ఒంటరిగా వెళ్లి దెబ్బతిన్నాం - ఆటుపోట్లు తట్టుకుంటేనే పార్టీని నడపగలం: పవన్‌ కల్యాణ్‌

జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యనేతలు, కార్యకర్తలతో మంగళగిరిలో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించిన పవన్ కల్యాణ్ - ఎన్నో ఆటుపోట్లు తట్టుకుంటేనే పార్టీని నడపగలమని వెల్లడి

Published : May 15, 2026 at 8:56 PM IST

Pawan Kalyan Speech at Jana Sena Atmiya Sammelanam: పదవుల కంటే రాష్ట్ర సుస్థిరిత, ప్రజల క్షేమం కోసం 2024 ఎన్నికల్లో పొత్తు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యనేతలు, కార్యకర్తలతో మంగళగిరిలో ఆయన ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత కోలుకున్న పవన్ మొదటి సారిగా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన అనారోగ్యానికి దారి తీసిన పరిస్థితులపై మాట్లాడారు.

సైనస్ సమస్యతో చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని కంటి చూపు పైనా అది ప్రభావం చూపటంతో ఆపరేషన్ తప్పనిసరైందని అన్నారు. పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు అభిమానుల తాకిడి కారణంగా భుజం సమస్య వచ్చిందని తెలిపారు. తన ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించిన అందరికీ సభా వేదికగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

2024లో మనం ఒంటరిగా వెళ్తే బాగుండేదని కొందరు నాయకులు అంటున్నారని సభలో పవన్ ప్రస్తావించారు. అయితే అప్పట్లో చంద్రబాబు వంటి నాయకుడినే జైల్లో పెట్టిన విషయం గుర్తు చేశారు. ఇంకోసారి వైఎస్సార్సీపీ వస్తే ఎవరినీ బతకనిచ్చేవారు కాదని అన్నారు. అందుకే చంద్రబాబు బయటకు రావాలని బలంగా కోరుకోవటంతో పాటు పొత్తు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. పొత్తులో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చిన్నచిన్న సమస్యలు పరిష్కరించుకుందామని చెప్పారు. అయితే జనసైనికుల ఆత్మగౌరవానికి ఇబ్బంది రానీయనని స్పష్టం చేసారు. తాను త్రికరణశుద్ధితో మద్దతు ఇచ్చానని, అవతలి వైపు నుంచి కూడా అదే కోరుకుంటానన్నారు.

ఎన్నో ఆటుపోట్లు తట్టుకుంటేనే పార్టీని నడపగలమని అన్నారు. పక్క రాష్ట్రంలో ఒకరు పార్టీ పెట్టి సీఎం అయ్యారని, తాను కూడా అలా వెళ్తే బాగుండేదని అనేక మంది సలహాలు ఇస్తున్నారని కానీ ఏపీలో పరిస్థితులు వేరనే విషయాన్ని వాళ్లు తెలుసుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఒంటరిగా వెళ్లి దెబ్బతిన్నామని తాను రెండు చోట్లా ఓడిపోయానని చెప్పారు. జనసేన పార్టీకి మూలస్తంభం కార్యకర్తలనని కుటుంబం నడిపే పార్టీగా ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నానని పవన్‌ అన్నారు. సైనస్ సమస్యతో పాటు భుజం నొప్పి కారణంగా ఇబ్బందులు పడినట్లు పవన్ తెలిపారు.

