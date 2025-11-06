ETV Bharat / state

రూ.170 కోట్లతో వంతెనకు మోక్షం - పవన్‌ కల్యాణ్‌ చొరవతో ఏళ్ల నాటి సమస్యకు పరిష్కారం

నాగాయలంక నుంచి ఎదురుమొండి దీవుల్లోని గ్రామాల రాకపోకలకు పంటే దిక్కు - తీరనున్న అవస్థలు - త్వరలో పనులు ప్రారంభం

Bridge Construction in Krishna River
Bridge Construction in Krishna River (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bridge Construction in Krishna River: దివిసీమ ప్రజల ఏళ్ల నాటి సమస్యకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ చొరవతో పరిష్కారం లభించనుంది. నాగాయలంక నుంచి ఎదురుమొండి దీవుల్లోని గ్రామాల రాకపోకలకు సాగించాలంటే వారికి పంటే దిక్కు. వరదలు వచ్చినప్పుడు దాన్నీ నిలిపేస్తారు. దీంతో అక్కడి ప్రజలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోతాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్థులు, ప్రజాప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వంతెన నిర్మాణానికి గతంలో నాబార్డు నిధులు మంజూరు చేసినా పనులు మొదలు కాలేదు.

ఇటీవల డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తుపాను ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించి, రైతులను మరామర్శించేందుకు అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ప్రజలు, ఎంపీ బాలశౌరి, ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్, అధికారులు సమస్యను వివరించారు. సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. వంతెన నిర్మాణంపై బుధవారం పవన్ కల్యాణ్ అధ్యక్షతన ఆయన కార్యాలయంలో ఎంపీ బాలశౌరి, ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్, కలెక్టర్‌ బాలాజీ, ఆర్‌అండ్‌బీ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. వంతెన నిర్మాణ సమస్య పరిష్కారంపై చర్చించారు.

అదనంగా రూ.60కోట్లు: ఎదురుమొండి వంతెన నిర్మాణానికి గతంలో రూ.110 కోట్లు మంజూరు అయ్యాయి. నిధులు చాలకో, ఇతర కారణాల వల్ల పనులు కార్యరూపం దాల్చలేదు. మరో రూ.60 కోట్లు అవసరమని అధికారులు, ఎంపీ బాలశౌరి పవన్ దృష్టికి తెచ్చారు. దీంతో అదనపు నిధులను రాష్ట్ర మూలధన పెట్టుబడులపై ప్రత్యేక సహాయం (సాస్కి) ద్వారా మంజూరు చేసేందుకు ఆయన అంగీకరించారు.

వారధి నిర్మాణంతోనే సమస్యల పరిష్కారం: ఎదురుమొండి, ఏటిమోగల మధ్య వారధి నిర్మాణంతో ఇక్కడి ప్రజల సమస్యలు గట్టెక్కుతాయి. బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు మెరుగు అవుతాయి. గతంలో ఈ బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తామంటూ చాలా ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ పక్షాలు హామీ ఇస్తున్నా, నిర్మాణానికి మాత్రం నోచుకోవడం లేదు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ చొరవతో ఎదురుమొండి దీవుల వాసులు కల నెరవేరనుంది.

తీరనున్న అవస్థలు: ఎదురుమొండి దీవుల్లోని సుమారు పది గ్రామాల ప్రజలకు పంటు తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం లేదు. గర్భిణులకు ప్రసవాల సమయంలోనూ ఎవరికైనా అత్యవసరంగా చికిత్స అందించించేందుకు నాగాయలంక ఆసుపత్రికి తీసుకు రావాలంటే నరకయాతన పడుతున్నారు. రాత్రి సమయాల్లో అయితే పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. విపత్తుల సమయంలో దీవుల్లోని గ్రామస్థులకు సహాయక చర్యలు కష్ట తరంగా ఉంటున్నాయి. సమస్యలు అన్నింటికి త్వరలో నిర్మించబోయే వంతెనతో పరిష్కారం లభించనుంది.

త్వరలో పనులు ప్రారంభం: పర్యావరణ శాఖ ఉప ముఖ్యమంత్రి పరిధిలోనే ఉండడంతో వంతెన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా వెంటనే అనుమతులు రానున్నాయి. నిధులు మంజూరు అయిన వెంటనే అంచనాలు తయారు చేసి పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఎదురుమొండి ప్రజల ఏళ్ల నాటి సమస్యకు పరిష్కారం లభించనుంది’ అని ఎంపీ బాలశౌరి పేర్కొన్నారు. సాస్కి నిధులు మంజూరు చేసినందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రికి ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కింద రోడ్డు-పైన కాలువ - ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం

ఓవైపు పచ్చని పొలాలు, మరోవైపు కృష్ణమ్మ - మధ్యలో బాహుబలి బ్రిడ్జి - ఇవిగో డ్రోన్ విజువల్స్

TAGGED:

BRIDGE CONSTRUCTION
KRISHNA BRIDGE ISSUES
KRISHNA RIVER PEOPLES ISSUES
ఎదురుమొండి వంతెనకు మోక్షం
BRIDGE CONSTRUCTION KRISHNA RIVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.