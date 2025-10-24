216 హెచ్ హైవేకు మహర్దశ - రూ.4,245 కోట్లతో ఆరు వరుసలుగా విస్తరణ!
పెడన-లక్ష్మీపురం హైవే విస్తరణకు సన్నాహాలు - 118 కి.మీ. మేర నాలుగు నుంచి ఆరు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 5:22 PM IST
Pedana To Lakshmipuram Highway Extension Works : జాతీయ రహదారి హోదా పొందిన కృష్ణా జిల్లాలోని పెడన-లక్ష్మీపురం మార్గాన్ని విస్తరించేందుకు వీలుగా సన్నాహాలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ క్రమంలో రెండు వరుసలుగా ఉన్న ఈ రహదారిని నాలుగు నుంచి ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు మూడేళ్ల కిందటే ప్రణాళికలు రూపొందించారు. కేంద్ర రవాణా, హైవే మంత్రిత్వ శాఖ(మోర్త్) ఆధ్వర్యంలో 2023లోనే ఒకసారి సమగ్ర నివేదిక (డీపీఆర్) తయారీ చేశారు. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలతో ఇది రద్దయ్యింది. తాజాగా మరోసారి డీపీఆర్ను ఆమోదించిన క్రమంలో కీలకమైన హనుమాన్జంక్షన్ను విస్తరణ నుంచి మినహాయిస్తూ సుదీర్ఘ బైపాస్ నిర్మించాలన్న ప్రతిపాదన దాదాపుగా ఖరారైంది. పైగా దీనిని మరింత విశాలంగా తీర్చిదిద్దనున్నట్లు సమాచారం.
216 హెచ్ రహదారిగా నామకరణం చేసిన ఈ మార్గాన్ని పెడన నుంచి లక్ష్మీపురం వరకు 118 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మాణం, భవిష్యత్తు రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆరు వరుసలుగా విస్తరించే అవకాశాలను కూడా ఉన్నతాధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. రూ.4,245 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మూడు జిల్లాల పరిధిలో అయిదు నియోజకవర్గాల పొడవునా ఈ విస్తరణ జరగనుంది.
ప్రతిపాదనలు సిద్ధం : 216Hని విస్తరించే క్రమంలో హనుమాన్జంక్షన్ పరిధిలో భూ సేకరణ, ఆక్రమణల తొలగింపు అనేక వ్యయ, ప్రయాసలతో కూడుకోవడంతో బైపాస్ నిర్మాణానికే మొదట్నుంచి అధికారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రద్దీగా ఉండి, వ్యాపార, నివాస సముదాయాలకు ఆనుకుని ఉన్న చోట 45 మీటర్ల మేర రహదారిని విస్తరించాల్సి వస్తే వాటన్నింటితోపాటు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న అభయాంజనేయస్వామి దేవస్థానం మెట్ల మార్గం తొలగించడం అనివార్యంగా మారనుంది. దీంతో అందరూ బైపాస్కే ఓటేశారు. దీంతో ఆరుగొలను శివారు నుంచి కానుమోలు, శేరీనరసన్నపాలెం, బాపులపాడు, వేలేరు మీదుగా హైవేను అనుసంధానించేలా కొత్త బైపాస్ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
నోటిఫికేషన్ల జారీకి సన్నాహాలు : ఇప్పటికే దాదాపుగా ఎలైన్మెంట్ ఖరారవ్వడంతో గెజిట్ నోటిఫికేషన్, 3ఏ, 3డీ నోటిఫికేషన్ల జారీకి అనుగుణంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేపట్టింది. డీపీఆర్ రూపొందించడానికి వీలుగా గతంలోనే ఓ ప్రముఖ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ క్షేత్రసర్వే నిర్వహించింది. ఎలైన్మెంట్కు అనుగుణంగా రాళ్లు కూడా పాతారు. కాకుంటే ఆ డీపీఆర్ రద్దవ్వడం, 45 మీటర్ల వెడల్పు అనుకున్న బైపాస్ మార్గాన్ని తాజాగా 60 మీటర్లకు పెంచడం, ఆరుగొలను నుంచి కానుమోలు చేరుకునే క్రమంలో నిర్మాణం కుడివైపున, ఎడమ వైపున ఉంటుందా అనే సందిగ్ధం తప్పితే, బైపాస్ అందుబాటులోకి రావడం ఖాయమవడంతో సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
కేంద్రం ఆమోదిస్తే 2026లో ప్రారంభం : అయితే 216 హెచ్ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు మార్గం సుగమమైంది. పెడన - లక్ష్మీపురం మధ్య 118 కిలోమీటర్ల రెండు లైన్ల రహదారిని నాలుగు లేన్లుగా విస్తరించేందుకు కేంద్ర రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో రూ.4,245 కోట్లను కేటాయించింది. డీపీఆర్ సిద్ధమై కేంద్రం ఆమోదిస్తే 2026లో పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
