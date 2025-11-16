ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​కు విస్తరించిన 'పప్పీ యోగా' ట్రెండ్​! - అసలేంటీ కొత్త కల్చర్?

వీధి శునకాలతో జంతు ప్రేమికుల యోగా - వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన 'పా​గా సంస్థ' - 'పప్పీ యోగా' పేరుతో కార్యక్రమాల నిర్వహణ - హైదరాబాద్​లోనూ విస్తరిస్తున్న కొత్త కల్చర్

Unwind With Yoga And Puppies
Unwind With Yoga And Puppies (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Unwind With Yoga And Puppies : మన పరిసరాల్లో బుజ్జి కుక్కపిల్లలు కనిపిస్తే చాలు వాటితో అలా కాసేపు సరదాగా ఆడుకోవాలని అనిపిస్తుంటుంది. అలాంటిది వాటితో యోగా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికే కాస్త విచిత్రంగా ఉంది కదూ! కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నాయంటే నమ్మగలరా? ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్‌ హైదరాబాద్ నగరంలోకీ ప్రవేశించింది.

‘పాగా’ అనే సంస్థ వీధి శునకాలతో కలిసి జంతు ప్రేమికులు యోగా చేసే వినూత్న విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశంలోని పలు నగరాలతో పాటు హైదరాబాద్​లోనూ అప్పుడప్పుడు ఈ యోగా సెషన్లను నిర్వహిస్తుంటుంది. దీనికే ‘పప్పీ యోగా’ అని పేరు. యోగా చేయడమే కాకుండా వాటి దత్తతను పాగా సంస్థ ప్రోత్సహిస్తుంది. పాల్గొనే వారు సంస్థ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి బుక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

బుజ్జి శునకాలతో ఎలా? : పప్పీ యోగా అంటే ఇందులో భారీ యోగాసనాలు ఏమీ ఉండవు. సాధారణ యోగాసనాలే ఈ పప్పీ యోగా సెషన్‌లోనూ ఉంటాయి. ఈ యోగాకు పెట్ ​డాగ్​ను తీసుకెళ్లనవసరం లేదు. ఇదే దీని ప్రత్యేకత. పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాక్సినేషన్‌ పూర్తి చేసిన ఓ బుజ్జి కుక్కపిల్లను నిర్వాహకులు ఇస్తారు. వాటిని ఓ పద్ధతిలో పట్టుకుని యోగాసనాలు వేయాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం శునకాలను ముందు పెట్టుకుని కూడా చేయాల్సిన ఆసనాలుంటాయి. ఇలా చేస్తున్న క్రమంలో కాళ్ల మధ్యలో చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ బుజ్జి శునకాలు చేసే అల్లరి అంతా ఇంతా కాదు. దీనివల్ల యోగా చేసే వారికి వాటితో ఆడుకున్న అనుభూతి కలుగుతుంది.

ఈ సెషన్‌కు హాజరు కావాలంటే కొంత ఎంట్రీ ఫీజు ఉంటుంది. రుసుములో ఆ శునకాలను ఇప్పటివరకూ చూసుకున్న కేర్‌టేకర్‌లకు కొంత, మూగ జీవాల సంరక్షణకు మరికొంత ఇస్తామని ‘పాగా’ సహ వ్యవస్థాపకురాలు శుభ శ్రీ వెల్లడించారు. ఇలా సుమారు రెండు గంటల సెషన్‌ పూర్తయిన తర్వాత నచ్చినట్లయితే ఆయా దేశీయ శునకాలను ఉచితంగా దత్తత తీసుకోవచ్చు.

మానసిక ఆందోళన దూరం : శునకాలను ప్రేమగా స్పృశించిన ప్రతిసారీ మానవునిలో ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన తగ్గుతుందని ఎన్నో అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. భావోద్వేగాలు కంట్రోల్​లో ఉంటాయి. అలాంటిది వాటితో సరదాగా యోగా చేస్తే మనసు తేలిక అవుతుందని ‘పాగా’ నిర్వాహకులు వివరించారు. ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఫీలయ్యే శునకాల ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుందన్నారు. యోగా అనేది ఆరోగ్యకర జీవనం విధానంలో భాగమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉరుకుల పరుగులతో కూడిన జీవితంలో ఒక గంటసేపు ధ్యానం చేయడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతున్నారు. మానసిక ప్రశాంతతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.

అడాప్ట్‌ డోంట్‌ షాప్‌ : ‘అడాప్ట్‌ డోంట్‌ షాప్‌’ అనేది ‘పాగా’ సంస్థ నినాదం. చాలా మంది రూ.వేలు, రూ.లక్షలను వెచ్చించి విదేశీ జాతుల డాగ్స్​ను కొంటుంటారు. వాటికి అంతలా ఖర్చు చేసే కంటే మన పరిసరాల్లో ఉన్న దేశీయ శునకాల్ని దత్తత తీసుకుంటే ఆ డబ్బుతో వాటికి జీవితాంతం నాణ్యమైన ఆహారం అందించవచ్చు అంటారు ‘పాగా’ సహ వ్యవస్థాపకులు శుభ శ్రీ, సింధు, స్వాతి.

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

