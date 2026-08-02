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జగన్ రీటెండరింగ్ వల్లే భోగాపురం ఆలస్యం - మొత్తం మేం చేస్తే వైఎస్సార్సీపీకి క్రెడిట్ ఎలా? : కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని

2015లోనే భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి చంద్రబాబు అంకురార్పణ - వైఎస్సార్సీపీ నేతల కోర్టు కేసులతోనే భూసేకరణలో అడ్డంకులు - 2019 నాటికే 2,200 ఎకరాల భూమిని సేకరించిన టీడీపీ ప్రభుత్వం

Pemmasani on Bhogapuram Airport Delay
Pemmasani on Bhogapuram Airport Delay (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 9:54 PM IST

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Pemmasani on Bhogapuram Airport Delay : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణంలో జరిగిన జాప్యానికి గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమే కారణమని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ధ్వజమెత్తారు. దిల్లీలో ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా భోగాపురం విమానాశ్రయం నేపథ్యం, అందులో జగన్ సర్కార్ అనుసరించిన వైఖరిని ఆయన ఎండగట్టారు. భోగాపురం క్రెడిట్ కోసం అర్రులు చాస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరును ఆయన తప్పుబట్టారు.

భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మించాలనే ఆలోచన 2015లోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేశారని పెమ్మసాని గుర్తుచేశారు. ఆ వెంటనే కార్యచరణ ప్రారంభించారని తెలిపారు. మొత్తం 2,700 ఎకరాల్లో భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రఖ్యాత జీఎంఆర్ సంస్థ అప్పట్లోనే అంగీకరించిందని ఆయన వెల్లడించారు. విమానాశ్రయం కోసం 2019 నాటికే సీఎం చంద్రబాబు ఏకంగా 2,200 ఎకరాల భూసేకరణను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని స్పష్టం చేశారు.

జగన్ రీటెండరింగ్ వల్లే భోగాపురం ఆలస్యం - మొత్తం మేం చేస్తే వైఎస్సార్సీపీకి క్రెడిట్ ఎలా? : కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని (ETV Bharat)

అడుగడుగునా వైఎస్సార్సీపీ అడ్డంకులు : అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా అప్పట్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కోర్టుల్లో కేసులు వేశారని పెమ్మసాని మండిపడ్డారు. వారు సృష్టించిన న్యాయపరమైన అడ్డంకుల వల్లే మిగతా 500 ఎకరాల భూసేకరణ ఆగిపోయిందని తెలిపారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ తమ నేతలు వేసిన కొన్ని కేసులను విత్‌డ్రా చేసుకుందన్నారు. ఐదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉండి ఆ పార్టీ సేకరించిన భూమి కేవలం 300 ఎకరాలు మాత్రమేనని ఎద్దేవా చేశారు.

రీటెండర్ల పేరుతో కాలయాపన : విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో ఏదో అవినీతి జరిగిపోయిందంటూ మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి రీటెండర్ల నాటకానికి తెరతీశారని పెమ్మసాని విమర్శించారు. ఆయన చేసిన ఆ రీటెండర్ల వల్లే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణం ఎంతో ఆలస్యమైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడి ప్రత్యేక చొరవతోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పనులు శరవేగంగా పూర్తయ్యేలా అడుగులు పడ్డాయన్నారు. అన్నీ తామే చేసి ఎయిర్‌పోర్టును నిర్మిస్తే వైఎస్సార్సీపీకి క్రెడిట్ ఎలా వస్తుందని ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు.

పొగాకు రైతులకు వడ్డీలేని రుణాలు : మరోవైపు పొగాకు రైతులకు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఓ శుభవార్త చెప్పారు. పొగాకు రైతులకు వడ్డీ లేకుండా రూ.50 వేల వరకు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ వడ్డీలేని రుణాల వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 40 వేల మంది పొగాకు రైతులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరుతుందని వివరించారు. అలాగే రైతులు పండించిన పొగాకును కొనుగోలు చేస్తామని ఎగుమతిదారులు సైతం హామీ ఇచ్చారని చెప్పారు. రైతుల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంటే పొగాకు అంశాన్ని రాజకీయం చేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ దిగజారుడు ప్రయత్నాలు చేస్తోందని పెమ్మసాని విమర్శించారు.

"భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మించాలని 2015లోనే సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచించారు. 2019 నాటికే చంద్రబాబు 2,200 ఎకరాలు భూసేకరణ పూర్తి చేశారు. కానీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కోర్టుల్లో కేసులు వేయడం వల్ల మిగతా 500 ఎకరాలు అప్పుడు సేకరించలేకపోయాం. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ కేసులను వారే విత్‌డ్రా చేసుకుని కేవలం 300 ఎకరాలు మాత్రమే సేకరించారు. ఏదో అవినీతి జరిగిందని చెప్పి జగన్ రీటెండర్ చేశారు. దాని వల్లే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణం ఆలస్యమైంది."-పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేంద్రమంత్రి

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