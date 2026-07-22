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ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్ - తాగునీటి సమస్య రాకుండా ముందస్తు చర్యలు: పవన్‌కల్యాణ్‌

ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రాష్ట్రంలో తాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆదేశం

Pawan Kalyan Review Over Water Projects
Pawan Kalyan Review Over Water Projects (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:28 PM IST

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Pawan Kalyan Review Over Water Projects: ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రాష్ట్రంలో తాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉండే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. జల్​ జీవన్​ మిషన్, అమరజీవి జలధార పథకంలో భాగంగా పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో చేపట్టిన మెగా వాటర్​ గ్రిడ్​ పథకాల పనులు నిర్ణీత గడువులోపు పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు. మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పథకాల పనుల పురోగతిపై గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగం అధికారులతో పవన్​ సమీక్షించారు. పనుల పురోగతిని ఆర్​డబ్ల్యూఎస్​ అధికారులు వివరించారు.

రూ. 1,290 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రకాశం జిల్లాలోని ఏడు నియోజకవర్గాల పరిధిలో, 593 ఆవాసాలకు తాగునీరు అందించే లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన ప్రకాశం మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పథకానికి సంబంధించి ఇంటేక్ వెల్ నిర్మాణం పనులు 40 శాతానికి పైగా పూర్తయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 119 మిలియన్ లీటర్ల నీటి శుద్ధి ప్లాంట్ పనులు, సంపులు, గ్రౌండ్ లెవల్ బ్యాలెన్స్డ్​ రిజర్వాయర్ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయన్నారు. పథకం కింద ఇప్పటి వరకు 53 కిలోమీటర్ల మేర పైపు లైన్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసినట్టు వివరించారు. అలాగే రూ. 1,200 కోట్లతో చేపట్టిన పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పథకంలో 152 కిలోమీటర్ల మేర పైపు లైన్ పనులు పూర్తయినట్లు చెప్పారు.

గడువులోపు పూర్తవ్వాలి: ఇన్ టేక్ వెల్స్, రిజర్వాయర్లు, ఓవర్​ హెడ్​ ట్యాంకుల నిర్మాణం పనులు కూడా పురోగతిలో ఉన్నట్టు తెలిపారు. ఇప్పటికే రూ. 95 కోట్లు విలువ చేసే పనులు పూర్తి చేసినట్టు తాగునీటి సరఫరా విభాగం అధికారులు వివరించారు. పవన్ కల్యాణ్​ మాట్లాడుతూ “తాగు నీటి సమస్యతో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పల్నాడు, ప్రకాశం ప్రాంతాల ప్రజలకు ఈ ప్రాజెక్టులు జీవనాధారం. నిర్ణీత గడువులోపు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ఇంటికీ తాగు నీటి సౌకర్యం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. గ్రామాల మధ్య పైపు లైన్ల నిర్మాణం, అటవీ అనుమతులు లాంటి సమస్యలు ఉంటే తక్షణం పరిష్కరించాలి. పనుల నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా నిర్మాణ కార్యకలాపాలను సాధ్యమైనంత వేగంగా చేయాలి" అని సూచించారు.

ఆరోగ్యం పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత పనుల పురోగతిని క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలిస్తానని పవన్ తెలిపారు. జల్ జీవన్ మిషన్ పనుల్లో అలసత్వానికి తావివ్వొద్దని స్పష్టం చేశారు.

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