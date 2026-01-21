ETV Bharat / state

కులాంతర వివాహానికి అందని ప్రోత్సాహకం - నిరీక్షణలో లబ్ధిదారులు

కులాంతర వివాహానికి రూ.2.50 లక్షలు ప్రోత్సాహకం - ఏళ్ల తరబడి నిధులు పెండింగ్​లో ఉండటంతో దంపతుల్లో నిరుత్సాహం - నిర్ణీత వ్యవధిలో ఆర్థికసాయం అందక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న లబ్ధిదారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 3:23 PM IST

Incentive For Intercast Marriage : కుల వివక్షతను రూపుమాపడానికి ప్రభుత్వం అనేకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తోంది. దీనిని అంతమొందించేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. అయితే కులాంతర వివాహాలంటే పల్లెప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇలాంటి వివాహాలను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. షెడ్యూల్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారిని ఇతర కులాలు వారు వివాహం చేసుకుంటే ప్రోత్సాహక నిధులు మంజూరు చేస్తున్నాయి. అంతరాలను తొలగించి అండగా నిలిచేందుకు రూ.2.50 లక్షలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నాయి. కాగా ఈ నిధులు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్​లో ఉండటంతో పలుచోట్ల దంపతులు నిరుత్సాహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు ఈ పథకంపై చాలా మందికి అవగాహన లేక దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోతున్నారు.

నిర్ణీత వ్యవధిలో ఆర్థికసాయం అందక : ఉన్నత ఆశయంతో ప్రారంభించిన ఈ పథకంపై అవగాహన కల్పించడంలో అధికారులు అలసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు. అర్జీదారులకు ప్రభుత్వం సకాలంలో నిధులు కేటాయించక లబ్ధిదారులకు నిర్ణీత వ్యవధిలో ఆర్థికసాయం అందడం లేదు. ఒకవేళ అందినా, మూడేళ్ల పాటు ఆ మొత్తాన్ని తీసుకోకుండా ఎఫ్​డీ చేస్తుండటంతో వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా కులాంతర వివాహాలు చేసుకున్న జంటలకు ప్రభుత్వం నుంచి రక్షణ కరవవుతోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ దంపతులకు ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లుతోంది. ప్రభుత్వాలు స్పందించి పథకంపై అవగాహన చేపట్టి సాయం వెంటనే మంజూరు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటీవల కొందరికి మంజూరయ్యాయని, త్వరలో ప్రభుత్వం అందరికీ అందజేస్తుందని సూర్యాపేట జిల్లా షెడ్యూల్ కులాల అభివృద్ధి అధికారిణి దయానంద రాణి పేర్కొన్నారు. అర్జీలను పరిశీలిస్తున్నామని, కొన్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించామని, త్వరలోనే వారి ఖాతాలో నిధులు జమ అవుతాయని తెలిపారు.

1,026 మంది నిరీక్షణ : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,026 మందికి రూ.25.04 కోట్లు మంజూరు చేయాల్సి ఉంది. 1980 సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తోంది. మొదట్లో రూ.30 వేలు అందించగా ఆ తరువాత దీనిని 1993లో రూ.40 వేలకు, 2011లో రూ.50 వేలకు పెంచుతూ ప్రోత్సహించారు. కాగా 2019 అక్టోబరులో ఏకంగా రూ.2.50 లక్షలకు పెంచారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సగం చొప్పున ఇచ్చే ఈ మొత్తాన్ని దంపతుల సంయుక్త ఖాతాలో మూడేళ్ల కాలానికి ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్ చేస్తారు. దీనికోసం దంపతులు ఈ- పాస్​ పోర్టల్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ ప్రతులను జిల్లా షెడ్యూల్​ కులాల సంక్షేమశాఖ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. విడతల వారీగా పదుల సంఖ్యలోనే మంజూరు అవుతుండటంతో ఈ మొత్తం పూర్తయ్యే సరికి ఏళ్ల సమయం పడుతుందని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు.

ప్రోత్సాహకారనికి అర్హత ప్రమాణాలు : కులాంతర వివాహం చేసుకున్న జంటల్లో తప్పనిసరిగా ఒకరు ఎస్సీ సామాజికి వర్గానకి చెందినవారై ఉండాలి. వివాహం 1955 వివాహచట్టం కింద నమోదై ఉండాలి.

ముఖ్య నిబంధనలు ఇవే :

  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 5 లక్షల లోపు ఉండాలి.
  • మొదటి పెళ్లికి మాత్రమే అర్హత కలిగిస్తుంది.
  • వివాహమైన సంవత్సరంలోపు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • కుల, ఆదాయ ధ్రువపత్రాలు, ఆధార్​, రేషన్ కార్డు, ఎస్​ఎస్​సీ మార్కుల మెమో, వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించాలి.
  • దంపతులకు సంబంధించిన 3 ఫొటోలు తప్పనిసరి.
  • జిల్లా ఎస్పీ అభివృద్ధి కార్యాలయంలో పత్రాలను సమర్పించాలి.
  • దరఖాస్తు అంగీకరించబడితే జంట సంయుక్త బ్యాంకు ఖాతాలో సాయం కింద సొమ్మును జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని మూడేళ్లు ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​లో ఉంచిన తర్వాతే ఉపసంహరించుకోవచ్చు.

అవగాహన లోపం : ప్రోత్సాహకానికి అర్హులైన అనేక మంది గ్రామాల్లో అవగాహన లేమితో దరఖాస్తులే చేసుకోవడం లేదు. కులాంతర వివాహం చేసుకున్నా, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ప్రయోజనం పొందకుండా మిగిలిపోతున్నారు. గ్రామ స్థాయిలో విస్తృత అవగాహన శిబిరాలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడితే మాత్రమే ఈ పథకాలు విజయవంతగా మారే అవకాశముంది.

ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షిస్తున్నా రాని నిధులు - పిల్లలు పుట్టినా అందని ప్రోత్సాహకాలు

