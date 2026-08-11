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158 గ్రామాలకు తొలిసారి రహదారి సౌకర్యం - నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని పవన్ ఆదేశం

పంచాయతీరాజ్ అధికారులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష - మరో 158 ఆవాసాలకు తొలిసారి రహదారి సౌకర్యం - ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన కింద రూ.422.10 కోట్ల నిధులు

Pawan Review Rural Roads
Pawan Review Rural Roads (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:30 PM IST

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Pawan Review Rural Roads : రాష్ట్రంలోని చిట్టచివరి గ్రామానికి సైతం రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించేలా కూటమి ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఈ మేరకు గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంపై పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటికే అడవితల్లి బాట పేరిట అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని ఎన్నో గిరిజన గ్రామాలకు తొలిసారి రహదారి సౌకర్యం కల్పించారు.

ఇప్పుడు మైదాన ప్రాంతాల్లో మారుమూల పల్లెలు, ఆవాసాలకు, కుగ్రామాలకు రోడ్లు వేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. 158 మారుమూల గ్రామాలకు అనుసంధాన రహదారులు నిర్మించేందుకు పరిపాలన అనుమతులిచ్చారు. 347 కిలోమీటర్ల పొడవున, 146 రోడ్లు, 19 వంతెనల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. 13 జిల్లాల్లో రహదారి సౌకర్యం లేని ఆవాసాలను గుర్తించి, అంచనాలు రూపొందించామన్నారు. ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన పథకం కింద రూ.422.10 కోట్ల నిధులు వచ్చాయని తెలిపారు. రోడ్ల నిర్వహణకు మరో రూ.24.47 కోట్లు విడుదలయ్యాయి.

Rural Roads works in AP : పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ఈ రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టనుంది. మారుమూల గ్రామాలకు నిర్మించే రహదారుల నాణ్యత విషయంలో అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటించాలని అధికారులను పవన్ కల్యాణ్​ ఆదేశించారు. రోడ్లు, వంతెనల నిర్మాణంతో ఆయా గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు ఏర్పడి, ప్రజలకు మెరుగైన విద్య, వైద్యం, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన తెలిపారు.

ఏపీకి​ రెండో ర్యాంకు: మరోవైపు ఇటీవలే గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంలో ఏపీ జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటింది. కేంద్రం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన' పనుల్లో గుజరాత్ మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకోగా, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రెండో ర్యాంకు దక్కించుకుంది. రహదారుల నాణ్యత విషయంలో రాష్ట్రం అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటిస్తోందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 19వ స్థానంలో ఉన్న ఏపీ ఇప్పుడు ఏకంగా రెండో స్థానానికి ఎగబాకడం విశేషం.

ఇందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీసుకున్న ప్రత్యేక చర్యలే కారణం. గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధిపై ఆయన మొదటి నుంచి ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తున్నారు. గ్రామాల్లో ఎక్కడ రోడ్డు కావాలని ప్రజలు కోరినా, కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే ఆ పనులను ఆయన మంజూరు చేస్తున్నారు. రోడ్ల నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనుల నాణ్యతను పర్యవేక్షించేందుకు సమర్థులైన అధికారులను నియమించారు.

అంతేకాక పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి నిర్మిస్తున్న రోడ్ల నాణ్యతను క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ కఠిన వైఖరితో రహదారుల నిర్మాణంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పెరిగాయి. రాజీ లేని నాణ్యతతో పల్లె ప్రజలకు మంచి రహదారులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఆ గ్రామాలకు మంచిరోజులు - 685 పల్లెలకు తారు రోడ్లు

ప్రతి అడుగూ గుంతే - చెరువులుగా మారిన గ్రామీణ రహదారులు

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