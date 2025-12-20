'రాజకీయ నిర్ణయం వరకూ తీసుకెళ్లొద్దు' - వారికి పవన్ కల్యాణ్ వార్నింగ్
పెరవలిలో డిప్యూటీ సీఎం పర్యటన - అమరజీవి జలధార పథకానికి శంకుస్థాపన - మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తాం, అంతు చూస్తామని బెదిరిస్తున్నారు - సోషల్ మీడియా ద్వారా బెదిరిస్తే సహించం, చర్యలు తీసుకుంటాం
Pawan Lay Foundation Stone for Amarajeevi Jaladhara Project : తెలుగుజాతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం విభిన్న పార్టీల భావజాలం నుంచి వచ్చి ఒక్కటయ్యాం అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఒకే కుటుంబం కోసం అందరం ఆలోచించామన్నారు. మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారో వారిలాగే తయారవుతారన్నారు. 'నేను పొట్టి శ్రీరాములు, బూర్గుల, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ను ఆరాధించా. నేను క్రిమినల్స్, దోపిడీ, దగాకోరులను ఆరాధించలేదు. నేను హక్కుల కోసం పోరాడేవారిని ఆరాధించాను. రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు మంచి జరగాలని నేను తగ్గి ఉన్నాను. నాకు స్వార్థం లేదు' అని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. నేడు తుర్పుగోదావరి జిల్లాలో పవన్ పర్యటించారు. నిడదవోలు మండలం పెరవలిలో రూ.3050 కోట్లతో చేపట్టిన అమరజీవి జలధార పథకానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
ఆ లక్ష్యంతో ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేశాం : ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ "వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుకు 5 జిల్లాల పరిధిలో రూ.7,910 కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం. ప్రాజెక్టు ద్వారా 1.20 కోట్ల మంది దాహార్తి తీర్చాలన్నది లక్ష్యం. ఎక్కువ తీర ప్రాంతాలు కలిపే లక్ష్యంతో ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేశాం. 2027 నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో సాగుతున్నాం. బూర్గుల రామకృష్ణారావు, పొట్టి శ్రీరాములు ఎప్పుడూ నా గుండెల్లో ఉంటారు. గతంలో పొట్టి శ్రీరాములును వైశ్య కులానికి పరిమితం చేశారు. వందల కులాల కోసం పొట్టి శ్రీరాములు ప్రాణ త్యాగం చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు గొప్పదనాన్ని నెల్లూరు జిల్లాకే పరిమితం చేశారు.
తెలుగువారికి ఉనికి ఇచ్చిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు. ప్రాణత్యాగం చేసిన వ్యక్తి చనిపోయాక తీసుకెళ్లేందుకు ఎవరూ లేరు. నాడు ఘంటసాల ముందుకు వచ్చి పొట్టి శ్రీరాములు మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు. తెలుగుజాతి, ఆత్మగౌరవం అని మాట్లాడేందుకు మూల కారకుడు పొట్టి శ్రీరాములు. నాయకులకు కులాలు అంటగడితే కులాల సమూహంలానే ఉంటాం. కులం చూడకుండా ఆకలితో వచ్చిన వారికి డొక్కా సీతమ్మ అన్నం పెట్టారు. ఉచిత మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి డొక్కా సీతమ్మ పేరు పెట్టడం సంతోషం. పొట్టి శ్రీరాములు గౌరవార్థం అమరజీవి జలధార పేరు పెట్టాం" అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
పవన్ ఎప్పుడూ పవన్లానే ఉంటాడు : "ప్రాజెక్టు ఎందుకు ఆలస్యమంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. వైఎసార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడూ బెదిరింపులకు భయపడలేదు. దౌర్జన్యాలకు దిగుతూ మళ్లీ వస్తామంటూ దిగజారి మాట్లాడుతున్నారు. అధికారం ఉన్నా, లేకపోయినా పవన్ ఎప్పుడూ పవన్లానే ఉంటాడు. వైఎస్సార్సీపీ ఆకు రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం తలచుకుంటే బలమైన వామపక్ష తీవ్రవాదమే కకావికలమైంది. రెండ్రోజులు కిరాయి గూండాలు, రౌడీల వివరాలు ఆరా తీస్తే పరిస్థితి తెలుస్తుంది. రౌడీలపై రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకుంటే మళ్లీ ఇలాంటి మాటలు రావు. ఆరోపణలు చేసే వారిని హెచ్చరిస్తున్నా రాజకీయ నిర్ణయం వరకూ తీసుకెళ్లవద్దు" అని పవన్ హెచ్చరించారు.
"పొట్టి శ్రీరాములు పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలని జలధార పెట్టాం. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తాం, అంతు చూస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిపక్షాలు బెదిరింపులకు దిగితే సహించం. సోషల్ మీడియా ద్వారా బెదిరిస్తే సహించం, చర్యలు తీసుకుంటాం. నా ఆశయ సాధన కోసం ప్రాణాలు పోయినా బాధపడను. ప్రజల భవిష్యత్తు కోసమే తగ్గి పని చేశా. అమ్ముడు పోయానంటూ అనేక నిందలు వేశారు. ప్రజల కోసం నేను తగ్గి పనిచేయకపోతే అభివృద్ధి సాధ్యమేనా. నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకపోతే చర్యలు తప్పవు." -పవన్కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
ఉత్సాహం మంచిదే - నియంత్రణ పాటించాలి: అయితే పవన్ కల్యాణ్ సభలో పెద్దఎత్తున అభిమానుల కేరింతలు కొట్టారు. ఈ సందర్బంగా బారికేడ్లు దాటుకుని ముందుకు రావద్దని అభిమానులను పవన్ వారించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల వల్లే నేను ఉన్న సభలకు ప్రధాని కూడా రావడానికి ఆలోచిస్తారన్నారు. ప్రధానికి ప్రపంచమంతా శత్రువులు ఉన్నారు, ఏ మూల నుంచి దాడి చేస్తారో తెలియదన్నారు. అభిమానులకు ఉత్సాహం మంచిదే కానీ నియంత్రణ పాటించాలని సూచించారు.
