50 శాతం గ్రీన్ కవర్ లక్ష్యంలో అలసత్వం వద్దు - పచ్చదనం తగ్గిన చోట పునరుద్ధరణ చర్యలు: పవన్
అటవీ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం తగ్గిన చోట కచ్చితంగా పునరుద్ధరణ మొదలవ్వాలి - 50 శాతం గ్రీన్ కవర్ సాధించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో అలక్ష్యం వద్దు - అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులతో పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 7:45 PM IST
Pawan Kalyan Reviews Seed Ball Distribution and Drone Technology : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీడ్ బాల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అటవీ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. సీడ్ బాల్స్ పంపిణీ, వెదజల్లే కార్యక్రమం, డ్రోన్ సాంకేతికత వినియోగంపై అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో పవన్ సమీక్షించారు. అడవులు క్షీణించిన ప్రాంతాల్లో సీడ్ బాల్స్ జారవిడిచే కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు మరిన్ని డ్రోన్ల సహాయం తీసుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రంలో అటవీ పునరుద్ధరణ, 50 శాతం గ్రీన్ కవర్ లక్ష్యాల్లో సీడ్ బాల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం అత్యంత కీలక ప్రక్రియ అని తెలిపారు.
సీడ్ బాల్స్ ప్రక్రియకు ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : ఎల్నినో వల్ల ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులు సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లే ప్రక్రియకు ఆటంకం ఉంటుందని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. వర్షాలు కురుస్తున్న ప్రాంతాల్లో మాత్రం జాప్యానికి తావు లేకుండా సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలి. అవసరం అయితే డ్రోన్ల సంఖ్య పెంచాలని సూచించారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం తగ్గిన చోట కచ్చితంగా అడవి పునరుద్ధరణ మొదలవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లిన ప్రాంతాల్లో మొలకలు వస్తే, వాటిని సంరక్షించడం కోసం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. 50 శాతం గ్రీన్ కవర్ సాధించాలన్న కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో ఎవరూ అలక్ష్యంగా ఉండవద్దని స్పష్టం చేశారు.
3 కోట్లకు పైగా సీడ్ బాల్స్ సిద్ధం చేయగా, 63 లక్షలకు పైగా సీడ్ బాల్స్ దాదాపు 6,500 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో వెదజల్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 6 వేల హెక్టార్ల పరిధిలో 59 లక్షల సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లినట్టు, సుమారు వెయ్యి ఎకరాల్లో డ్రోన్స్ ద్వారా సీడ్ బాల్స్ జార విడిచినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా చింతూరు, పీటీ ఆత్మకూరు, గిద్దలూరు, మార్కాపురం, వైఎస్సార్ కడప డివిజన్లలో డ్రోన్ల ద్వారా సీడ్ బాల్స్ జారవిడిచే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్టు వివరించారు. మానవ వనరులు చేరుకోవడం కష్టంగా ఉండే అటవీ ప్రాంతాలను డ్రోన్ ద్వారా చేరుకోవడం సులభం అవుతుందని చెప్పారు.
ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను నిర్మూలించే లక్ష్యంతో అటవీశాఖ పని చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. డ్రోన్ పరిజ్ఞానం, అత్యాధునిక సాంకేతికత వినియోగించుకుంటూ నిఘా పటిష్టం చేయాలని సూచించారు. గత రెండేళ్లలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై 506 కేసులు నమోదు చేసి.1239 మందిని అరెస్ట్ చేశామని అధికారులు వివరించారు. నిందితుల నుంచి 372 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. 12 మంది ప్రధాన స్మగ్లర్లపై పీడీ చట్టం కింద చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
35.6 మెట్రిక్ టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని స్వాధీనం : గుజరాత్, దిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో అక్రమంగా నిల్వ చేసిన ఎర్రచందనాన్ని గుర్తించి ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసు, అటవీ శాఖల సమన్వయంతో ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించమన్నారు. 35.6 మెట్రిక్ టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. గతంలో ఇటువంటి అంతర్రాష్ట్ర ఆపరేషన్లు నిర్వహించలేదన్నారు. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా కేసుల్లో 3 శాతం లోపే శిక్షలు పడేవని ఇప్పుడు 95 శాతం కేసుల్లో నిందితులకు కోర్టులు శిక్షలు విధిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
స్మగ్లింగ్ ముఠాల వెనుక ఉన్న కీలక వ్యక్తులు : ఆంధ్రప్రదేశ్కు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఎర్రచందనం కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యతని పవన్ పేర్కొన్నారు. స్మగ్లింగ్ ముఠాల వెనుక ఉన్న కీలక వ్యక్తులు, ఫైనాన్షియర్స్ పైనా దృష్టి సారించాలన్నారు. దేశంలో ఎక్కడ ఎర్రచందనం అక్రమ నిల్వలు ఉన్నా ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశించారు.
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