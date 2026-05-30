జిందాల్ 'వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్'ను సందర్శించిన పవన్ - పనితీరు, నిర్వహణపై ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:25 PM IST
Pawan on Jindal Energy Plant : గుంటూరు శివారు నాయుడుపేటలో ఉన్న జిందాల్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. ఈ ప్లాంట్లో చెత్త నుంచి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్లాంట్లో వ్యర్థాల స్టోరేజీ, విద్యుత్ తయారీ విధాన విభాగాలను అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. అదేవిధంగా ప్లాంట్ ఏర్పాటు వ్యయం, నిర్వహణ, కరెంట్ ఉత్పత్తి, యూనిట్ విక్రయ ఛార్జీల గురించి పవన్ ఆరా తీశారు. ప్లాంట్కు అవసరమైన చెత్తను ఎక్కడికెక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారు? తదితర అంశాల గురించి నిర్వాహకులను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు.
విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పట్టుకున్న గంజాయిని ఈ ప్లాంట్లోనే నిర్వీర్యం చేస్తున్నట్లు ప్లాంట్ ప్రతినిధులు పవన్ కల్యాణ్కు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే కాకినాడ జిందాల్ ప్లాంట్ ఎందుకు వినియోగంలోకి రాలేదని పవన్ ప్రశ్నించారు. చిన్న చిన్న సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నాయని, నవంబర్ నాటికి ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తుందని నిర్వాహకులు వివరించారు. అలాగే కాలుష్య నియంత్రణపై నివేదిక గురించి డిప్యూటీ సీఎం ఆరా తీయగా, ఏడాదికి నాలుగు సార్లు పీసీబీ నివేదిక ఇస్తుందని వారు వెల్లడించారు.
ప్లాంట్లో వినియోగిస్తున్న బాయిలర్స్ మోడల్ సింగపూర్లో ఉన్నట్టు కృష్ణతేజ పవన్కు వివరించారు. ఈ వ్యర్థాల ద్వారా జిందాల్ ప్లాంట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నదుల కాలుష్యం తగ్గించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉందనే విషయంపై నివేదిక ఇవ్వాలని ప్లాంట్ ప్రతినిధులను పవన్ కోరారు. ప్లాంట్ మొత్తం కలియతిరిగిన ఆయన విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ప్లాంట్ నిర్వహణపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
