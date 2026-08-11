పవన్ కల్యాణ్ నియోజకవర్గంలో రోడ్ల అభివృద్ధి - గ్రామాలకు కొత్త కనెక్టివిటీ
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రహదారుల అభివృద్ధి - రూ. 200 కోట్లకుపైగా వ్యయంతో 307 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 10:00 AM IST
Pithapuram Constituency Roads : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రహదారుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తోంది. రూ. 200 కోట్లకుపైగా వ్యయంతో 307 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇప్పటికే రూ. 100 కోట్ల విలువైన 611 రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తైంది. మిగతా రోడ్ల పనులు కూడా చురుగ్గా జరుగుతున్నాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం పెద్దపీట : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రహదారుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. వీబీజీరాంజీ, సాస్కీ, రోడ్లు - భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖల నిధులతో మొత్తం 307 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. గత రెండేళ్లలో రూ. 100 కోట్ల విలువైన 152 కిలోమీటర్ల రోడ్లు పూర్తి చేశారు. మరో 70కిపైగా రోడ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉన్నాయి. గతంలో సరైన రహదారి సౌకర్యం లేని కాలనీలకు కూడా కొత్త రోడ్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పవన్కల్యాణ్ చొరవతో : ఉప్పాడ తీర ప్రాంతంలో అలల కోతకు సముద్రగర్భంలో కలిసిపోయిన మాయాపట్నం మత్స్యకారులకు 13 ఏళ్ల క్రితం సుబ్బంపేట సమీపంలో కొత్త మాయాపట్నం కాలనీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇళ్లు నిర్మించినప్పటికీ మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిస్థాయిలో అందలేదు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ చొరవతో ఈ కాలనీలో రూ. 1.52 కోట్లతో 1.5 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మించారు. 2.8 కిలోమీటర్ల మేర కాలువల నిర్మాణం కూడా చేపట్టారు. ఇదే ప్రాంతానికి సమీపంలోని మరో పునరావాస కాలనీ కొత్త సూరాడపేటలో రూ. 93 లక్షలతో 1.6 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మించారు. ఈ రోడ్డును సుబ్బంపేట - కొత్తపల్లి ప్రధాన రహదారికి అనుసంధానించారు.
నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం : నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం పెంచాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ఆదేశించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పెండింగ్ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదినక పూర్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రహదారుల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తుండటంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సౌకర్యాలు మరింత మెరుగుపడుతున్నాయని స్థానికులు అంటున్నారు. పెండింగ్ రోడ్ల పనులు పూర్తయితే మరిన్ని పల్లెలు ప్రధాన రహదారులకు అనుసంధానమవుతాయని చెబుతున్నారు. రోడ్ల నిర్మాణంలో నాణ్యత ప్రమాణాలు విధిగా పాటించాలని అధికారులను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ఆదేశించారు.
ఉద్యోగం మానేసి కుమార్తెతో షూటింగ్ రేంజ్కి - 45 ఏళ్ల వయసులో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన అమ్మ
కరెన్సీ నోట్లకు ఉండే భద్రతా ఫీచర్లను పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలకు ఇస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు