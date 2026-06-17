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హనుమకొండలో అభిమానిని పరామర్శించిన పవన్​ కల్యాణ్​ - చల్లగా ఉండాలంటూ ప్రేమతో లేఖ

ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ - అభిమాన హీరోను కలవాలని నిరంజన్​కు కోరిక - విషయం తెలిసి బాలుడిని కలుసుకున్న జనసేన అధ్యక్షుడు - ఈ సందర్భంగా పవన్‌ను చూసేందుకు తరలివచ్చిన అభిమానులు

అభిమానిని కలిసిన పవన్​కల్యాణ్​
PAWAN KALYAN VISITS HIS FAN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 12:16 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 12:37 PM IST

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Pawan Kalyan Visits His Fan At Hanamkonda : హనుమకొండలో పవన్‌కల్యాణ్‌ పర్యటించారు. హనుమకొండ హనుమాన్‌నగర్‌లోని జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌(17) అనే అభిమాని ఇంటికెళ్లి పవన్‌ పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్‌ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తల్లిదండ్రులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ఆ బాలుడికి చిరకాలం గుర్తిండిపోయేలా "ప్రియమైన నిరంజన్‌కు ప్రేమతో.. దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అని డైరీలో పవన్‌ కల్యాణ్​ రాసి ఇచ్చారు. బాలుడి పరామర్శ అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని పవన్​ కల్యాణ్​ దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయంలో అర్చకులు పవన్‌కు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకొని పవన్​ కల్యాణ్ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హనుమకొండలో పవన్‌ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు.

Last Updated : June 17, 2026 at 12:37 PM IST

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PAWAN KALYAN MEET HIS FAN
PAWAN KALYAN VISITS HIS FAN

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