దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో 'పెద్ది' టీమ్ - అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు

విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్న 'పెద్ది' చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:37 PM IST

Peddi Movie Team Visited Vijayawada Indrakeeladri Temple: విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో అమ్మవారిని మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి అమ్మవారి దర్శనం కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందం అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనం అనంతరం దేవస్థాన వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా, ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి ప్రసాదం, పవిత్ర చిత్రపటాన్ని అందజేసి సత్కరించారు. ‘పెద్ది’ సినిమా విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ చిత్ర బృందం అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు కోరినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థాన అధికారులు, అర్చకులు, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

జూన్‌ 4న విడుదల: సంక్రాంతి తర్వాత తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఆశించిన చిత్రాలేవీ రాలేదు. ఆ లోటును భర్తీ చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు ‘పెద్ది’ (Peddi Movie). రామ్‌చరణ్‌ కథానాయకుడిగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రూపొందిన స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా ఇది. జాన్వీకపూర్‌ కథానాయిక. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం (peddi songs) అందించారు. ఇప్పటికే ప్రచార చిత్రాలతో ఆసక్తిని పెంచిన ఈ మూవీ జూన్‌ 4న (Peddi release date) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ప్రీమియర్‌ షోలు: ఒకరోజు ముందుగానే జూన్‌ 3న (peddi premiere show) రాత్రి 8గంటలకు ప్రీమియర్‌ షోలతోనూ సందడి చేయనుంది. ఏపీలో ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన అనుమతులు రాగా, తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. పెద్ది రన్‌ టైమ్‌ (Peddi run time) సుమారు మూడు గంటలపైనే ఉంటుందని టాక్‌. పాన్‌ ఇండియా మూవీగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లోవిడుదలవుతుండటంతో థియేటర్స్‌ అన్నీ ‘పెద్ది’ నామస్మరణతో మార్మోగనున్నాయి.

మెగాస్టార్​ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను విజయవాడలో గ్రాండ్​గా నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ వేడుకలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ తెలుగులో మాట్లాడి ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమా మెసేజ్, ప్రేక్షకులు తనపై చూపిస్తున్న ప్రేమ గురించి చెబుతూ రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన నటుడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది.

ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికే!
తాము చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికేనని, పెద్ది సినిమా చాలా స్పెషల్​గా ఉంటుందని జాన్వీ కపూర్​ అన్నారు. ''మీరు మాపై చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 'పెద్ది' సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రేమతో బయటకి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అదే మాకు ప్రతిరోజు కష్టపడి పని చేయడానికి బలం ఇస్తుంది. మేం చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికే. ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్​గా ఉంటుంది. నీ ఐడెంటిటీని, నీ జీవితానికి అర్థం ఏంటి అనేది కనుక్కోవడం ఈ సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్. నా జీవితానికి మీనింగ్ ఏంటంటే సినిమాలు చేసి మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడం. నా ఐడెంటిటీ కూడా ఈ భూమితో, మీ అందరితో చాలా డీప్​గా కనెక్ట్ అయి ఉంది. మీరు నా పట్ల చూపించే ప్రేమకి నేను చాలా గ్రేట్ ఫుల్​గా ఉన్నా. ఈ సినిమాతో మీరంతా గర్వపడేలా చేస్తానని అనుకుంటున్నాను. మేము చేసిన ఈ సినిమా మీకు బాగా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని జాన్వీ కపూర్​ తెలిపారు.

