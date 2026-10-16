ETV Bharat / state

తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో జనసేన ప్రచారం - ప్రారంభించిన పవన్​ కల్యాణ్​

Janasena Party Office : హైదరాబాద్​లోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ఏపీ డిప్యూటి సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రచార రథాన్ని ప్రారంభించారు.

Pawan Kalyan Launches Campaign Vehicle
గ్రాడ్యుయేట్​ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2026 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan Kalyan Launches Campaign Vehicle : తెలంగాణలో జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్​ కల్యాణ్​ 'జనసేన గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రచార రథాన్ని' ఇవాళ హైదరాబాద్​లోని పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రారంభించారు. వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఈ ప్రచారం నిర్వహిస్తారు.

ఈ స్థానంలో జనసేన అభ్యర్థిగా గడల శ్రీనివాసరావు బరిలో ఉన్నారు. మణికొండలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన ప్రచార ప్రారంభానికి పార్టీ నేతలు, సామాజిక సేవకులు హాజరైయ్యారు. అలాగే జనసేనలో చేరిన పలువురు ​క్రీడాకారులు, యువతకు పవన్​ కల్యాణ్​ పార్టీ కండువా కప్పి జనసేనలోకి ఆహ్వానించారు. తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణంపై పవన్​ కల్యాణ్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల హైదరాబాద్​లో పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు.

TAGGED:

JANASENA PARTY OFFICE IN HYDERABAD
JANASENA GRADUATE EXPRESS
JANASENA GRADUATE EXPRESS VEHICLE
హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయం
JANASENA PARTY OFFICE IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.