కార్తికమాసం రద్దీకి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఆదేశాలు - ఆలయాల్లో భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 6:59 PM IST
Pawan Kalyan Key Directions to Officials on Karthika Masam Arrangements : కార్తిక సోమవారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు శివాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. వేకువజామునుంచే ఆలయాలకు భక్తులు బారులు తీరారు. పవిత్ర కార్తిక మాసం సందర్భంగా ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగిన నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ప్రముఖ క్షేత్రాల్లో భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాల కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, ఎక్కడా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్, ఎస్పీలను ఆదేశించారు.
కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాటను దృష్టిలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. కాకినాడ జిల్లా పరిధిలో ప్రముఖ క్షేత్రాలైన సామర్లకోట కుమార భీమేశ్వరస్వామి ఆలయం, పిఠాపురం శ్రీ పాద గయ, అన్నవరం శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాలతోపాటు పలు ప్రధాన ఆలయాల్లో కార్తిక మాసంలో భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ నెల 5న కార్తిక పౌర్ణమి ఉన్నందున ఆ రోజు, ఆ మరుసటి రోజు ఉండే రద్దీని అంచనా వేసుకోవాలని సూచించారు. మరీ ముఖ్యంగా శని, ఆది, సోమవారాల్లో భక్తుల సంఖ్య భక్తుల సంఖ్య ఊహించని విధంగా పెరుగుతోంది.
ఆలయాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం తలెత్తకుండా దేవాదాయ, పోలీసు, పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, రెవెన్యూ శాఖలు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలిపారు. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో క్యూలైన్ల నిర్వహణ ఉండాలని వివరించారు. క్యూ లైన్లపైనా, ఆలయ పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాలతో నిరంతర పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఆయా ఆలయాల్లోనూ భక్తుల రద్దీ విషయమై పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో ఆలయాల దగ్గర వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలతోపాటు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, సంస్థల నిర్వహణలో ఎన్ని ఆలయాలు ఉన్నాయో దేవాదాయ శాఖ అధికారులు నివేదిక సిద్ధం చేసి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలకు తక్షణమే అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రైవేటు ఆలయాల్లో రద్దీ పైనా జిల్లా యంత్రాంగం పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. భక్తుల రద్దీకి తగిన విధంగా తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయడం, చెత్త పేరుకుపోకుండా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణను స్థానిక సంస్థల యంత్రాంగం చేపట్టాలని వివరించారు. భక్తుల రద్దీని బట్టి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ సంస్థ బస్సులు నడపాలన్నారు. రద్దీ సమయాల్లో ఆయా క్షేత్రాల మీదుగా వెళ్లే జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్దీకరిస్తూ ప్రమాదాలకు తావులేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామివారి తెప్పోత్సవం ఆదివారం రాత్రి వైభవంగా జరిగింది. కార్తిక మాసం సందర్భంగా సత్యదేవుడు, అనంతలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పంపా సరోవరం చెంతన ప్రత్యేక వేదికపై ఆసీనులను చేసి తులసీధాత్రి పూజ నిర్వహించారు. అనంతరం హంసవాహనంలో కొలువుదీర్చి పంపా రిజర్వాయర్లో మూడు సార్లు విహరింపజేశారు.
కార్తిక సోమవారం సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాలు కిటకిటలాడాయి. విజయవాడ దుర్గా ఘాట్ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రమిదలు వెలిగించి, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. దీంతో అంతటా ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. శివాలయాల్లో భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
