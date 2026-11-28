నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్లను స్వాగతిస్తున్నాం: పవన్ కల్యాణ్
Pawan Kalyan Support for Delimitation of Constituencies: పునర్విభజన సంస్కరణ భారత ప్రజా ప్రాతినిధ్యాన్ని విస్తరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి వేసిన ఒక కీలక అడుగు అని పవన్ అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:42 AM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్లను స్వాగతిస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఈ ముఖ్యమైన జాతీయ సంస్కరణకు జనసేన పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నెల 30న జరగనున్న ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ప్రతిపాదించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన సంస్కరణ భారత ప్రజా ప్రాతినిధ్యాన్ని విస్తరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి వేసిన ఒక కీలక అడుగు అని పవన్ అన్నారు. 2051 వరకు ప్రస్తుత దామాషా ప్రాతినిధ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోక్ సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచాలనే ప్రతిపాదన వల్ల మరింత మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు.
కీలక నిర్ణయాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం : దీని ద్వారా ప్రతి ప్రాంతం గొంతుక వినిపించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ విధానం జనాభా స్థిరీకరణలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సాధించిన విజయాలను గుర్తిస్తూనే, పార్లమెంటరీ ప్రాతినిధ్యంలో వాటి దామాషా వాటాను కాపాడుతుందని వెల్లడించారు. లోక్ సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం వల్ల చట్టసభల్లో, కీలక నిర్ణయాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుందన్నారు. మన ప్రజాస్వామ్య విస్తృత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజాప్రతినిధులు, భాగస్వాములు రాజకీయ విభేదాలకు అతీతంగా ఏకమై ఈ చొరవకు మద్దతు అందించాలని కోరుతున్నానన్నారు.
“A stronger democracy is built when every citizen is heard, every region is represented and every state moves forward with confidence.” Under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, and with the active role of Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji and Hon’ble Union Parliamentary Affairs Minister Shri @KirenRijiju Ji, the NDA government continues to advance significant reforms to strengthen India's democratic institutions and make parliamentary representation more inclusive. The proposed Delimitation reform, ahead of the November 30 special Parliament session, marks an important step towards expanding and strengthening India's democratic representation. The proposed 50% increase in Lok Sabha seats across all states, while maintaining their existing proportional representation until 2051, will create greater opportunities for representation and ensure that every region's voice is heard. Importantly, this framework recognises the achievements of Southern States in population stabilisation while safeguarding their proportional share of parliamentary representation. It reflects the spirit of cooperative federalism, ensuring that every state's progress and contribution are respected. The proposed 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies further strengthens this democratic reform by creating greater opportunities for women's participation in legislative institutions and decision-making. @JanaSenaParty stands in support of this important national reform. I urge all political parties, elected representatives and stakeholders to rise above political differences, come together and extend their support to this initiative in the larger interest of our democracy. Let us move forward towards a stronger, more representative and inclusive Parliament, where every state has a respected voice and every section of society has an opportunity to participate. - @PawanKalyan @PMOIndia @HMOIndia @mpa_india @AndhraPradeshCM @PIB_India @IPR_AP @pibvijayawada— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) November 27, 2026
చంద్రబాబు మద్ధతు : నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంచి అవకాశమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రస్తుత జనాభా లెక్కల ఆధారంగా పునర్విభజన చేస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచే ప్రతిపాదన అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనకరమని శుక్రవారం మంత్రివర్గంలో వివరించారు. లోక్సభ సీట్లను 50 శాతం పెంచడం ఓ గొప్ప, చారిత్రక నిర్ణయమని ఆయన అభివర్ణించారు. దీనివల్ల దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సీట్ల సంఖ్య పెరుగుతుందని తెలిపారు. కేంద్రమంత్రులు హెచ్.డి. కుమారస్వామి, కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడితో కలిసి దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.