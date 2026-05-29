గోదావరిలోకి రోజూ 104 మిలియన్ లీటర్ల వ్యర్థాలు - నిరంతర తనిఖీలకు పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశం
కాలుష్యరహిత గోదావరి పుష్కర నిర్వహణకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించిన పవన్ కల్యాణ్ - 6 జిల్లాల్లో 262 పుష్కర పంచాయతీలు గుర్తించి మురుగురహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 2:50 PM IST
Pawan Kalyan Key Instructions on Pollution Free Godavari: రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని నదిని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ‘స్వచ్ఛ గోదావరి – పవిత్ర పుష్కరాలు’ లక్ష్యంగా ఒక సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని 6 జిల్లాల్లో గల 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించి, వాటిని మురుగురహిత పంచాయతీలుగా మార్చాలని స్పష్టం చేశారు. మురుగు నీరు నేరుగా జీవనదిలో కలవకుండా మున్సిపాలిటీల సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల (STP) నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ కాలుష్య నివారణ పనుల కోసం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (PCB) మంజూరు చేసిన రూ.100 కోట్ల నిధులను వినియోగించాలని ఆదేశించారు.
ఈ సందర్భంగా గోదావరిని కలుషితం చేస్తున్న రోజువారీ వ్యర్థాల భయంకరమైన గణాంకాలను ఆయన వెల్లడించారు. నదిలోకి ప్రతిరోజూ 104 మిలియన్ లీటర్ల మురుగు నీరు చేరుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి రోజూ గ్రామీణ ప్రాంతాల మురుగు 8.38 మిలియన్ లీటర్లు గోదావరిలో కలుస్తున్నాయని అదే విధంగా పారిశ్రామిక వ్యర్థాల్లో ఆంధ్ర పేపర్స్ వెదజల్లే రోజువారీ కాలుష్యమే 32 మిలియన్ లీటర్లు ఉంటుందని తెలిపారు. నిత్యం గోదావరిలో కలిసే 13.24 మిలియన్ లీటర్ల ఆక్వా కాలుష్యం వీటికి అదనని చెప్పారు.
నదిని నిరంతరం లైవ్ మానిటరింగ్ చేయాలి: పారిశ్రామిక, ఆక్వా కాలుష్య నివారణకు అధికారులు నిరంతర తనిఖీలు నిర్వహించాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. పర్యవేక్షణ కోసం ఆర్టీజీఎస్ (RTGS) తరహా కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసి నదిని నిరంతరం లైవ్ మానిటరింగ్ చేయాలని సూచించారు. ఈ బాధ్యతను 'పర్యావరణ పరిరక్షణ టాస్క్ ఫోర్స్'కు అప్పగించారు. రాబోయే 2027 గోదావరి పుష్కరాలను ప్లాస్టిక్ రహితంగా మరియు ఆధ్యాత్మిక ఉట్టిపడేలా నిర్వహించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన సంకల్పమని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. కొద్ది రోజుల క్రితం పవన్ కల్యాణ్ గోదావరిని సందర్శించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో గోదావరిని పరిశీలించిన పవన్ అందులో కలుస్తున్న వ్యర్థాల గురించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దీని గురించి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
గోదావరిలో వ్యర్థాల గణాంకాలు:
- మొత్తం రోజువారీ మురుగు నీరు: 104 మిలియన్ లీటర్లు
- ఆంధ్ర పేపర్స్ (పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు): 32 మిలియన్ లీటర్లు
- ఆక్వా సాగు వ్యర్థాలు: 13.24 మిలియన్ లీటర్లు
- గ్రామీణ ప్రాంతాల మురుగు నీరు: 8.38 మిలియన్ లీటర్లు
