నేడు కొండగట్టుకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం - పలు అభివృద్ధి పనులకు పవన్ శంకుస్థాపన
నేడు కొండగట్టుకు రానున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ - అంజన్నను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్న జనసేనాని - రూ.35.19 కోట్ల టీటీడీ నిధులతో నిర్మించనున్న భవనాలకు శంకుస్థాపన
Pawan Kalyan to visit Kondagattu Temple : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని ఇవాళ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ దర్శించుకోనున్నారు. రూ.35.19 కోట్ల టీటీడీ నిధులతో నిర్మించనున్న హనుమాన్ మాల విరమణ మండపం, సత్రం భవనాలకు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో కలిసి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన సందర్భంగా జగిత్యాల పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ అధినేత పర్యటన ఏర్పాట్లను 2 రోజులుగా జనసేన నేతలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
మండప నిర్మాణానికి రూ.35.19 కోట్లు : అంజన్న భక్తులకు వసతి కల్పించేలా జగిత్యాల జిల్లాలోని కొండగట్టులో వంద గదుల నిర్మాణానికి కృషి చేస్తానని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఏడాదిన్నర క్రితం ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చబోతున్నారు. కొండగట్టులో 96 గదుల ధర్మశాలతో పాటు దీక్షాపరుల మాల విరమణ కోసం మండప నిర్మాణానికి రూ.35.19 కోట్లు టీటీడీ మంజూరు చేసింది. కొన్నేళ్ల క్రితం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రచార రథం పైనున్న పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యారు. కొంతసేపటికి తేరుకున్న పవన్ తాను కొండగట్టు అంజన్న కృప వల్లే ప్రమాదం నుంచి బయటపడినట్లు పేర్కొంటూ స్వామివారిని దర్శించుకొని వెళ్లారు.
వారాహి వాహన పూజ కూడా ఇక్కడే : ఏపీ ఎన్నికల ముందు సైతం వారాహి వాహనంతో కొండగట్టుకు వచ్చి వాహన పూజ చేయించి ఇక్కడి నుంచే ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 2024లో ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం జూన్ 29న మరోసారి వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో తొలిసారి అంజన్నను దర్శించుకోబోతున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ వెంట టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో పాటు ఏపీ శాసన మండలి నేత హరిప్రసాద్, స్థానిక చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం, టీటీడీ బోర్డు మెంబర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పర్యటనకు సంబంధించి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
వై జంక్షన్ సమీపంలోని ఘాట్ రోడ్డు పక్కన గదుల నిర్మాణం : గతంలో కొండగట్టుకు వచ్చిన సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ దృష్టికి ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పలు అంశాలను తీసుకెళ్లారు. భక్తుల వసతి గదులు, మాల విరమణ మండపం నిర్మాణంపై పవన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇదే విషయంపై ఎమ్మెల్యే సత్యం, ఆలయ ఈవో శ్రీకాంత రావు తరచూ టీటీడీ అధికారులకు, పవన్ కల్యాణ్కు లేఖలు రాశారు. కొండగట్టు ఆలయంలో భవనాల నిర్మాణ అంశాన్ని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లిన పవన్ కల్యాణ్, టీటీడీ నిధుల నుంచి రూ.35 కోట్ల 19 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. ఎట్టకేలకు వై జంక్షన్ సమీపంలోని ఘాట్ రోడ్డు పక్కనున్న స్థలాన్ని టీటీడీ ఇంజినీరింగ్ అధికారులు ఇటీవలే పరిశీలించారు. అందులో గదుల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలపటంతో భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జనసేన అధినేత నేటి షెడ్యూల్ ఇదే : హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో కొండగట్టు జేఎన్టీయూ కాలేజీలోని హెలిప్యాడ్లో పవన్ దిగుతారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కొండగట్టు గుట్టపైకి వెళ్తారు. ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుని ఘాట్ రోడ్డులో భవనాల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం నాచుపల్లి సమీపంలోని బృందావనం రిసార్ట్లో జనసేన ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం హెలిప్యాడ్ వద్దకు చేరుకొని హైదరాబాద్కు తిరుగు పయనమవుతారు.
