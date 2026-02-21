ETV Bharat / state

ఏళ్ల నిరీక్షణ ముగిసింది - ఇకనుంచి గృహలక్ష్మి పథకానికి ఇందిరమ్మ భరోసా!

గృహలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారుల ఏళ్ల నిరీక్షణకు ముగింపు - ప్రభుత్వాలు మారడంతో మధ్యలోనే నిలిచిపోయిన ఇళ్ల నిర్మాణాలు - నిధులు లేక నిలిచిపోయిన ఇళ్లకు ఇందిరమ్మ పథకం కింద ఆర్థిక సాయం

Payment of Money to Gruhalakshmi Scheme Beneficiaries
Payment of Money to Gruhalakshmi Scheme Beneficiaries (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Payment of Money to Gruhalakshmi Scheme Beneficiaries : గృహలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారుల ఏళ్ల నిరీక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముగింపు పలికింది. 2023లో సొంత స్థలం ఉన్నవారికి ఇంటి నిర్మాణం కోసం రూ. 3లక్షలు సాయం అందించేలా అప్పటి బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం గృహలక్ష్మి పథకం శ్రీకారం చుట్టింది. దీనిలో భాగంగానే ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మారడం వల్ల చేపట్టిన నిర్మాణాలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఆ ఇళ్లకు ఇందిరమ్మ పథకాన్ని వర్తింపజేస్తూ ఆర్థిక సాయం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

అసలు విషయమేంటంటే : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఈ గృహలక్ష్మి పథకానికి దాదాపు 1,69,053 దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. భద్రాద్రిలో 86,773, ఖమ్మంలో 82,280 ఆర్జీలు దాఖలయ్యాయి. గత మూడేళ్ల క్రితం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఈ నియోజకవర్గానికి మూడు వేల ఇళ్లను కేటాయించారు. వీటిని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారించి సుమారు 50 వేలకు పైగా మందిని ప్రాథమికంగా అర్హులని నిర్ధారించారు. అంతేకాదు కొందరు లబ్ధిదారులకు అప్పుడున్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యే మంజూరు పత్రాలు కూడా అందించారు.

ఇందిరమ్మ పథకంతో లబ్ధిదారులకు భరోసా : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పత్రాల మంజూరు తర్వాత సుమారు 2 వేలకు పైగా అర్హులు ఇంటి నిర్మాణాలను ప్రారంభించుకున్నారు. ఆ తర్వాత అనంతరం ఎన్నికల కోడ్​ రావడం, ప్రభుత్వం మారటం, కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎన్నికల్లో హామీలు మేరకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు పథకానికి శ్రీకారం చుట్టడంతో గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారుల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. దీంతో అప్పుడు నిర్మాణం చేపట్టి మధ్యలోనే నిలిపివేసి, ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇందిరమ్మ పథకంలో లబ్ధి పొందక ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వ తాజాగా ఈ నిర్ణయంతో తీసుకోవడంతో లబ్ధిదారులు భరోసా దక్కనుంది.

చేకూరే ప్రయోజనాలు ఇవే : గృహలక్ష్మి పథకం కింద నిధులు లేక నిలిచిపోయిన ఇళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. దీని ఫలితంగా ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి వర్షంలో తడుస్తూ పాడవుతున్న పిల్లర్లు, పునాదులు ఇప్పటికే నివాసయోగ్యమైన గృహాలుగా మారనున్నాయి.

షరతులు వర్తిస్తాయి :

  • నిలిచిపోయిన గృహలక్ష్మి నిర్మాణాన్ని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించి ఆ తర్వాత ఇందిరమ్మ పథకానికి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు.
  • ప్రస్తుత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఇంటి పునాది ప్రాంతం 400 చదరపు అడుగుల నుంచి 600 చదరపు అడుగుల మధ్య ఉండాలని నిర్ణయించింది.
  • గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారుల బేస్​మెంట్​ తక్కువ ఉంటే దానిని 400 చ.అడుగులకు తేవటానికి మరింత పునాది బీమ్​లను వేయాలి. అదే పెద్ద బేస్​మెంట్​ విషయంలో పునాది ప్రాంతం గరిష్ఠంగా దాన్ని 600 చదరపు అడుగులకు పరిమితం చేయాలి.
  • ఇదివరకే ఆ నిర్మాణాన్ని బేస్​మెంట్​ తీసుకెళ్లిన దృష్ట్యా వారికి ఆ దశ డబ్బులు చెల్లించరు. మిగిలిన రూ.4 లక్షలు దశల వారీగా ఖాతాలో జమ చేస్తారు. పై కప్పు​ లెవల్​ వరకు అయితే రూ. లక్ష, స్లాబ్​ పూర్తయితే రూ. 2 లక్షలు, మొత్త నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత మరో రూ. లక్ష చెల్లించనున్నారు.
  • ఆ తర్వాత ఉపాధి హామీ కింద రోజుకు రూ. 307 మొత్తం 90 రోజులకు రూ. 27,630 జమ చేస్తారు. అదే విధంగా స్వచ్ఛభారత్​ మిషన్​ కింద మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకుంటే రూ. 12,000, ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్​ యోజన తరఫున మరో రూ.21 వేలు చొప్పున మొత్తం రూ. 60 వేలను లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో నేరుగా జమ చేయనున్నారు.

