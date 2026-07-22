కాంగ్రెస్ చలో లోక్భవన్ ఉద్రిక్తం - పీసీసీ చీఫ్, మంత్రుల అరెస్ట్
రాహుల్గాంధీ, విపక్షనేతల అరెస్టుకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ చలో లోక్భవన్ - నెక్లెస్రోడ్ నుంచి లోక్భవన్ వరకు ర్యాలీ - మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నేతలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : July 22, 2026 at 1:37 PM IST
Ministers and Congress Leaders Arrested : దిల్లీలో మంగళవారం ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీతో పాటు విపక్షనేతల అరెస్టును నిరసిస్తూ ఇవాళ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన చలో లోక్భవన్ ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నెక్లెస్రోడ్ నుంచి లోక్భవన్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, దామోదర రాజనర్సింహ, అజారుద్దీన్, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్తో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు పాల్గొన్నారు. ర్యాలీ లోక్భవన్కు చేరుకున్న వెంటనే మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
హనుమకొండలో నిరసన : ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు హనుమకొండలో చేపట్టిన నిరసనలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కొండా సురేఖ పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు.