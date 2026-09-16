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సంగారెడ్డి జిల్లా గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవంలో విషాదం - చెరువులో మునిగి ఆరుగురు మృతి

సంగారెడ్డి జిల్లాలో చెరువులో మునిగి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందారు. పటాన్‌చెరు మండలం పెద్దకంజర్ల వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Peddakanjerla Tragedy Incident
సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:00 PM IST

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Peddakanjerla Tragedy Incident : తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పటాన్‌చెరు మండలం పెద్దకంజర్ల గ్రామంలోని చెరువులో వినాయక నిమజ్జనానికి వెళ్లి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందారు. గ్రామంలోని వినాయక విగ్రహం నిమజ్జనానికి ఊరేగింపుగా వెళ్లిన వారిలో ఆరుగురు ప్రమాదవశాత్తూ నేరేడు చెరువులో పడిపోయారు. ఇది గమనించిన స్థానికులు వారిని బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే వారు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులు నరసింహ(21), తేజ(17), సిద్ధార్థ (17), గణేశ్‌(18), సుమంత్‌రెడ్డి(17), ఉదయ్‌కిరణ్‌ (22)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

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