యుద్ధకళలో మీ విజయం స్ఫూర్తిదాయకం - పవన్​కు ప్రధాని మోదీ అభినందన

దశాబ్దాల సాధనతో యువతకు సందేశమిచ్చారని కితాబు - కఠినమైన మార్షల్ ఆర్ట్స్‌ను క్రమశిక్షణతో అభ్యసించడం పవన్ కళ్యాణ్ నిబద్ధతకు నిదర్శనమన్న ప్రధాని - కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పవన్​కళ్యాణ్​

prime minister narendra modi greetings to pawan
prime minister narendra modi greetings to pawan
Published : January 14, 2026 at 11:35 AM IST

Pawan Thanks To PM Modi Greetings : పురాతన జపనీస్ సమురాయి యుద్ధ కళ కత్తి సాము కళ 'కెంజుట్సు'లో అధికారిక ప్రవేశం పొందడం ద్వారా అరుదైన ఘనత సాధించిన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్​ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. ఈ కళలో ఉన్నతస్థాయిని సాధించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయనను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ మేరకు పవన్​కళ్యాణ్​కి సందేశాన్ని పంపారు. "జపనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్" రంగంలో మీరు సాధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నానని, కెంజుట్సులో అధికారిక ప్రవేశంతో ఘనత సాధించినందుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు అని ప్రధాని తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

నిబద్ధతకు నిదర్శనం : ఇటు ప్రజా జీవితంలో, అటు సినిమా రంగంలోనూ బిజీగా ఉంటూనే క్రమశిక్షణతో, నిజాయితీతో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభ్యసించడం ప్రశంసనీయమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఎంతో కఠినమైన జపనీస్​ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించడం ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో దశాబ్దాలపాటు అంకిత భావంతో మీరు చేసిన సాధన స్ఫూర్తిదాయకమని, మీ విజయం ద్వారా వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు అడ్డంకి కాదన్న బలమైన సందేశాన్ని యువతరానికి ఇచ్చారని ప్రధాని కొనియాడారు. సినిమాలు, రాజకీయాలు వంటి బిజీ కెరీర్‌లో ఉంటూ కూడా దశాబ్దాల పాటు అత్యంత కఠినమైన మార్షల్ ఆర్ట్స్‌ను క్రమశిక్షణతో అభ్యసించడం పవన్ కళ్యాణ్ నిబద్ధతకు నిదర్శనమని ప్రధాని ఆయనను ప్రశంసించారు.

సమతుల్యత, సహనం, స్వీయ నియంత్రణ : యుద్ధ కళలు అభ్యసించడానికి శారీరక బలంతోపాటు మానసిక సమతుల్యత, సహనం, స్వీయ నియంత్రణతో పాటు కఠినమైన సంప్రదాయాన్ని అనుసరించడం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తోందన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన, చురుకైన సమాజాన్ని నిర్మించాలన్న లక్ష్యంతో రూపొందించిన ఫిట్ ఇండియా లాంటి కార్యక్రమాలకు ప్రజా జీవితంలో ఉన్న మీలాంటి వ్యక్తులు స్ఫూర్తినివ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఫిట్నెస్ పట్ల మీకున్న క్రమశిక్షణ, నిబద్దత ఎంతో మందికి ప్రేరణ ఇస్తుందని కొనియాడారు. మీరు సాధించిన ఈ విజయానికి మరోసారి అభినందనలు. భవిష్యత్తులో పవన్ చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని మోదీ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ కృతజ్ఞతలు : ఈ సందర్భంగా తనను అభినందించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు మోదీకి కృతజ్ఞత సందేశ లేఖను పంపించారు. మోదీ పంపిన ఆత్మీయ అభినందన సందేశం నాకు గొప్ప గౌరవమని, మీ అభినందనలు మరింత ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయని పవన్ ప్రధానికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. యుద్ధకళలపై క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత ఏళ్ల తరబడి నా జీవిత ప్రయాణంలో అంతర్భాగంగా ఉందన్నారు. యుద్ధకళలు శారీరక శ్రమ, ఏకాగ్రతతోపాటు ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తినిస్తాయని వెల్లడించారు.ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ కోసం మీరు తీసుకొచ్చిన ఫిట్‌ ఇండియా, మీ దూరదృష్టికి నిదర్శనం. జీవిత కాల అభ్యాసం, స్వీయ వృద్దిపై మీరిచ్చిన సందేశం ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందన్నారు. మీలాంటి గొప్ప నాయకుడి నుంచి లభించిన ఈ ప్రోత్సాహం అంకిత భావంతో ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న నా సంకల్పానికి మరింత బలాన్నిస్తుందని, ప్రతి అడుగులో మీరిస్తున్న మద్దతుకు రుణపడి ఉంటానన్నారు.

deputy cm pawan kalyan
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్​

టైగర్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ : జపాన్ సంప్రదాయ యుద్ధకళల్లో అత్యంత గౌరవనీయమైన సంస్థలలో ఒకటైన 'సోగో బుడో కన్‌రి కై' నుంచి ఆయనకు ఫిఫ్త్ డాన్ (ఐదో డాన్) పురస్కారం లభించింది. జపాన్ వెలుపల 'సోకే మురమత్సు సెన్సై'లోని 'టకెడా షింగెన్ క్లాన్'లో ప్రవేశం పొందిన తొలి తెలుగు వ్యక్తిగానూ పవన్ ఘనత సాధించారు . గోల్డెన్ డ్రాగన్స్ సంస్థ ద్వారా ఆయనకు 'టైగర్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్' అనే విశిష్ట బిరుదు అందించారు.

