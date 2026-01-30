కాలుష్యంలో చెన్నై, బెంగళూరులను మించిన భాగ్యనగరం - నగరంలో 7 హాట్స్పాట్లు
Published : January 30, 2026 at 9:39 AM IST
PCB On Air Pollution In Hyderabad : గాలి నాణ్యతలో దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా నగరాల కంటే మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మాత్రం హైదరాబాద్ నగరమే అధమంగా ఉంది. ‘ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇండెక్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్’పై హైదరాబాద్లో గురువారం నిర్వహించిన సదస్సులో మెట్రో నగరాల్లో కాలుష్య గణాంకాలను పీసీబీ (కాలుష్య నియంత్రణ మండలి) వెల్లడించింది. గతంలో కంటే కాలుష్యం కొంత తగ్గిందని పేర్కొంది. కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో), సీపీసీబీ ప్రమాణాలతో పోలిస్తే కాలుష్యం అధికంగా ఉందని తెలిపింది.
దక్షిణాదిలో హైదరాబాద్లోనే కాలుష్యం అధికం : డబ్ల్యూహెచ్వో నిర్దేశించిన పరిమితి ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో సూక్ష్మ ధూళికణాలు 40 మైక్రోగ్రాములు (ఎంజీ) వరకూ ఉండొచ్చు. భాగ్యనగరంలో నగరంలో దీనికి రెట్టింపు స్థాయిలో 82-88 ఎంజీల వరకూ నమోదవుతోందని పేర్కొంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) పరిమితి 60 ఎంజీతో చూసినా ఇక్కడ వాయుకాలుష్యం దాదాపు 35 శాతం ఎక్కువేనని తెలిపింది. దక్షిణాదిలోని మూడు మెట్రో నగరాల్లో హైదరాబాద్లోనే అధిక కాలుష్యం ఉన్నట్లు గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ జనవరిలో హైదరాబాద్లో పీఎం-10 కనిష్ఠంగా 80 ఎంజీ, గరిష్ఠంగా 105 ఎంజీ నమోదైనట్లు పీసీబీ వెల్లడించింది.
హాట్స్పాట్లుగా మారిన ట్రాఫిక్ కారిడార్లు : ఐఐటీ కాన్పూర్ గతంలో చేసిన ఓ అధ్యయనం మేరకు హైదరాబాద్ నగరంలో 7 కాలుష్య హాట్స్పాట్లను గుర్తించి కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలు చేపడుతున్నట్లుగా పీసీబీ వెల్లడించింది. ఖైరతాబాద్-కోఠి, జీడిమెట్ల, బీహెచ్ఈఎల్-అమీర్పేట, నాంపల్లి-చార్మినార్, మెహిదీపట్నం-హైటెక్సిటీ-కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్-సైనిక్పురి, ఎల్బీనగర్-కోఠి. గతేడాది హైదరాబాద్లో వాయు నాణ్యత సూచీ (ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్) మధ్యస్థం, సంతృప్తికరం స్థాయిలోనే ఉంది. ఏడాదిలో ఒక్క రోజు కూడా గాలి నాణ్యత సూచీ ‘స్వచ్ఛమైన గాలి’గా నమోదు కాలేదని వెల్లడించింది.
మెరుగుపడితే అధిక జీవితకాలం : వాయు కాలుష్యం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు పనితీరూ తగ్గుతుంది. వైద్య ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రభావాల కారణంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన భారం పడే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల మేరకు గాలి నాణ్యత మెరుగుపడి, స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటే ప్రజల జీవితకాలం మెరుగుపడుతుంది. దిల్లీ నగర వాసుల జీవితకాలం 8.2 ఏళ్లు పెరుగుతుంది. బిహార్ రాష్ట్రంలో 5.4, హరియాణాలో 5, పంజాబ్లో 4.4 ఏళ్లు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3.6 ఏళ్లు, జాతీయ సగటు 3.5 ఏళ్లు పెరుగుతుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగో అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్య తీవ్రత : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గాలి కాలుష్య తీవ్రత పెరుగుతోంది. వాయు నాణ్యత సూచీ క్షీణిస్తోంది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (పీసీబీ) గణాంకాల మేరకు 10 నగరాలు, పట్టణాల్లో కీలకమైన సూక్ష్మ ధూళి కణాల (పీఎం10) వార్షిక సగటు నిర్దేశిత పరిమితికి మించి అధిగమించింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ప్రమాణాల ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో ఉండాల్సిన మైక్రో గ్రాముల పరిమితి 40 కాగా, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) ప్రకారం ఇది 60. అయితే పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పరిమితులకు మించి 30-50 శాతం అధికంగా గాలి కాలుష్యం నమోదవుతోంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం గాలిలో పీఎం 10, పీఎం 2.5లు 20 మైక్రో గ్రాములుండాలి. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గణాంకాల ప్రకారం 60 మైక్రో గ్రాములుండాలి. ప్రతి సంవత్సరం రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, హైదరాబాద్ నగరంలో ఇది 81-86 మైక్రో గ్రాముల మధ్య ఉంది. నల్గొండలో 59 నుంచి 62 ఎంజీకి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో 87 నుంచి 89 ఎంజీకి పెరగడం గమనార్హం. పరిశ్రమల విచ్చలవిడిగా నిబంధనల ఉల్లంఘన, పెరుగుతున్న వాహనాలు, కాలం చెల్లినవి తిరగడం, నిర్మాణ ధూళి, చెత్త మండించడం, ట్రాఫిక్జామ్ల లాంటి మూల కారణాలపై కఠిన చర్యలు లేకపోవడమే హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
