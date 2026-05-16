"పెన్న బద్వేల్" అలుగు జలపాతం - ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరుతున్న పర్యాటకులు

పెన్న బద్వేల్‌లో పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్న ప్రకృతి అందాలు - చెరువు అలుగు జలపాతం ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఆహ్లాదకర వాతావరణం - సెల్ఫీలు దిగుతూ సందడి చేస్తున్న సందర్శకులు

Penna Badvel Alugu Waterfall in Nellore District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 2:13 PM IST

Penna Badvel Alugu Waterfall in Nellore District : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం. అమ్మమ్మ, నాయనమ్మ ఇళ్లకు వెళ్లడానికి, తల్లిదండ్రులతో గడిపేందుకు సమయం దొరుకుతుంది. మరి కొందరైతే ఎండల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంతాల్లో పర్యటించేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. అందులోనూ వాటర్ ఫాల్స్, నీటి ప్రవాహం ఉన్న కొండలు, పార్కుల వైపు చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. భానుడి భగభగలకు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న తరుణంలో చల్లటి ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు సేద తీరాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులకు వేసవి సెలవులు కావడంతో తల్లిదండ్రులు పర్యాటక ప్రదేశాలకు అనువైన ప్రాంతాల కోసం అన్వేషిస్తుంటారు.

చెరువు అలుగు.. జలపాతంలా మారి : ఈ నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండలంలోని పెన్న బద్వేల్​ ప్రకృతి ప్రేమికులకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా మారింది. ఇక్కడి ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను అంతలా ఆకట్టుకుంటున్నాయి మరి. పెన్నా పరివాహక ప్రాంతంలోని పురాతన శివాలయం సమీపంలో చెరువు అలుగు జలపాతంలా మారి ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ ప్రాంతానికి స్థానికులతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి తరలి వస్తున్న సందర్శకులతో ఈ ప్రదేశం సరికొత్త పర్యాటక శోభను సంతరించుకుంది.

సెల్ఫీలు దిగుతూ పర్యాటకుల సందడి : చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, పక్కనే పురాతన ఆలయం, మధ్యలో తెల్లటి పాల నురగలా ప్రవహిస్తున్న నీటి ధారలు ఈ ప్రదేశానికి వచ్చే వారికి సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అలసిపోయిన పర్యాటకులు ఎంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు. చిన్నారులు, యువత ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సెల్ఫీలు దిగుతూ సందడి చేస్తున్నారు. పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరుతున్నారు. జలపాతం తరహాలో పారుతున్న అలుగు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.

"అలుగు జలపాతం గురించి రీల్స్​లో చూసి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చాం. ఈ ప్రదేశం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాలతో పాటు హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగుళూరు నుంచి పర్యాటకులు వస్తున్నారు." - పర్యాటకులు

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: సందర్శకులు పర్యటనలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

  • జలపాతాల తరహాలో పారే నీటి ప్రవాహాల వద్ద రాళ్లపై నాచు పేరుకుపోయి జారుతాయి.
  • చిన్నారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒంటరిగా నీళ్లలోకి వెళ్లనివ్వకూడదు.
  • హెచ్చరిక బోర్డులు ఉన్న ప్రాంతాల్లోని నీటిలోకి దిగకూడదు.
  • ప్రమాదకరమైన అంచులపై నిలబడి ఫొటోలు దిగడం పూర్తిగా నివారించాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

