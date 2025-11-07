ETV Bharat / state

ఊరంతా పీతల వేటపైనే జీవనం - అక్కడి నుంచే 3 జిల్లాలకు ఎగుమతి

తాళ్లరేవు మండలం పెదవలసలో పీతల వేట - 4 గంటలకే పడవపై కోరింగ అభయారణ్యంలోని మడ అడవుల్లో మత్స్యకారులు

Crab_Hunting_for_Living
Crab_Hunting_for_Living (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 11:45 AM IST

Pedavalasala Villagers Depends on Crab Hunting for Living: మాంసాహార ప్రియులు పీతల కూరంటే చెవి కోసుకుంటారు. సముద్రాలు, నదీ తీర ప్రాంతాల్లో లభించే పీతల రుచికి దాసోహం అనాల్సిందే. అలాంటి ఈ పీతలకు పెట్టింది పేరు గోదావరి జిల్లాలు. అందులోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని తాళ్లరేవు మండలం పెదవలసలో ఇవి ప్రత్యేకం. అక్కడ ఊరంతా వీటి వేటపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 4 గంటలకే పడవపై కోరింగ అభయారణ్యంలోని మడ అడవుల్లో వీటి వేటకు బయలు దేరతారు. వారి పూర్వీకుల నుంచి ఇదే వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు. మడ చెట్లు, పాయల చెంతన ఉండే పీతలను ఇట్టే గుర్తిస్తారు. ఏ బొరియలో ఎంత సైజు పీత ఉంటుందో చెప్పేస్తారు.

ఇక్కడి నుంచే 3 జిల్లాలకు: పీతల అమ్మకానికి పెదవలసలలో ప్రత్యేక మార్కెట్‌ ఉంది. ఇక్కడి నుంచే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా నలు మూలల చేపల మార్కెట్లలో విక్రయించేందుకు మహిళలు తీసుకెళ్తారు. భారీ మొత్తంలో కాకినాడ పోర్టుకు తరలించి అక్కడి నుంచి కోల్‌కతా మీదుగా చైనా తరలిస్తారు. వీటిపై ఒక్కో మత్స్యకారుడు రోజుకు రూ.500- 900 వరకు సంపాదిస్తారు. వీటి వేట కోసం ఒక పడవపై 10 మంది వరకు మత్స్యకారులు వెళ్తారు. పెదవలసల గ్రామంలో 400 మంది మత్స్యకారుల వరకు ఉన్నారు. అందులో 90 శాతం మంది ఈ పీతలను వేటాడుతుంటారు. అక్కడ దొరికే పీతల బరువు సుమారు 100 నుంచి 190 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. వాటి ధర కేజీ రూ.250 ఉంటుంది. అదే 200 గ్రాముల సైజు ధర కేజీ రూ.350 వరకు ఉంటుంది. ఈ పీతలలో గుడ్డు, మగ, ఆడ, కన్నె రకాలు ఉంటాయి.

Crab_Hunting_for_Living
పెదవలసల మార్కెట్‌లో పీతల విక్రయం (Eenadu)

చేపలు, రొయ్యల మాదిరిగానే పీతల పెంపకం: చేపలు, రొయ్యల మాదిరిగానే పీతల పెంపకమూ కొన్నాళ్లుగా నడుస్తోంది. వీటి పెంపకానికి కోనసీమ జిల్లాలోని తాళ్లరేవు, ఐ.పోలవరం, కాట్రేనికోన, ఉప్పలగుప్తం మండలాల పరిధిలోని సముద్రతీరం, మడ అడవులు పీతల సాగుకు అనుకూలం. గతంలో పల్లం, భైరవపాలెం, చిర్రయానాం, గచ్చికాయలపొర, చినబొడ్డు వెంకటాయపాలెం, పెదబొడ్డు వెంకటాయపాలెం, గాడిమొగ ప్రాంతాల్లోని 3 వేల ఎకరాల్లో సాగు ఉండేది.

ప్రస్తుతం ఉప్పలగుప్తం, కాట్రేనికోన మండలాల పరిధిలో 100 ఎకరాల్లో 273 మంది సాగు చేస్తున్నారు. సీడ్‌ కావాలంటే రైతులంతా 1300 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చెన్నై వెళ్లి ఒక్కో పీత పిల్లకు రూ.12, రవాణాకు రూ.3 వెచ్చించి తెచ్చుకుంటున్నారు. వాహన అద్దెకు సుమారు రూ.60 వేల వ్యయమవుతుండడం, రవాణాలో దాదాపు 50 శాతం చనిపోతుండటంతో క్రమేపీ సాగుకు చాలా మంది దూరమయ్యారు. పీతల హేచరీ వస్తే గరిష్ఠంగా 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే వీరికి సీడ్‌ లభిస్తుంది.

విదేశాల్లో ఎంతో గిరాకీ : ఔషధ గుణాలున్న ఈ పీతలకు జపాన్, సింగపూర్, చైనా, ఇండోనేషియా, వియత్నాం, మలేసియా తదితర దేశాల్లో మంచి గిరాకీ ఉంది. సాగు పూర్తయిన తరువాత పీతలను సాయంత్రం 6 గంటలకు రాజమహేంద్రవరం నుంచి రైలులో చెన్నై తీసుకెళ్తారు. మర్నాడు సాయంత్రం ఎయిర్‌కార్గోలో విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

