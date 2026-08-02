ఓబుళాపురానికి నెమలే అలారం - పల్లెను నిద్రలేపుతున్న మయూరం
గ్రామానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోన్న నెమలి - తెల్లవారుజామున అందమైన నాట్యంతో ఆకట్టుకుంటోన్న మయూరి - కోళ్లతో కలిసి పెరిగి ఇప్పుడు ఓబుళాపురం గ్రామానికి అలారం గడియారంగా మారిన నెమలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 2:28 PM IST
Peacock Became A Part Of Obulapuram Village : ఉదయం చల్లని గాలిలో నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులతో మెరిసే తన పొడవాటి రంగురంగుల పురివిప్పి నెమలి చేసే నాట్యం కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? మనస్సుకు హాయిగా, ప్రశాంతంగా అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది కదూ. ఇది కేవలం జూ పార్కుల్లోనో లేకపోతే అడవుల్లోనో లభించే అనుభూతి. అయితే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లి మండలం ఓబుళాపురం గ్రామ ప్రజలకు ఇది నిరంతర అనుభూతి. అవును అది నిజమే.
ఓబుళాపురాన్ని నిద్రలేపుతున్న నెమలి : ప్రతి రోజూ పొద్దుపోకముందే, కోడి కొక్కొరోకో అనకముందే నెమలి దాని అరుపులతో గ్రామాన్ని లేపుతోంది. నెమలి ఈకలపై సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు ఇంద్రధనుస్సు రంగులు మెరుస్తూ ఉండే ఆ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆ గ్రామ ప్రజలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు. గంభీరమైన నడక, రాజసంగా విప్పిన పింఛం, మధురమైన అరుపులతో ఆ నెమలి గ్రామస్థులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. తెల్లవారుజామున ఈ అందమైన నాట్యాన్ని చూసేందుకు చిన్నారులు, పెద్దలు ఇళ్ల ముందు చేరుతుంటారు.
అడవుల్లో మాత్రమే కనిపించే ఈ అద్భుత సౌందర్యాన్ని తమ ఊరిలోనే ప్రతిరోజూ ఆస్వాదించడం తమ అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని గ్రామస్థులు ఆనందంగా చెబుతున్నారు. ఓబుళాపురం ప్రజలు ఆ నెమలిని కేవలం ఓ పక్షిగా మాత్రమే కాకుండా తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా చూడడం వారు దాని మీద చూపిస్తున్న ఆప్యాయతకు ప్రతీకగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు ఆ నెమలి గ్రామానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కూడా నిలుస్తోంది.
సాధారణంగా అడవుల్లో సంచరించే నెమలి ఈ గ్రామంలో మాత్రం కోళ్లతో కలిసి పెరిగి, ఇప్పుడు గ్రామానికే అలారంగా మారింది. ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున శీనా ఇంటి మిద్దెపై నుంచి గట్టిగా అరుస్తూ గ్రామస్థులను నిద్రలేపుతోంది. ఆ నెమలి అరుపులే ఇప్పుడు ఓబుళాపురం ప్రజలకు సహజ అలారంగా మారిపోయింది.
రెండేళ్ల క్రితం గ్రామానికి చెందిన రైతు బండి శీనాకు సమీప అడవిలో మూడు నెమలి గుడ్లు దొరికాయి. వాటిని పారేయకుండా తన ఇంట్లో ఉన్న కోడి గుడ్లతో పాటు పొదిగించాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత మూడు నెమలి పిల్లలు బయటకు వచ్చాయి. వాటిని కోడి పిల్లలతో సమానంగా ప్రేమగా పెంచాడు. కాలక్రమేణా రెండు నెమళ్లు అడవిలోకి ఎగిరిపోయినా, ఒకటి మాత్రం కోళ్లతోనే కలిసి గ్రామంలోనే ఉండిపోయింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి రోజూ గ్రామాన్ని నిద్రలేపుతోంది. ప్రతి ఇంటి వద్దకు వెళ్లి గ్రామస్థులు ప్రేమగా వేసే గింజలను తింటూ, అందరితో కలిసిమెలిసి తిరుగుతోంది. ఎవరింటికి వెళ్లినా ఆతిథ్యం లభిస్తుండటంతో గ్రామంలోని ప్రతి కుటుంబానికి అది సుపరిచితమైంది. ఉదయం వేళ తన అందమైన ఈకలను విప్పి నాట్యం చేస్తూ గ్రామస్థులను కనువిందు చేస్తోంది. చిన్నారులు, పెద్దలు అందరూ దానిని ఆసక్తిగా తిలకిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే గ్రామంలో పెరగడంతో కుక్కలు కూడా ఆ నెమలిని ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టవని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు రాత్రిళ్లు శీనా ఇంటి మిద్దెపై విశ్రాంతి తీసుకునే ఈ నెమలి తెల్లవారగానే అందరికంటే ముందుగా మేల్కొని తన అరుపులతో గ్రామాన్ని నిద్రలేపుతోంది. కోళ్లతో కలిసి పెరిగిన ఆ నెమలి ఇప్పుడు ఓబుళాపురం గ్రామానికి అలారంగా మారింది.
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