గ్యాస్ లేదని చింత అక్కరలేదు - వంటగ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా 'పిల్లెట్స్'
వంటగ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా పత్తికట్టెలతో తయారు చేసిన పిల్లెట్స్ - రైతుల నుంచి పత్తికట్టెలు సేకరించి వాటినుంచి పిల్లెట్స్ తయారు చేస్తున్న అనిల్శర్మ - గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయం కావడంతో పెరిగిన డిమాండ్
Published : March 15, 2026 at 1:43 PM IST
Cotton Stalk Pellets as An Alternative to LPG Gas : మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ద ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కమర్షియల్ వంటగ్యాస్కు కొరత పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కమర్షియల్ గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో చాలా చోట్ల రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, హాస్టళ్లు మూతపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పటికిప్పుడు గ్యాస్ కాకుండా కట్టెల పొయ్యికు వెళ్లాలనుకున్న అది అంత ఈజీ కాదు. రెస్టారెంట్లలో విద్యుత్తో వంట చాలా కష్టం. అయితే గ్యాస్ సమస్యకు విరుగుడుగా, విద్యుత్ సమస్య లేకుండా కట్టెల బాధ లేకుండా ఆదిలాబాద్లో ఓ పర్యావరణ వేత్త పత్తికట్టెతో పిల్లెట్స్ రూపొందించాడు. అసలింతకీ పిల్లెట్స్ను ఎలా తయారు చేస్తున్నారు? వాటిని గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చా? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బయో ఫ్యూయల్ బ్రిక్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసి : తెలంగాణ లో పత్తిపంటను విస్తృతంగా సాగుచేస్తున్నారు. ఎకరం భూమిలో సగటున టన్ను పత్తి కట్టె వస్తుంది. అయితే చాలా మంది రైతులు దీనిని పొలంలో కుప్పగా వేసి మండిస్తుంటారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతుంది. కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన సునీల్ శర్మ అనే వ్యక్తి మాత్రం వినూత్నంగా ఆలోచించారు. బయో ఫ్యూయల్ బ్రిక్ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక రైతుల నుంచి పత్తికట్టెలను సేకరించి దానిని యంత్రం సాయంతో బ్రికెట్, పిల్లెట్స్గా మార్చి విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని డెయిరీ, ఫార్మసీ కంపెనీలు కొనుగోలు చేస్తుంటాయి. కానీ ప్రస్తుతం పలుచోట్ల గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడటంతో గ్యాస్ను ఎక్కువగా వినియోగించే రెస్టారెంట్ల ఓనర్లు పలువురు వచ్చి వీటి గురించి తెలుసుకుంటున్నారు.
పర్యావరణహితం : వంటగ్యాస్కు బదులుగా ఈ పిల్లెట్స్, బ్రికెట్లను ఉపయోగించడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకూ మేలు కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. దీనికి అయ్యే ఖర్చుకూడా తక్కువేనని సునీల్ శర్మ తెలిపారు. ఓ వంటగ్యాస్ సిలిండర్కు అయ్యే ఖర్చుతో పోల్చుకుంటే అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. తాను తయారు చేసిన ఒక టన్ను బ్రికెట్లు సుమారు 40 గ్యాస్ సిలిండర్లకు సమానమని వివరిస్తున్నారు. వీటి ధర ప్రస్తుతం కిలో రూ.8 నుంచి రూ.10 ఉందని, అదే పిల్లెట్స్ అయితే కిలో రూ.10-12 ఉందని వివరిస్తున్నారు.
అందుబాటు ధరల్లోనే స్టాలు : పత్తిపంట కట్టెలతో తయారు చేసిన ఈ బ్రికెట్స్, పిల్లెట్స్ ఉపయోగించి ఇళ్లల్లో వంట చేసుకునేందుకు వీలుగా స్టౌలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవసరానికి అనుగుణంగా చిన్న కుటుంబానికి అయితే పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల లోపు ధరతో మార్కెట్లో లభిస్తాయి. రెస్టారెంట్లు, హాస్టళ్లకు అనుకూలంగా ఉండే వాణిజ్య బయోమాస్ స్టౌలు ఉన్నాయని తెలిపారు. వీటి ధర రూ.8 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు ఉంటుందన్నారు. కట్టెల పొయ్యి తరహాలోనే వీటిని వాడుకోవాలి. మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ తదితర ప్రాంతాల్లో వీటి వాడకం అధికంగా ఉంది.
వంట గ్యాస్ ఆదా చేసేందుకు టిప్స్ ఇవే :
- వంట చేస్తున్నప్పుడు పాత్రలపై మూత పెట్టి ఉడికించాలి
- ప్రెషర్ కుక్కర్తో వంటచేస్తే గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.
- వంట చేస్తున్న క్రమంలో స్ట్వ్ను హైఫ్లేమ్లో ఉంచకూడదు. తక్కువ వేడిమీద వంట చేయాలి
- వంటలకు పొడి గిన్నెలను వాడుకోవడం ఉత్తమం. తడిగిన్నెలతో వండితే వేడెక్కేందుకు అధిక సమయం పడుతుంది.
- ఫ్రిజ్ నుంచి ఆహారాన్ని తీసినప్పుడు గ్యాస్పై వేడిచేస్తే వినియోగం అధికమవుతుంది. కాసేపు బయట ఉంచి వాడుకోవడం ఉత్తమం
- గ్యాస్ బర్నర్లో రంధ్రాలపై ఆహారపదార్థాలు పడకుండా చూసుకోవాలి
- గ్యాస్ వినియోగించకపోయిన సందర్భంలో రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేయాలి
- వంట చేసుకునేముందు అన్ని పదార్థాలను సిద్ధం చేసుకున్నాక మాత్రమే వంట చేయాలి
పైన వివరించిన టిప్స్ పాటించడం వల్ల గ్యాస్ను కొంత వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
