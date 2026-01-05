ETV Bharat / state

ఈ ప్రదేశాల్లో రోడ్డు దాటడమంటే - యముడికి ఆహ్వానం పలికినట్లే!

రోడ్డు దాటుతూ ప్రమాదాల బారిన పాదచారులు - పైవంతెనలను విస్మరించిన అధికారులు - వాహనాలు మితిమీరిన వేగంతో వెళ్లడంతో రహదారిలో నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 5, 2026 at 11:57 AM IST

Risk of Accidents While Crossing Roads : హైదరాబాద్‌-విజయవాడ, ఉప్పల్‌-వరంగల్, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, ముంబయి, కరీనంగర్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సాగర్‌ రోడ్డు ఇలా ఒకటేమిటి? జాతీయ రహదారులే కాదు, నగర రహదారులపై కూడా రోడ్డు దాటాలంటే యముడికి ఆహ్వానం పలికినట్లే ఉన్నాయి పరిస్థితులు. నగరంలో చాలా ప్రాంతాల్లో పాదచారుల కోసం కనీసం పైవంతెనలు, అండర్‌పాస్‌లు లేవు. దీంతో రహదారులపై సామాన్యులు రోడ్డు దాటాలంటే భయంతోనే బిక్కచచ్చిపోతున్నారు. ఉదయాన్నే కళాశాలలకు, విధులకు, ఇతర అవసరాల కోసం వెళ్లే వారు తొందరలో ఉరుకుల పరుగులతో వెళ్లి వాహనాల కింద పడి నలిగిపోతున్నారు. కొంతమంది డ్రైవర్లు ర్యాష్​ డ్రైవింగ్​ చేస్తుంటారు. వారి స్పీడ్ తగ్గించడానికి ఎలాంటి నియంత్రణ చర్యలు లేవు.

దారేదైనా నరకమే! : ముంబయి రహదారిలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిమ్స్​ హాస్పిటర్​ వద్ద సిగ్నల్​ పడినప్పటికీ వాహనాలు మాత్రం ఆగట్లేదు. నిమ్స్​కు వచ్చే గ్రామీణ ప్రాంతవాసులు అయోమయానికి గురై, వాహనాల కింద పడుతున్నారు. ఇదే మార్గంలో ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఏ కార్యాలయం వద్ద పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. వరంగల్​ హైవేలో ఛేనంబర్ చౌరస్తా నుంచి ఉప్పల్​ వరకు పాదచారులకు ఇబ్బందికరమే. అలాగే వరంగల్​ హైవే పీర్జాదిగూడ వెళ్లే రహదారి వద్ద బస్టాప్​. అక్కడ దిగిన ప్రయాణికులు అవతలివైపు వెళ్లాలంటే సర్కస్​ ఫీట్లు చేయాల్సిందే. అక్కడి నుంచి అవతలివైపు దాటాలంటే పావుగంట వేచి చూసినా దాటాలంటే గగనమనే చెప్పాలి. బెంగళూరు హైవే, కరీంనగర్​, వికారాబాద్​ రహదారుల్లో రోడ్డు దాటేందుకు ఎలాంటి సౌకర్యం లేదు.

వణుకు పుట్టిస్తున్న విజయవాడ హైవే : నగరంలో విజయవాడ జాతీయ రహదారి నిత్యం బిజీబిజీగా ఉంటుంది. ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్​నగర్​ వరకు ఫుట్ ​ఓవర్​ బ్రిడ్జిలు లేవు. దీంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు రోడ్డు దాటుతూ వాహనాల కింద పడి నలిగిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పనామా, భాగ్యలత కాలనీ, హయత్​నగర్​ బస్టాప్, ఓఆర్​ఆర్​, ఆర్​ఎఫ్​సీ తదితర ప్రాంతాల్లో సిగ్నళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.

ఇటీవల నగరంలో జరిగిన ఘటనలు :

  • వైద్య విద్య అభ్యసిస్తున్న కుమార్తెను ఆమె తండ్రి బస్సెక్కించేందుకు గత నెల 14న హయత్‌నగర్‌ ఆర్టీసీ కాలనీ వద్ద ఇద్దరూ రోడ్డు దాటుతున్నారు. అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ కారు ఇరువురిని ఢీకొట్టింది. యువతి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఇలాంటి ఘటనలు హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేపై నిత్యకృత్యమయ్యాయి
  • ఖైరతాబాద్‌ నుంచి కూకట్‌పల్లి వెళ్లే జాతీయ రహదారి అది. ఇటువైపు ఖైరతాబాద్‌ ఆర్టీఏ కార్యాలయం వద్ద, అటువైపు విద్యుత్తు సౌధ వద్ద బస్టాపులు ఉన్నాయి. అటు దిగిన వారు ఇటు, ఇటు దిగిన వారు అటు వెళ్లాలంటే నరకమే. గత నవంబరులో ఓ యువకుడు ఇక్కడ రోడ్డు దాటుతూ వాహనం ఢీకొని మృతి చెందాడు.

ఏం చేయాలంటే? : పాదచారుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు తప్పనిసరి ఉండాలి. కనీసం కిలోమీటరుకు ఒక పాదచారుల సిగ్నల్​ ఉండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వాహనాల స్పీడ్​ తగ్గుతుంది. ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ఫుట్​ ఓవర్​ బ్రిడ్జిలు నిర్మించాలి.

ఇక్కడ నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనల్లో ఎంతో మంది చనిపోతుండగా, క్షతగాత్రుల సంఖ్యకు లెక్కే లేకుండా పోయింది. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరగడానికి గల కారణాలేంటని చూస్తే రోడ్డును 6 లైన్లుగా విస్తరించడానికి 3 ఏళ్ల క్రితం అధికారులు ముహూర్తం పెట్టారు. కానీ కాంట్రాక్టర్లు, సబ్​ కాంట్రాక్టర్లు విభజించి చేపట్టిన పనులు మధ్యలోనే వదిలేశారు. దీంతో ఎల్బీనగర్​ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​ వరకు పూర్తిగా చేపట్టిన పనులతో ప్రయాణికులకు గందరగోళంగా మారింది.

ఈ ప్రమాదకర మలుపులో ఇంక ఎన్ని ప్రాణాలు పోవాలో!

రయ్​ రయ్​లు యమ డేంజర్ గురూ - ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్

