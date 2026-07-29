'డబ్బులివ్వకుంటే నీ కొడుకు నీకు దక్కడు' - వైఎస్సార్సీపీ నేత 'ముస్తఫా' ముఠా బరితెగింపు!
పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడితో పాటు మరో ఇద్దరి కిడ్నాప్ చేసిన వైఎస్సార్సీ నేత ముస్తఫా తనయుడు బషీర్ - పొగాకు వ్యాపారిని బెదిరించిన ముస్తఫా - ఇరువురిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:22 PM IST
Nuzvid Kidnap Case Updates : ఇటీవల కాలంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల కుమారుల తీరుతో వరుసగా వారి తండ్రులు కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫా, ఆయన కుమారుడు బషీర్పై కిడ్నాప్ కేసు నమోదైంది. ఓ ఎస్సీ వ్యాపారి కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేసి డబ్బులు తేవాలని డిమాండ్ చేశారనే ఆరోపణలపై ఇరువురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు పోలీసులు సమన్వయంతో వ్యవహరించి బాధితులను విడిపించినప్పటికీ కీలక నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. మిగతా వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి బాధితులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు గుంటూరులో పొగాకు గోదాము ఉంది. ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడేనికి చెందిన కడిమి సూర్యచంద్రం అన్నదాతల నుంచి పొగాకు సేకరించి, గుంటూరులో ముస్తఫాకు విక్రయించేవారు.
ఇటీవల ముస్తఫా ఇచ్చే డబ్బు గిట్టుబాటు కావడం లేదంటూ సూర్యచంద్రం సరకును గుంటూరులోనే మరో కంపెనీకి విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సూర్యచంద్రం కుమారుడు అభి, తన డ్రైవర్ బాలరాజు, గుమస్తా దుర్గారావుతో కలిసి సోమవారం రాత్రి పొగాకు బేళ్లను సొంత వాహనంలో లోడ్ చేసుకొని కొయ్యలగూడెం నుంచి గుంటూరు బయల్దేరారు. అయితే కాసేపటికే అభి ఏడుస్తూ తండ్రికి ఫోన్ చేశాడు. ముస్తఫా కుమారుడు బషీర్ ఆయన అనుచరులు రెండు కార్లలో వచ్చి మమల్ని నూజివీడులో అడ్డగించి, పొగాకు బేళ్లతోపాటు వ్యాన్ లాక్కొన్నారని వాపోయాడు. తమను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారని వాళ్లకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు చెల్లిస్తేనే వదిలేస్తామంటున్నారని అభి తెలిపాడు.
Pedakakani police on Mustafa Case : వెంటనే సూర్యచంద్రం మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు కాల్ చేశారు. 'మాకివ్వాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని వెంటనే గుంటూరులోని పొగాకు గోదాము వద్దకు రావాలని లేదంటే నీ కొడుకు నీకు దక్కడని' ముస్తఫా ఆయణ్ని బెదిరించారు. ఆందోళనకు గురైన సూర్యచంద్రం పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ముస్తఫా పొగాకు గోదాములు గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానిలో ఉన్నందున బాధితులను అక్కడే బంధించి ఉంటారనే అంచనాకొచ్చిన నూజివీడు పోలీసులు స్థానిక స్టేషన్ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు.
వెంటనే పెదకాకాని పోలీసులు ముస్తాఫాకు ఫోన్ చేశారు. డబ్బులివ్వాల్సి ఉంటే చట్టపరంగా తేల్చుకోవాలే తప్ప సూర్యచంద్రం కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేయడం తగదని హితవుపలికారు. వెంటనే అభిని అప్పగించి మీకుమారుడు బషీర్ను స్టేషన్లో లొంగిపోయేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం నాడు తెల్లవారుజామున బాధితులను వెంటబెట్టుకొని కిడ్నాపర్ల ముఠా పెదకాకాని ఠాణాలో లొంగిపోయింది. నిందితులపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపులు, కిడ్నాప్ సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
అయితే కీలక నిందితుడైన బషీర్ హైదరాబాద్ పారిపోయినట్లు సమాచారం. మంగళవారం మధ్యాహ్నం బషీర్ కారు నడుపుతూ వెళ్తున్నట్లుగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా కీసర టోల్గేట్ సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. దీంతో అతని కోసం రెండు పోలీసు బృందాలు హైదరాబాద్ వెళ్లాయి. మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గుంటూరులోని ఇంట్లో లేరని, ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసుకున్నారని, త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
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