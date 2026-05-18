ఫేక్, మ్యూల్ అకౌంట్ల ద్వారా బ్యాంకులకు టోకరా - ఏకంగా రూ.5 కోట్లు కాజేసిన నిందితుడు

ఫేక్, మ్యూల్ అకౌంట్ల ద్వారా రూ.5.28 కోట్ల రుణంతో బ్యాంకులకు టోకరా - వేరేవారి ఆధార్, పాన్ కార్డులను దుర్వినియోగం చేసిని నిందితుడు - నీలం పవన్కుమార్ను అరెస్ట్ చేసిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:39 PM IST
Man Cheating to Banks with Fake and Mule Accounts : ఫేక్, మ్యూల్ అకౌంట్ల ద్వారా బ్యాంకుల నుంచి రూ.5.28 కోట్ల రుణం పొంది టోకరా వేసిన నిందితుడిని విజయవాడలో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వేరేవారి ఆధార్, పాన్ కార్డులను దుర్వినియోగం చేసి ఖాతాలు తెరిచిన నిందితుడు, ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకుకు చెందిన వివిధ శాఖల నుంచి తెలివిగా రుణాన్ని కాజేసి మోసం చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
కృష్ణా జిల్లా గూడూరుకు చెందిన నీలం పవన్ కుమార్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు, అతని వద్ద నుంచి రూ.7 కోట్ల విలువైన 34 ఆస్తుల డాక్యుమెంట్లు, 122 గ్రాముల బంగారం, 927 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు, ఏటీఎం కార్డులు, ఖరీదైన వాచ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు పవన్ కుమార్ అరెస్ట్ వివరాలను సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ కృష్ణ ప్రసన్న వెల్లడించారు.
ఫేక్ సాలరీ స్లిప్పులు, ఐడీ కార్డులు : 2019 నుంచి మొత్తం 26 సేవింగ్ ఖాతాలను అక్రమంగా తెరిచి క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా నిందితుడు లోన్లు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందుకు కొందరి ఓటర్ కార్డులు, ఆధార్ కార్డులు దుర్వినియోగం చేసి, తప్పుడు సాలరీ స్లిప్పులు, ఐడీ కార్డులు ఉపయోగించి పవన్ కుమార్ బ్యాంకుల నుంచి కోట్లలో రుణాలు పొందినట్లు గుర్తించారు.
జల్సాలకు అలవాటు పడి మోసాలు : గతంలో గూడూరు, బందర్ టౌన్, భవానీపురం, కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషన్లలోనూ నిందితుడిపై పలు కేసులున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. జల్సాలకు అలవాటు పడి సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలని నిందితుడు ఈ విధంగా బ్యాంకులకు టోకరా వేసినట్లు సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ కృష్ణప్రసన్న చెప్పారు.
" ఇది మ్యూల్ అకౌంట్లకి సంబంధించిన కేసు. 2019 నుంచి మొత్తం 26 సేవింగ్ ఖాతాలను అక్రమంగా తెరిచి క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా నిందితుడు నీలం పవన్ కుమార్ లోన్లు తీసుకున్నాడు. మొదట యాక్సిస్ బ్యాంక్ నుంచి మాకు ఫిర్యాదు వచ్చింది. కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రతి బ్యాంకు నుంచి అకౌంట్లను తెరచి, క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా రూ.5.28 కోట్ల రుణం తీసుకుని ఎగ్గొట్టారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విధంగా బ్యాంకులను మోసం చేసి చాలా ఆస్తులను నిందితుడు పవన్ కుమార్ కొన్నారు. ఇలా డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం రూ.7 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను కొన్నాడు. అలాగే ఒక బైక్, రెండు కార్లు కొన్నారు. అదేవిధంగా బంగారం, వెండి, చాలా ఏటీఎం కార్డులు నిందితుడు పవన్ కుమార్ వద్ద దొరికాయి." - కృష్ణ ప్రసన్న, సైబర్ క్రైం డీసీపీ
