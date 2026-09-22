పవన్ కల్యాణ్ పిఠాపురం టూర్ - నేడు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం
పిఠాపురంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. అనంతరం ఆర్ఆర్బీహెచ్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొంటారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:38 AM IST
Pawan 2nd Day Pithapuram Tour : రక్షిత తాగునీటి ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం! అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థకు శంకుస్థాపన! తీర ప్రాంత రక్షణ గోడకు శ్రీకారం! వీటితో మరికొన్ని అభివృద్ధి పనులకు ఇవాళ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. పిఠాపురాన్ని దేశంలోనే మోడల్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతానని హామీ ఇచ్చిన ఆయన ఆ దిశగా అభివృద్ధిపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. తన శాఖల పరిధిలోని కార్యక్రమాలతో పాటు వివిధ శాఖల సమన్వయంతో నియోజకవర్గ సర్వతోముఖాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టారు.
సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో పర్యటిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ రెండోరోజైన ఇవాళ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఉదయం ఉప్పాడ, కొత్తపల్లి, పిఠాపురం గ్రామీణ మండలాల పరిధిలోని 97,000ల మందికి తాగునీరు అందించేలా పునరుద్ధరించిన నాగులాపల్లి సమగ్ర రక్షిత తాగునీటి పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఈ పథకం ద్వారా చివరి గ్రామాలకు పూర్తిస్థాయిలో నీరు అందడం లేదని గుర్తించి రూ.9.59 కోట్లతో ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టారు.
బహిరంగ సభలో పాల్గొనున్న పవన్ : ఈ ప్రారంభోత్సవం తర్వాత ఆర్ఆర్బీహెచ్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పవన్ పాల్గొంటారు. అక్కడి నుంచి పలు భారీ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. రూ.307 కోట్ల జల్జీవన్, అమరజీవి జలధార నిధులతో మల్టీ విలేజీ స్కీమ్, రూ.200 కోట్లతో పిఠాపురం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, రూ.80 కోట్ల ఏఐఐబీ నిధులతో గొల్లప్రోలు వాటర్ వర్క్స్, అమృత్ 2.O నిధులతో పిఠాపురం మున్సిపాల్టీ పనులు, రూ.100 కోట్ల సాస్కీ నిధులతో రోడ్ల నిర్మాణం, రూ.118 కోట్లతో పిఠాపురం రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్, రూ.323 కోట్లతో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ వంటి ప్రాజెక్ట్లకు పవన్ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
ఉప్పాడ తీర ప్రాంత మత్స్యాకారుల భద్రత, జీవనోపాధికి తోడ్పడేలా అధునాతన లైఫ్ జాకెట్లు, డ్రై ఫిష్ యూనిట్లు, ఐస్ బాక్సులతో కూడిన మోటార్ సైకిళ్లను పవన్ కల్యాణ్ పంపిణీ చేయనున్నారు. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ప్రోత్సాహం అందించేలా సెర్ప్, మెప్మా సహకారంతో స్వయం సహాయక సంఘాలకు రూ.120 కోట్ల రుణాలు అందించనున్నారు. అలాగే 89 మంది లబ్ధిదారులకు క్రమబద్ధీకరణ పట్టాలను అందజేసి వారి భూ హక్కులకు భరోసా కల్పించనున్నారు.
"మత్స్యకారుల రక్షణ కోసం లైఫ్ జాకెట్లు, డ్రై ఫిష్ యూనిట్లు, ఐస్ బాక్సులు అందించనున్నాం. బోట్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్లందరికి ఈ సదుపాయం కల్పిస్తున్నాం. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పదోతరగతిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన వారికి ఉచిత విద్యను అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశాం." - శివరామ్ ప్రసాద్, పాడా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్
అనంతరం కాకినాడలోని గోదావరి కళాక్షేత్రంలో స్థానిక సంస్థల రాష్ట్రస్థాయి సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లతో పాటు 25 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో నియమించిన స్థానిక సంస్థల సమన్వయ కర్తల కమిటీ సభ్యులు పాల్గొంటారు.
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పవన్ పర్యటన - ప్రారంభోత్సవాలతో బిజీబిజీ
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