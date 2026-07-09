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ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ కల్యాణ్ - చేతివృత్తి కళాకారుల కోసం వైద్య శిబిరాలు

చేతివృత్తి కళాకారులకు ఇచ్చిన మాట మరుసటి రోజే అమలు చేసిన పవన్​ - క్లస్టర్ల వారీగా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు

Free Health Check up For Handicraft Artisans
Free Health Check up For Handicraft Artisans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 12:05 PM IST

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Free Health Check up For Handicraft Artisans : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చేతివృత్తి కళాకారులకు ఇచ్చిన హామీని 24 గంటల్లోనే నెరవేర్చారు. ఏపీ హస్తకళా మహోత్సవం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కళాకారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటామని పవన్‌ మాట ఇచ్చారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు అధికారులు బుధవారం క్లస్టర్ల వారీగా వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించారు. ఆయన చొరవతో నర్సాపురం, శ్రీకాళహస్తిలో కళాకారుల కోసం ఉచిత వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించారు.

నర్సాపురంలో 105 మంది లేస్ (lace) కళాకారులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, 37 మందికి కంటి సమస్యలు ఉన్నట్లు తేలింది. వీరిలో 16 మందికి శుక్లాలు (cataracts) ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. అవసరమైన వారికి వైద్యారోగ్య శాఖ సహకారంతో శస్త్రచికిత్సలు చేయించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. స్వల్ప దృష్టి లోపాలు ఉన్న 21 మందికి కళ్లద్దాలను సమకూరుస్తున్నారు.

శ్రీకాళహస్తిలో మొత్తం 53 మంది కళాకారులకు వైద్య పరీక్షలు జరిగాయి. ప్రత్యేక పరీక్షలతో పాటు, సమగ్ర ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించారు. లక్ష్మి మహాలక్ష్మి అనే ఇద్దరు లేస్ కళాకారిణులను వైద్య పరీక్షల కోసం ప్రత్యేక వాహనంలో పెదకాకానిలోని శంకర కంటి ఆసుపత్రికి తరలించేలా పవన్ కల్యాణ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. వీరిద్దరికీ కంటి సమస్యలు ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించి, కళ్లద్దాలు, కంటి చుక్కల మందు ఇతర మందులను అందించారు.

వస్తువులకు క్యూఆర్​ కోడ్​లు : ప్రతి కళపై కళాకారుడి పేరు, వివరాలతో పాటు ఒక క్యూఆర్ కోడ్‌ను ఉంచాలని హస్తకళా ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఆయన సూచించారు. ఆలయ పర్యాటకం తరహాలోనే హస్తకళల పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని, గోదావరి పుష్కరాలలో తోలుబొమ్మల ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తామని పవన్ హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా పవన్ కల్యాణ్ జాతి గొప్పదనం భవనాల్లో ఉండేది కాదని, అది మనం కాపాడుకునే సంస్కృతిలో, కళాకారులకు ఇచ్చే గౌరవంలో ఉంటుందని చెప్పారు. ఆయన భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళాకారుల ప్రతిభ, కష్టాన్ని గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చారని తెలిపారు. మన రాష్ట్రంలో తయారయ్యే కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, శ్రీకాళహస్తి, మచిలీపట్నం కలంకారీ వస్త్రాలు, బొబ్బిలి వీణ, నరసాపురం లేస్, బుడితి ఇత్తడి కళాఖండాలు కేవలం ఉత్పత్తులు మాత్రమే కాకుండా, అవి మన సంస్కృతి, గుర్తింపుకు ఆనవాళ్లని చెప్పారు. కళాకారులు కేవలం వస్తువులు తయారు చేయడం కాదు, వారసత్వాన్ని సజీవంగా నిలబెడుతున్నారని అన్నారు.

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TAGGED:

HANDICRAFT ARTISANS
DEPUTY CM PAWANKALYAN
PAWAN KALYAN FREE HEALTH CHECK UP
హస్తకళా మహోత్సవం ప్రారంభం
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