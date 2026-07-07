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పెబ్బేరు సంత : రూ.కోట్లలో ఆదాయం వస్తున్నా - 'పైసా' ఉపయోగం లేదు!

తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు కేరళ నుంచి కొనుగోలుదారులు, వ్యాపారులు - సుమారు రూ.5 నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకు టర్నోవర్‌ - స్థల వివాదంతో ఆదాయం తగ్గటంతో పురపాలక అధికారుల ఇబ్బందులు

PEBBAIR MARKET LAND ISSUE
PEBBAIR MARKET LAND ISSUE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 12:07 PM IST

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Pebberu Market Issue TG : బంగారు గుడ్డు పెట్టే బాతు చేతిలో ఉన్నా, అవసరానికి వాడుకోలేని తీరుగా ఉంది వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మున్సిపాలిటీ పరిస్థితి. ప్రతి శనివారం పెబ్బేరులో జరిగే సంతలో ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, గొర్రెలు సహా కూరగాయలు, ఇతర వస్తువులు కలిసి దాదాపు రూ.5 నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకూ కొనుగోళ్లు జరుగుతుంటాయి. మున్సిపాలిటీకి పన్నుల రూపంలో ఏటా రూ.మూడున్నర కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. అయితే సంత స్థలం వివాదంతో బల్దియాకు ఈ ఆదాయం అందడం లేదు. దీంతో సమస్య తీవ్రతరమవుతోంది.

క్రయవిక్రయాలు జోరుగా : అతిపెద్ద పశువుల వాణిజ్య సంతగా పేరుగాంచిన వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు సంతను స్థల వివాదం వెంటాడుతోంది. ఈ సంతకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ నుంచి కొనుగోలుదారులు, వ్యాపారులు వస్తుంటారు. పశువుల సంత, మేకల సంత, తైబజారు పేరుతో మూడు విభాగాలుగా ఇక్కడ సంత జరుగుతుంది. స్థానిక పశువులు, ఒంగోలు గిత్తలు, ముర్రా జాతి గేదెలు, జెర్సీ ఆవుల క్రయవిక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. ప్రతి శనివారం సంత జరుగుతుండగా, సుమారు రూ.5 నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకు టర్నోవర్‌ జరుగుతుంది. దీనిపై మున్సిపాలిటీకి పన్నుల రూపంలో ఏటా దాదాపు రూ.మూడున్నర కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. అయితే స్థలం అంశంలో వివాదం, కోర్టు పరిధిలో ఉండటంతో మున్సిపాలిటీ సంతకు టెండర్లు నిర్వహించడం లేదు. దీంతో ఆదాయం శూన్యమై కనీసం సిబ్బందికి జీతాలిచ్చేందుకూ ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు పురపాలక అధికారులు చెబుతున్నారు.

"ఈ సంత నుంచి వచ్చే ఆదాయం గత మూడు సంవత్సరాలుగా రావట్లేదు. దీనివల్ల సుమారుగా రూ.3 కోట్ల వరకు ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నాం. మున్సిపాలిటీ డెవలప్​మెంట్​ అంతా సంత మీదనే ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం" - గణేశ్ బాబు, మున్సిపాలిటీ మేనేజర్

సంత స్థలాన్ని పరిరక్షిస్తున్న స్థానికులు : సంత నిర్వహణకు మున్సిపాలిటీ టెండర్లు పిలవకపోయినా వేణుగోపాల స్వామి గుడి భూ పరిరక్షణ సమితి పేరుతో స్థానికులే సంత నిర్వహిస్తున్నారు. అక్రమార్కుల నుంచి సంత స్థలాన్ని పరిరక్షిస్తూ వేణుగోపాల స్వామి పేరు మీద బ్యాంకు ఖాతా తెరిచి ప్రతి సంతకు రూ.6 లక్షల 40 వేల అందులో జమ చేస్తున్నట్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇక్కడ సంత నిర్వహణకు వీలు కాని పరిస్థితుల్లో కనీసం వేరే చోటైనా స్థలం ఇప్పించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ప్రభుత్వ చొరవ అవసరం : ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి సంత స్థలాన్ని కాపాడాలని కాంట్రాక్టర్లు కోరుతున్నారు. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే మార్కెట్ స్థలం పూజారులకు వెళ్లిపోయిందని మున్సిపల్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని సంత స్థలాన్ని మున్సిపాలిటీకి చెందేలా చూడాలని కోరుతున్నారు. సంతపై ఆధారపడి వేలాది కుటుంబాలు జీవనోపాధి పొందుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. స్థల వివాదంపై ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు.

"ఈ స్థల వివాద పరిష్కారం పూర్తి అయితే చాలా మందికి జీవనోపాధి కూడా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ పశువులు, గొర్లు, తైబజార్​ సంత నడుస్తుంది. దీని ద్వారా దాదాపు 10 వేల మంది జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. త్వరలో ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని ఈ స్థల వివాదాన్ని పరిష్కరించి మున్సిపాలిటీకి అప్పగించాలి" - పురుషోత్తంరెడ్డి, స్థానికుడు

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