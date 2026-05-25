జగన్ జైలుకు వెళ్తే నాకు లాభం చేకూరుతుందనడం పిచ్చి లాజిక్ : పవన్ కల్యాణ్
విమర్శకులకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సవాల్ - సోషల్ మీడియాపై ఫైర్ - స్థానిక ఎన్నికలకు జనసేన సన్నాహాలు - కమిటీల ఏర్పాటుకు పవన్ ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST
Updated : May 25, 2026 at 9:25 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Warning: అన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. తనను విమర్శించే వాళ్లు ఇదే విధంగా రాగలరా అని ప్రశ్నించారు. కొన్ని వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ను ఉద్దేశించి ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తే తామూ ఎదురుదాడి చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు రాజమహేంద్రవరంలో జనసేన కార్యకర్తల సమైవేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
ఛాయిస్ మీకే ఇస్తున్నా - నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దు’: ‘‘మీరు ఎక్కడ ఎలాంటి గొడవలు పెట్టుకుంటారో చెప్పండి నేను సిద్ధం. ఛాయిస్ మీకే ఇస్తున్నా.. అంతేగానీ నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దు. శత్రువు బలంగా ఉన్నప్పుడే కొడతానని గుర్తించాలి. సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో ఉన్నారని అనుకుంటున్నారు. మేము కూడా దీటుగా ఎదురుదాడి చేస్తాం. మీరు వ్యక్తిగతంగా అంటే మేమూ అంటాం. నువ్వు నన్ను అంటే నేను అంటా.. నువ్వు ఏది అంటే అదే అంటా’’ అని పవన్ స్పష్టం చేశారు. ‘విశ్లేషించే వారిని ప్రశ్నిస్తే కులం కార్డును పట్టుకొస్తామంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే చేతులు కట్టుకుని కూర్చోవాలా? మాకు కోపం రాదా? అందరికీ అన్నిసార్లు భయపడతానని అనుకుంటున్నారా?’ అని నిలదీశారు.
‘ప్రాణాలంటే లెక్కలేదు - కుటుంబాన్ని వదిలేసి రాగలను’: ‘‘రాజశేఖర్ రెడ్డి రెండోసారి సీఎం అయినప్పుడు అక్కడే ఉన్నాం, పారిపోలేదు. తెగించే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాం. మీ సామర్థ్యం ఎంత ఉందో అంత యుద్ధం చేయగలను. విజ్ఞత, విచక్షణ ఉంది కాబట్టే పరిమితంగా మాట్లాడుతున్నా. నాకు ప్రాణాలంటే లెక్క లేదు. నా పిల్లలు, కుటుంబాన్ని వదిలేసి రాగలను మీరు రాగలరా? అన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను’’ అని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు.
జగన్ను జైలుకు పంపాలని తాను కోరినట్లు కొందరు చెప్పడంలో లాజిక్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదని పేర్కొన్నారు. ‘‘ఆ విశ్లేషకుడి ప్రకారం జగన్ జైలుకు వెళ్తే నాకు లాభం చేకూరుతుందనడం పిచ్చి లాజిక్. ఒకవేళ అదే లాజిక్ ప్రకారం చంద్రబాబు జైలుకు వెళ్లినప్పుడు నేను ప్రయత్నిస్తే సీఎం అయ్యేవాడిని కదా? నేను శత్రువు బలంగా ఉన్నప్పుడే కొడతా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కొట్టను’’ అని తేల్చిచెప్పారు.
‘మితిమీరిన సహనం చేతగానితనమవుతుంది’: ‘‘మితిమీరిన సహనం చేతగానితనం అయిపోతుంది. వదిలేస్తే చావగొట్టేస్తా. నేను మౌనంగా ఉన్నానంటే మెత్తగా ఉన్నానని కాదు గట్టిపడుతున్నానని అర్థం. సరైన సమయం కోసం చూస్తున్నా అంతేగానీ బలహీనత కాదు’’ అని పవన్ అన్నారు.
స్థానిక ఎన్నికలపై దృష్టి - ఆగస్టు 14లోగా కమిటీలు: స్థానిక ఎన్నికలకు పార్టీని సిద్ధం చేయాలని పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. ‘‘ఎక్కడ గెలవగలమో పరిశీలించాలి. కచ్చితంగా గెలవగలమనే స్థానాలపై కమిటీ ఏర్పాటు చేద్దాం. అందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం చాలా అవసరం. 25 పార్లమెంటు స్థానాలకు కమిటీలను పంపిస్తున్నా. వచ్చే నెల మొదటి వారంలో కమిటీలు ప్రారంభిస్తా. ఆగస్టు 14 నాటికి పూర్తి కావాలి’’ అని స్పష్టం చేశారు.
ప్రకాశం జిల్లా జనసేన కార్యవర్గాన్ని సస్పెండ్ చేశానని తెలిపారు. ‘‘పాతిక మంది ఉంటే 54 గొడవలున్నాయి. ఎవరినీ రానివ్వరు. సేనాని అని మీరే అన్నారు. సేనాని చెప్పింది వినండి.. ప్రశ్నించకండి. పార్టీ లైన్, నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. విభేదాల పరిష్కారానికి సామరస్యపూర్వక విధానం ఉంటుంది’’ అని చెప్పారు.
‘పదవుల కోసం జనసేనలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు’: ‘‘పార్టీ నడపాలంటే క్రమశిక్షణ కావాలి. క్రమశిక్షణగా ఉంటే తప్ప కూటమిలో బలం రాదని గుర్తించాలి. పదవులు ఇస్తే ఉత్తేజం పొందుతారంటే మాట్లాడటం మానేశారు. పదవులు ఇవ్వగానే అందరూ పెద్ద మనుషులు అయ్యారు. పదవుల కోసమైతే జనసేనలో మీరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు’’ అని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు.
‘‘అర్ధరాత్రి వేళ జనసేన జెండా పట్టుకుని చిన్నారితో వెళ్తున్న మహిళను చూస్తే అదీ కదా పార్టీ బలం అనిపించింది. పోరాడటం జనసేన మూల లక్షణం. నేను నవ్వుతున్నానంటే నాకు బాధ లేదని కాదు. కుటుంబాన్ని నడపడమంటే 5 కోట్ల ప్రజలను నడపడం. కూటమి కోసం కొన్నిసార్లు సర్దుకుంటాను ఇది ఒక పార్టీ గురించి కాదు. ఐదుకోట్ల ప్రజల గురించి కొన్నిసార్లు భరిస్తానని గుర్తించాలి’’ అని పవన్ పేర్కొన్నారు.
