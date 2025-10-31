ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Deputy Collector In Group 1 Results : చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో ప్రతిభ ప్రముఖ కళాశాలలో ఉన్నత విద్య పూర్తి ఆ వెంటనే మంచి ఉద్యోగం ఇవేమీ అతనికి ఆశించినంత సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. ప్రజాసేవకు మించిన ఉద్యోగం, ఆత్మనూన్యతా భావం లేదని భావించారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో ఎదురైన పలు ఆటంకాలు తట్టుకొని చివరికి అనుకున్నది సాధించి యువతకు ఆదర్శంగా మండ్ల పవన్​కుమార్​ నిలిచారు. ఇటీవల టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసిన గ్రూప్​-1 ఫలితాల్లో డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా ఎంపికై శిక్షణ కోసం నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చిన పవన్​కుమార్​ ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​తో తన అనుభవాలు, అనుభూతులను పంచుకున్నారు.

  • మాది వనపర్తి జిల్లా, కొత్తకోట మండలం వడ్డెవాట గ్రామం. నాన్న పోలీస్‌ శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నను చూస్తూ పెరిగిన నాకు కూడా ప్రజలతో భాగస్వామ్యం అయ్యే ఉద్యోగంలో చేరాలనే కోరిక పుట్టింది. పదో తరగతిలో 10 జీపీఏ, ఇంటర్‌లో 986 మార్కులు సాధించాను. బీటెక్​లో ప్రవేశం పొందడం కోసం ఎంసెట్‌ పరీక్ష రాస్తే 1,200 లోపు ర్యాంకు వచ్చింది. దీంతో ఇంజినీరింగ్‌లో చేరాను. ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన తర్వాత కొంత కాలం ఉద్యోగం కూడా చేశాను.
  • ఉద్యోగం ఎలాంటి సంతృప్తిని ఇవ్వకపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి ప్రజలతో మమేకం అయ్యే ఉద్యోగం సాధించాలనే తపన ఉండడంతో సివిల్స్‌ కోసం కొంత కాలం దిల్లీలో ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నాను. ఈ క్రమంలో రెండుసార్లు యూపీఎస్సీ పరీక్ష మెయిన్స్‌ రాసి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లాను. అనంతరం గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగం కోసం సన్నద్ధమై రాష్ట్రస్థాయిలో 25వ ర్యాంకు సాధించాను. దీంతో డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా అవకాశం లభించింది.
  • నేను సివిల్స్‌కు సన్నద్ధమవుతున్న తొలి ఏడాదిలోనే కుటుంబంలో వరుస మరణాలతో పాటు నాన్నకు అనారోగ్యం క్షీణించింది. ఈ పరిణామాలతో తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యా, భయపడ్డాను. ఈ సమయంలో అమ్మానాన్నలు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో పాటు దివంగత మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ ఏపీజే అబ్దుల్‌ కలాం పుస్తకాల స్ఫూర్తితో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని ఉద్యోగానికి సన్నద్ధమయ్యాను. నిత్యం పది గంటల పాటు చదువుకోవడం, దీనిలో ఒక్కో అంశానికి కొంత సమయం నిర్ణయించి కచ్చితంగా సమయపాలన పాటించడం నన్ను విజయానికి చేరువ చేసింది.
  • మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే తపన, పట్టుదల, దానికి అవసరమైన సమగ్రమైన ప్రణాళిక ఎటువంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా కోల్పోని ధైర్యం ఉంటే తప్పని సరిగా విజయం సాధించి తీరుతామని పవన్‌కుమార్ యువతకు​ మంచి సందేశం ఇచ్చారు.

ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రూప్​-1 ఫలితాల్లో నిరు పేదరికం నుంచి వచ్చిన వారు ఎంపికవ్వడం నిరుద్యోగ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లి గ్రామానికి చెందిన మౌనిక డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. ఆమె తండ్రి రోజూ పంక్చర్లు వేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. అలాంటి పేదరికాన్ని చూసిన ఆమె తొలి ప్రయత్నంలోనే గ్రూప్​-1ను క్లియర్​ చేయడం గొప్ప విషయంగా చెప్పవచ్చు. ఇలా ఎంతో మంది ఈసారి అత్యున్నత స్థాయి కలిగిన ఉద్యోగాలను సాధించి వారి ప్రాంతాల్లోని యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కసి, పట్టుదల, సమయపాలన, నిబద్ధత ఉంటే విజయాన్ని అందుకోవడం సులభతరం అని వారి చాటి చెబుతున్నారు.

