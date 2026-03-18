మదనపల్లె ఫైల్స్ కేసులో కీలక మలుపు - పెద్దిరెడ్డి పీఏ, ప్రధాన అనుచరుడు అరెస్టు

మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసులో కీలక మలుపు - మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి పీఏ మునితుకారాం, ప్రధాన అనుచరుడు వి.మాధవరెడ్డి అరెస్టు - పనపాకం టోల్‌ప్లాజా వద్ద అరెస్టు చేసిన సీఐడీ పోలీసులు

Published : March 18, 2026 at 3:37 PM IST

Peddireddy PA and Follower Arrested in Madanapalle Files Case: సంచలనం సృష్టించిన తిరుపతి జిల్లా మదనపల్లె ఫైల్స్‌ దహనం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పీఏగా ఉన్న ముని తుకారాం, ప్రధాన అనుచరుడు మాధవరెడ్డిని సీఐడీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నాయకులతో కలిసి కాఫీ తాగేందుకు వచ్చిన ఇద్దరినీ చంద్రగిరి మండలం పనపాకం టోల్ ప్లాజా వద్ద పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని తిరుపతిలోని సీఐడీ కార్యాలయానికి తరలించారు. మదనపల్లె సబ్‌ కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో 2024 జులై 21న ఫైల్స్‌ తగులబెట్టారు. ఈ కేసులో ఏ3గా మాధవరెడ్డి, ఏ4గా ముని తుకారాం ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు బెయిల్‌ కోసం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా ఇటీవల వారికి అక్కడ చుక్కెదురైంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఐడీ పోలీసులు బుధవారం వారిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

వేళ్లన్నీపెద్దిరెడ్డి వైపే: మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసులో అప్పట్లో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి వైపే అన్ని వేళ్లూ చూపించాయి. డీ పట్టా, ఫ్రీ హోల్డ్‌ భూముల అక్రమ క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించిన ఆధారాలు ధ్వంసానికి, అవినీతి దందాలు తొక్కిపెట్టేందుకు పెద్దిరెడ్డి పీఏ ముని తుకారాం, ఆయన అత్యంత సన్నిహిత అనుచరుడైన వంకరెడ్డి మాధవరెడ్డిలు రెవెన్యూ విభాగం సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ గౌతమ్‌ తేజ ద్వారా ఫైళ్లకు నిప్పంటించినట్లు సీఐడీ దర్యాప్తులో తేలింది. మాధవరెడ్డి, ముని తుకారాంలు మరికొంత మందితో కలిసి ఈ కుట్రకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది. పెద్దిరెడ్డి ఆదేశాలతో పాటు ఆయన అండదండలతోనే ఈ కుట్ర చేశారనే ఫిర్యాదులు, ఆరోపణలున్నాయి.

ఈ కేసులో అరెస్టైన గౌతమ్‌ తేజ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పలుచోట్ల పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పేరుంది. ఈ కేసులో నాలుగో నిందితుడు ముని తుకారాం ఘటన జరిగిన వెంటనే అమెరికాకు పారిపోయారు. 7 నెలలవుతున్నా సీఐడీ అధికారులు అతన్ని వెనక్కి రప్పించలేకపోయారని అప్పట్లో విమర్శలు వచ్చాయి. మూడో నిందితుడు మాధవరెడ్డి మదనపల్లెలో తిరుగుతున్నా విచారించలేదు. వారిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తే ఎవరికి లబ్ధి కలిగించేందుకు ఈ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు? ఎవరి ఆదేశాలు, అండదండలతో దస్త్రాల దహనానికి పూనుకున్నారు? పెద్దిరెడ్డి ప్రమేయం ఎలా ఉంది అనేది తేలనుందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. కానీ సీఐడీ ఆ దిశగా చురుగ్గా వ్యవహరించట్లేదన్న విమర్శలు వచ్చాయి.

ఇదీ జరిగింది: 2024 జూలై 21న మదనపల్లె సబ్ కలెక్టరేట్​లో కీలక దస్త్రాలు దహనమయ్యాయి. చుక్కల భూములు, డీ పట్టా, 22-ఎ సంబంధించిన దస్త్రాలు కాలిపోయాయి. భూ వ్యవహారాలకు సంబంధించి అవినీతి, కార్యాలయ సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం తదితర కారణాలతో అప్పటి ఆర్డీవో హరిప్రసాద్, పూర్వ ఆర్డీవో మురళి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ గౌతమ్ తేజ్​లను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది.

దగ్దమైన ఫైళ్ల వ్యవహారంలో తనకు సంబంధం లేదని ఉద్దేశపూర్వక రికార్డుల దహనానికి తాను బాధ్యున్ని కాదని హరిప్రసాద్ వివరణ ఇచ్చారు. పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఆయనపై సస్పెన్షన్ ఎత్తి వేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. క్రమశిక్షణ చర్యలకు సంబంధించి విచారణకు భంగం కలగకూడదని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది.

మదనపల్లె రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం కేసు - 6 వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశం

మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసులో కీలక మలుపు - మాజీ ఆర్డీవో మురళి అరెస్ట్

