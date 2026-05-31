జెన్​ జీ కోసం 'సేనాగళం' పేరిట ప్రత్యేక కమిటీలు - ప్రకటించిన పవన్ కల్యాణ్

జెన్‌జీ గళాన్ని వినిపించడమే ‘సేనాగళం’ లక్ష్యమని వెల్లడించిన పవన్ - కులం పేరుతో తిట్టే ధోరణి పోవాలని వెల్లడించిన జనసేనాని - సామాజిక బాధ్యతతో జనసేన పార్టీ ముందుకు వెళ్తుందని వివరణ

Pawankalyan Forms Senagalam Committee To Voice Aspirations of Gen Z Youth
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:54 PM IST

Pawankalyan Forms Senagalam Committee To Voice Aspirations of Gen Z Youth: జనసేన పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసి, నియోజకవర్గాల వారీగా సంస్థాగతంగా అభివృద్ధికి, జెన్ జీ గళం వినిపించేందుకు పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ 'సేనాగళం' పేరిట ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన సేనాగళం కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పవన్‌కల్యాణ్ ప్రకటించడం విశేషం.

జెన్‌జీ కోసం ‘సేనాగళం’: పవన్‌ కల్యాణ్‌: అనంతరం పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ జెన్ జీ గళం వినిపించడమే సేనాగళం ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు. ఆపై సేనాగళం కమిటీకి జనసేన అధినేత పవన్‌కల్యాణ్ స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు. దేశసమగ్రతకు భంగం కలగకుండా వ్యవహరించాలని పవన్‌ దిశానిర్దేశం చేసినట్లు సమాచారం. రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి, అన్ని వర్గాలకు గౌరవం ఇస్తూ, దేశ సమగ్రతకు భంగం కలగకుండా వ్యవహరించేలా ఈ కమిటీ పని చేయాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు.

కులం పేరుతో తిట్టే ధోరణి పోవాలన్న పవన్: ఏ కులం వారిని అదే కులం వారితో తిట్టించే ధోరణి పోవాలని పవన్ అన్నారు. బూర్జువా ధోరణిని తోసిరాజంటూ సేనా గళం పని చేయాలన్నారు. అభ్యుదయ భావాలతో ముందుకు వెళ్లాలని, బూజుపట్టిన విధానాలకు తిలోదకాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. రాజకీయ పార్టీగా సామాజిక బాధ్యతతో జనసేన పార్టీ ముందుకు వెళ్తుందని వివరించారు. వ్యక్తుల తప్పులను వారి వ్యక్తిగత చర్యలుగా కాకుండా, కులం, మతం లేదా వర్గాలతో ముడిపెట్టి సామాజిక విభేదాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇది సమాజంలో విద్వేషాలకు కారణం అవుతోందని పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తప్పులను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు కులం, మతం, ప్రాంతీయత ముసుగు వేసుకుని దాక్కుంటున్నారన్నారు. ఇటువంటి రాజకీయ సంస్కృతిని నేటి యువత తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందన్న వాస్తవాన్ని అందరూ గుర్తించాలన్నారు. వ్యక్తిగత తప్పులను వ్యక్తిగత స్థాయిలోనే ప్రశ్నించాలి తప్ప, సామాజిక వర్గాలను ఆ వ్యవహారంలోకి లాగకూడదనే స్పష్టమైన విధానాన్ని జనసేన పార్టీ అవలంబిస్తోందని ఈ సందర్భంగా జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ తెలియజేశారు.


