పెనుగంచిప్రోలు శ్రీతిరుపతమ్మ ఆలయంలో నిలువు దోపిడీ - ప్రశ్నిస్తే దాడులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 8:44 PM IST
Curruption and Security Plauge Penuganchiprolu Temple: మొక్కుబడులు తీర్చుకుందామని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో వస్తున్న భక్తులకు అక్కడ చేదు అనుభవాలే మిగులుతున్నాయి. ప్రశాంతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుందామని వస్తే, అడుగడుగునా దోపిడీయే స్వాగతం పలుకుతోంది. రేట్లు ఎందుకంత ఎక్కువ అని ప్రశ్నిస్తే, దాడులకు తెగబడుతున్నారు. సౌకర్యాలు లేవు, రక్షణ కరవైంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ప్రముఖమైన పెనుగంచిప్రోలు శ్రీతిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ అలుముకున్న అవకతవకల చిట్టా ఇది. సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించిన సమీక్షలో ఈ ఆలయం పనితీరు చివరి స్థానంలో నిలిచిందంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
దొరికిన కాడికి దోపిడీ: అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చే వేలాది మంది భక్తులు స్థానిక వ్యాపారుల చేతిలో నిలువు దోపిడీకి గురవుతున్నారు. ఆలయం వద్ద దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్న కొందరు వ్యాపారులు ఎంఆర్పి కంటే అధిక ధరలకు వస్తువులను విక్రయిస్తున్నారు. పూజా సామాగ్రి నుంచి తినుబండారాల వరకు అన్నీ ప్రియమే. 'ధరలు మరీ ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నాయేంటి?' అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే చాలు, వ్యాపారులు మూకుమ్మడిగా ఎదురుదాడికి దిగుతున్నారు. భక్తులపై స్థానికులు దాడులు చేస్తున్నా, అవమానిస్తున్నా, అక్కడే ఉన్న అధికారులు, పోలీసులు చోద్యం చూస్తున్నారు తప్ప చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. స్థానికులకు రాజకీయ అండదండలు ఉండటంతో పోలీసులు కూడా మిన్నకుండిపోతున్నారని, చివరకు భక్తులే గాయాలతో, అవమానాలతో వెనుతిరుగుతున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
భద్రత గాలికి: ఒకప్పుడు ఆర్జేసీ హోదాలో ఉన్న ఈ ఆలయ స్థాయిని తగ్గించి, ప్రస్తుతం డిప్యూటీ కమిషనర్ స్థాయికి కుదించారు. వారాంతాల్లో, ఉత్సవాల సమయాల్లో వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. సత్రాలు సరిపోక, మునేరు అవతలి వైపు ఉన్న ప్రైవేటు మామిడి తోటల్లో భక్తులు బస చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ వారికి కనీస రక్షణ కరువైంది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని భయానక వాతావరణం నెలకొంది. ఇంత రద్దీ ఉండే ఆలయం వద్ద కేవలం హోంగార్డులు మాత్రమే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా పోలీస్ అవుట్ పోస్టు లేకపోవడం పెద్ద లోపం.
సీఎం సీరియస్, ఈవోపై వేటు: రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అమరావతిలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఉప కమిషనర్ స్థాయి కలిగిన 14 ప్రముఖ ఆలయాల్లో భక్తులకు సేవలందించడంలో పెనుగంచిప్రోలు దేవస్థానం అట్టడుగున నిలిచింది. భక్తుల సంతృప్తి స్థాయి కేవలం 52.7 శాతమే ఉండటంతో సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అధికారులున్నా రోజుకు రెండు, మూడు గంటలు మాత్రమే ఉండి వెళ్లిపోతున్నారని, కింది స్థాయి సిబ్బంది చెప్పినట్లే నడుచుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే చర్యలు చేపట్టారు. అప్పటి వరకు ఈవోగా ఉన్న కిశోర్ కుమార్ను బాధ్యతల నుంచి తప్పించారు. ఆయనకు ఎక్కడా పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా, తక్షణమే మూడు నెలల దీర్ఘకాలిక సెలవుపై పంపించాల్సిందిగా ఆదేశించారు. బుధవారం రాత్రే ఆయన రిలీవ్ అయ్యారు.
దిద్దుబాటు చర్యలు, కొత్త అధికారి రాక: ఆలయ ప్రతిష్టను పెంచేందుకు, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రారంభించింది. ఆలయ నూతన ఉప కమిషనర్గా బి. మహేశ్వరరెడ్డిని నియమించింది. గురువారం ఆయన ఆలయానికి చేరుకుని, అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనాల అనంతరం ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచి బదిలీపై వచ్చిన మహేశ్వరరెడ్డి, ఇకపై భక్తుల ఇబ్బందులను పరిష్కరించి, ఆలయ నిర్వహణను గాడిలో పెడతారని భక్తులు ఆశిస్తున్నారు.
