ఫోన్లో లీనమై రోడ్డు దాటుతూ ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు!
డిస్ట్రాక్టెడ్ వాకింగ్తో అనర్థాలు - సరైన ఫుట్పాత్లు లేకపోవడం, ఉన్నవాటిని ఇతరులు ఆక్రమించడంతో ప్రమాదాలు - హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్లో పరిస్థితి అధికం - గతేడాది సైబరాబాద్లోనే 285 మంది పాదచారుల మరణం
Published : April 20, 2026 at 1:35 PM IST
Road Accidents Due To Mobile Phone : సెల్ఫోన్ వినియోగం పెరిగాక అన్ని విషయాలు సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మనకు దూరంగా ఉండే వ్యక్తులతోనూ నిత్యం ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం. మెసెజ్లు ద్వారా ఛాటింగ్ చేస్తున్నాం. దీనితో పాటు ఇంటర్నెట్ వినియోగం పెరగడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది ప్రపంచాన్ని మరిచి సెల్ఫోన్ రంగుల ప్రపంచంలోనే బతికేస్తున్నారు. బయట ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలనే పూర్తిగా మరచిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫోన్ చూస్తూ రోడ్డు దాటే క్రమంలో ప్రాణాలనూ విడుస్తున్నారు.
రోడ్డు ప్రమాదాలకు సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడమే కాకుండా ఫోన్ చూస్తూ రోడ్డు దాటినా కూడా ప్రాణం పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. పట్టణాల్లోని రద్దీ కూడళ్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో అనేక మంది ఫోన్ వినియోగిస్తూ రోడ్డు దాటుతూ ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఇలా అనేక మంది ఫోన్ చూస్తూ ప్రమాదాల బారినపడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఆ జాబితాలో రోడ్డుపై సెల్ఫోన్ చూసేవారు : ఒకప్పుడు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పాదచారులు మృత్యువాత పడుతున్న వారిలో అనేక ఉదంతాలను పరిశీలిస్తే ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బాధితులకు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వ్యవస్థపై అవగాహన లేకపోవడం, నగరాల్లో ట్రాఫిక్పై అవగాహలేని వ్యక్తులు, యాచకులు, మతిస్థిమితం లేని వారు ఉండేవారు. అయితే ఈ జాబితాలోకి కొత్తగా సెల్ఫోన్ చూస్తూ రోడ్డు దాటేవారూ చేరారు. గత కొన్న సంవత్సరాలుగా ఈ తరహా రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. ఘటనల నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు విశ్లేషించినప్పుడు ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇటీవల అన్నోజిగూడలో సెల్ఫోన్ చూస్తూ ఓ వ్యక్తి రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం బారినపడ్డాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
డిస్ట్రాక్టెడ్ వాకింగ్తో అనర్థాలు : కాల్ మాట్లాడుతూ, ఫోన్ చూస్తూ లేదా బ్లూటూత్, ఇయర్ బడ్స్ పెట్టుకుని అనేక మంది రోడ్డు దాటుతూ ఉంటారు. దీనినే 'డిస్ట్రాక్టెడ్ వాకింగ్'గా పిలుస్తారు. హైదరాబాద్లోని నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ప్రతి సంవత్సరం రోడ్డు ప్రమాద ఘటనల్లోని మృతుల్లో సగటున 33 శాతం పాదచారులే ఉంటున్నారు.
దీనికి ప్రధాన కారణాలు : సరైన ఫుట్పాత్లు లేకపోవడం, ఉన్నవాటిని చిరువ్యాపారులు ఆక్రమించుకోవడం మరికొందరు వాటిని ఆక్రమించిన నిర్మాణాలు చేయడంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో రోడ్డు మీద నుంచే నడవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో సెల్ఫోన్ చూస్తూ రోడ్డు ప్రమాదం బారినపడ్డ వారూ ఉంటున్నారు. నగరంలోని ఐటీ కారిడార్లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంది. 2025లో సైబరాబాద్లో 283 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా వాటిలో 285 మంది పాదచారులు మరణించారంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 57 మంది ఫోన్ చూడటం వల్లే ప్రమాదానికి గురయ్యారని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- రోడ్డు దాటే సమయంలో అస్సలు స్క్రీన్ వైపు చూడకూడదు.
- ఒకవేళ అత్యవసర కాల్ అనుకుంటే రోడ్డు పక్కన సురక్షతమైన చోటుకు వెళ్లి మాట్లాడాలి.
- రోడ్డుకు రెండు వైపులా చూసి, వాహనాల వేగాన్ని అంచనా వేశాకే ముందుకెళ్లాలి.
ఇయర్ బడ్స్ పెట్టుకుని : నేటి యువత ఇయర్ బడ్స్ పెట్టుకోవడం ఫేషన్గా భావిస్తోంది. దీంతో అవసం ఉన్నా, లేకున్నా నిత్యం వాటిని చెవిలోనే ఉంచుతున్నారు. అనేక మంది వాడుతున్న ఇయర్ బడ్స్ చాలా వరకు బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాలను నియంత్రిస్తాయి. వీటిని రోడ్లపై నడిచే సమయంలో ధరిస్తే వాహనాలు చేసే శబ్ధాలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వినిపించకపోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరం మేరకు మాత్రమే వీటిని వినియోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
