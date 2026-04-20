ETV Bharat / state

ఫోన్​లో లీనమై రోడ్డు దాటుతూ ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు!

డిస్ట్రాక్టెడ్​ వాకింగ్​తో అనర్థాలు - సరైన ఫుట్​పాత్​లు లేకపోవడం, ఉన్నవాటిని ఇతరులు ఆక్రమించడంతో ప్రమాదాలు - హైదరాబాద్​లోని ఐటీ కారిడార్​లో పరిస్థితి అధికం - గతేడాది సైబరాబాద్​లోనే 285 మంది పాదచారుల మరణం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accidents Due To Mobile Phone : సెల్​ఫోన్​ వినియోగం పెరిగాక అన్ని విషయాలు సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మనకు దూరంగా ఉండే వ్యక్తులతోనూ నిత్యం ఫోన్​లో మాట్లాడుతున్నాం. మెసెజ్​లు ద్వారా ఛాటింగ్​ చేస్తున్నాం. దీనితో పాటు ఇంటర్​నెట్​ వినియోగం పెరగడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది ప్రపంచాన్ని మరిచి సెల్​ఫోన్​ రంగుల ప్రపంచంలోనే బతికేస్తున్నారు. బయట ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలనే పూర్తిగా మరచిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫోన్​ చూస్తూ రోడ్డు దాటే క్రమంలో ప్రాణాలనూ విడుస్తున్నారు.​

రోడ్డు ప్రమాదాలకు సెల్​ఫోన్​ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్​ చేయడమే కాకుండా ఫోన్​ చూస్తూ రోడ్డు దాటినా కూడా ప్రాణం పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. పట్టణాల్లోని రద్దీ కూడళ్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో అనేక మంది ఫోన్​ వినియోగిస్తూ రోడ్డు దాటుతూ ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఇలా అనేక మంది ఫోన్​ చూస్తూ ప్రమాదాల బారినపడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఆ జాబితాలో రోడ్డుపై సెల్​ఫోన్​ చూసేవారు : ఒకప్పుడు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పాదచారులు మృత్యువాత పడుతున్న వారిలో అనేక ఉదంతాలను పరిశీలిస్తే ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బాధితులకు ట్రాఫిక్​ సిగ్నల్​ వ్యవస్థపై అవగాహన లేకపోవడం, నగరాల్లో ట్రాఫిక్​పై అవగాహలేని వ్యక్తులు, యాచకులు, మతిస్థిమితం లేని వారు ఉండేవారు. అయితే ఈ జాబితాలోకి కొత్తగా సెల్​ఫోన్​ చూస్తూ రోడ్డు దాటేవారూ చేరారు. గత కొన్న సంవత్సరాలుగా ఈ తరహా రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. ఘటనల నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్​ పోలీసులు విశ్లేషించినప్పుడు ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇటీవల అన్నోజిగూడలో సెల్​ఫోన్​ చూస్తూ ఓ వ్యక్తి రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం బారినపడ్డాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారాయి.

డిస్ట్రాక్టెడ్​ వాకింగ్​తో అనర్థాలు : కాల్​ మాట్లాడుతూ, ఫోన్​ చూస్తూ లేదా బ్లూటూత్​, ఇయర్​ బడ్స్​ పెట్టుకుని అనేక మంది రోడ్డు దాటుతూ ఉంటారు. దీనినే 'డిస్ట్రాక్టెడ్​ వాకింగ్​'గా పిలుస్తారు. హైదరాబాద్​లోని నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ప్రతి సంవత్సరం రోడ్డు ప్రమాద ఘటనల్లోని మృతుల్లో సగటున 33 శాతం పాదచారులే ఉంటున్నారు.

దీనికి ప్రధాన కారణాలు : సరైన ఫుట్​పాత్​లు లేకపోవడం, ఉన్నవాటిని చిరువ్యాపారులు ఆక్రమించుకోవడం మరికొందరు వాటిని ఆక్రమించిన నిర్మాణాలు చేయడంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో రోడ్డు మీద నుంచే నడవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో సెల్​ఫోన్​ చూస్తూ రోడ్డు ప్రమాదం బారినపడ్డ వారూ ఉంటున్నారు. నగరంలోని ఐటీ కారిడార్​లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంది. 2025లో సైబరాబాద్​లో 283 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా వాటిలో 285 మంది పాదచారులు మరణించారంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 57 మంది ఫోన్​ చూడటం వల్లే ప్రమాదానికి గురయ్యారని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • రోడ్డు దాటే సమయంలో అస్సలు స్క్రీన్​ వైపు చూడకూడదు.
  • ఒకవేళ అత్యవసర కాల్​ అనుకుంటే రోడ్డు పక్కన సురక్షతమైన చోటుకు వెళ్లి మాట్లాడాలి.
  • రోడ్డుకు రెండు వైపులా చూసి, వాహనాల వేగాన్ని అంచనా వేశాకే ముందుకెళ్లాలి.

ఇయర్​ బడ్స్​ పెట్టుకుని : నేటి యువత ఇయర్​ బడ్స్​ పెట్టుకోవడం ఫేషన్​గా భావిస్తోంది. దీంతో అవసం ఉన్నా, లేకున్నా నిత్యం వాటిని చెవిలోనే ఉంచుతున్నారు. అనేక మంది వాడుతున్న ఇయర్​ బడ్స్​ చాలా వరకు బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాలను నియంత్రిస్తాయి. వీటిని రోడ్లపై నడిచే సమయంలో ధరిస్తే వాహనాలు చేసే శబ్ధాలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వినిపించకపోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరం మేరకు మాత్రమే వీటిని వినియోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

ROAD ACCIDENTS DUE TO SMART PHONES
PHONE USING PROBLEM ON ROADS
ROAD ACCIDENTS TELUGU
సెల్​ఫోన్​ వినియోగంతో రోడ్డుప్రమాదం
ROAD ACCIDENTS DUE TO MOBILE PHONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.