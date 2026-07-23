18 ఏళ్ల నాటి అవినీతి పాపం - రిటైర్డ్ అధికారికి శాశ్వత పెన్షన్ కోత
తిరుపతి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్లో 2008లో నిధుల గోల్మాల్ - రూ.97,117 ప్రభుత్వ ధనం స్వాహా చేసిన మాజీ సూపరింటెండెంట్ - 2013లోనే పదవీ విరమణ చేసిన ఎస్.మనోహర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:33 PM IST
Pension Cut for Government Employee : ఎప్పుడో 18 ఏళ్ల క్రితం చేసిన నిధుల దుర్వినియోగం, ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి ఇప్పుడు శాపంలా మారింది. పదవీ విరమణ చేసి పుష్కర కాలం దాటిపోయినా ప్రభుత్వం ఆ అధికారిని వదిలిపెట్టలేదు. అవినీతికి పాల్పడిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, సదరు అధికారికి వస్తున్న పింఛన్లో 25 శాతం శాశ్వతంగా కోత విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోతే కర్మ ఫలం ఎప్పటికైనా వెంటాడుతుందని ఈ ఘటన మరోసారి రుజువు చేసింది.
2008లో అసలేం జరిగిందంటే : ఎస్. మనోహర అనే ప్రభుత్వ అధికారి 2008లో తిరుపతిలో పని చేశారు. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్లో ఆయన సూపరింటెండెంట్గా విధులు నిర్వర్తించారు. ఆ సమయంలో హాస్టల్ నిర్వహణలో పలు అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. నిధుల గోల్మాల్ జరిగినట్లు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు. దీనిపై జిల్లా స్థాయి అధికారి నేతృత్వంలో శాఖాపరమైన విచారణకు అప్పట్లోనే ఆదేశించారు. ఈ సుదీర్ఘ విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రుజువైన ఆరోపణలు : సూపరింటెండెంట్ ఎస్. మనోహర ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. విధులకు తరచూ గైర్హాజరు కావడం, ఆర్థిక రికార్డులను సక్రమంగా నిర్వహించకపోవడం వంటివి అధికారుల దృష్టికి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా హాస్టల్ మెస్ వసూళ్లను సొంతానికి వాడుకున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. కనీసం విద్యుత్తు బిల్లులు కూడా చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యం వహించారు. ఈ క్రమంలో మొత్తం రూ.97,117 మేర ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం అయినట్లు అధికారులు పక్కాగా లెక్క తేల్చారు.
రిటైర్ అయినా వదలని కేసు : ఈ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారి మనోహర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే పదవీ విరమణ చేశారు. 2013 మే 31వ తేదీన ఆయన రిటైర్ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఈ నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో పలుమార్లు అప్పీళ్ల పర్వం కొనసాగింది. తాను నిర్దోషినని నిరూపించుకునేందుకు ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు నడిచిన ఈ ప్రక్రియ చివరకు ఇప్పుడు కొలిక్కి వచ్చింది. తప్పు చేసినట్లు స్పష్టంగా నిర్ధారణ కావడంతో ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
రికవరీకి ఆదేశాలు : దుర్వినియోగమైన ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఆ విశ్రాంత అధికారి నుంచి రికవరీ చేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా, శిశు, వికలాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అధికారిక ఉత్తర్వులు (G.O.RT.No. 122) జారీ చేసింది. ఏపీ సవరించిన పింఛన్ నిబంధనలు-1980 లోని రూల్ 9(1) ప్రకారం ప్రభుత్వం ఈ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ నుంచి స్వాహా చేసిన మొత్తాన్ని రికవరీ చేయనున్నారు. దానికి తోడు ఆయనకు ప్రతినెలా వచ్చే పింఛన్లో 25 శాతాన్ని శాశ్వతంగా నిలిపివేస్తూ (పర్మినెంట్ కోత) ఆదేశాలు వెలువరించింది. తప్పు చేస్తే శిక్ష ఎప్పటికైనా తప్పదని ఈ ఘటన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక గట్టి హెచ్చరిక పంపింది.
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