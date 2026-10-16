తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో జనసేన ప్రచారం - ప్రారంభించిన పవన్ కల్యాణ్
Janasena Party Office : హైదరాబాద్లోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ఏపీ డిప్యూటి సీఎం పవన్ కల్యాణ్ జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రచార రథాన్ని ప్రారంభించారు.
Published : October 16, 2026 at 1:57 PM IST
Pawan Kalyan Launches Campaign Vehicle : తెలంగాణలో జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ 'జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రచార రథాన్ని' ఇవాళ హైదరాబాద్లోని పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రారంభించారు. వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఈ ప్రచారం నిర్వహిస్తారు.
ఈ స్థానంలో జనసేన అభ్యర్థిగా గడల శ్రీనివాసరావు బరిలో ఉన్నారు. మణికొండలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన ప్రచార ప్రారంభానికి పార్టీ నేతలు, సామాజిక సేవకులు హాజరైయ్యారు. అలాగే జనసేనలో చేరిన పలువురు క్రీడాకారులు, యువతకు పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ కండువా కప్పి జనసేనలోకి ఆహ్వానించారు. తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణంపై పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల హైదరాబాద్లో పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు.