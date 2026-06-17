హనుమకొండలో అభిమానిని పరామర్శించిన పవన్ కల్యాణ్ - చల్లగా ఉండాలంటూ ప్రేమతో లేఖ
ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ - అభిమాన హీరోను కలవాలని నిరంజన్కు కోరిక - విషయం తెలిసి బాలుడిని కలుసుకున్న జనసేన అధ్యక్షుడు - ఈ సందర్భంగా పవన్ను చూసేందుకు తరలివచ్చిన అభిమానులు
Published : June 17, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 12:37 PM IST
Pawan Kalyan Visits His Fan At Hanamkonda : హనుమకొండలో పవన్కల్యాణ్ పర్యటించారు. హనుమకొండ హనుమాన్నగర్లోని జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్(17) అనే అభిమాని ఇంటికెళ్లి పవన్ పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తల్లిదండ్రులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఆ బాలుడికి చిరకాలం గుర్తిండిపోయేలా "ప్రియమైన నిరంజన్కు ప్రేమతో.. దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అని డైరీలో పవన్ కల్యాణ్ రాసి ఇచ్చారు. బాలుడి పరామర్శ అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని పవన్ కల్యాణ్ దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయంలో అర్చకులు పవన్కు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకొని పవన్ కల్యాణ్ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హనుమకొండలో పవన్ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు.