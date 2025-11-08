ETV Bharat / state

ఎర్రచందనం చెట్టు కొట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితి తెస్తాం: పవన్‌ కల్యాణ్‌

తిరుపతి జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం - ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నియంత్రణపై ఆరా

Pawan Kalyan Inspects Red Sandalwood
Pawan Kalyan Inspects Red Sandalwood (X account @APDeputyCMO)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:11 PM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan Kalyan Inspects Red Sandalwood: ఎర్రచందనాన్ని నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న వారు దాన్ని ఆపి స్వచ్ఛందంగా లొంగిపోవాలనీ, లేకపోతే ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ చేపడతామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే నలుగురు కింగ్‌పిన్‌లను గుర్తించామన్న పవన్‌కల్యాణ్, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ద్వారా వారిని పట్టుకుంటామని చెప్పారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఇష్టారీతిన ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జరిగిందన్న పవన్‌, దాన్ని అడ్డుకునేందుకు అధికారంలోకి వచ్చాక అనేక చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు.

ఎర్రచందనం గోదాములను పరిశీలించిన పవన్: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించారు. తొలుత రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న పవన్‌ మామండూరు అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ మొక్కలు నాటారు. మామండూరు నుంచి మంగళంకు వెళ్లిన పవన్‌ అక్కడ ఎర్రచందనం గిడ్డంగులను సందర్శించారు. 40 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన గోదాముల్లోని ఎర్రచందనాన్ని పరిశీలించారు. అంతేకాకుండా వాటి రికార్డులను పరిశీలించారు. అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

ఎర్రచందనం చెట్టు కొట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితి తెస్తాం: పవన్‌ కల్యాణ్‌ (ETV)

స్మగ్లింగ్ ఓ వ్యవస్థీకృత నేరంగా సాగింది: ఎర్రచందనం, అంకుడు, తెల్లమద్ది, వెదురును పరిశీలించారు. అరుదైన మొక్కలు పరిశీలించి అధికారుల నుంచి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. వాచ్‌ టవర్‌ నుంచి వెలుగొండ, శేషాచలం అటవీ సరిహద్దులు, స్వర్ణముఖి నది విశేషాలు తెలుసుకున్నారు. గుంటిమడుగు వాగు ఒడ్డున కూర్చుని పరిసరాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ నిరోధక ఆపరేషన్స్‌, కూంబింగ్‌ వివరాలపై ఆరా తీశారు. తర్వాత తిరుపతి కలెక్టరేట్‌లో అటవీశాఖ అధికారులు, ఐదు జిల్లాల ఎస్పీలతో పవన్‌కల్యాణ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ఓ వ్యవస్థీకృత నేరంగా సాగిందన్న పవన్‌కల్యాణ్ అన్నారు.

అందులో దాదాపు రూ. 8,000 కోట్ల నుంచి 10,000 కోట్ల విలువైన ఎర్రచందనాన్ని స్మగ్లింగ్‌ చేశారని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ను అడ్డుకునేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని పవన్‌కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకంగా టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఎర్రచందనం దొరికినా సరే తిరిగి రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చే విధంగా కేంద్రంతో మాట్లాడి అన్ని రాష్ట్రాలతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇక నుంచైనా స్మగ్లింగ్‌ చేస్తున్న వారు దాన్ని మానుకోవాలనీ, లేకపోతే ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌తో వారి తాటతీస్తామని పవన్‌కల్యాణ్ హెచ్చరించారు.

ఎర్రచందనంలో ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర: ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు అందరూ మరో పని చూసుకోవాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌ హితవు పలికారు. శేషాచలం అడవుల్లో పెరిగే ఎర్రచందనాన్ని ఎవరూ కొనవద్దన్నారు. శేషాచలం అడవులను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత శ్రీవారి భక్తులదేనని గుర్తు చేశారు. ఎర్రచందనం చెట్లు పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నాయని వివరించారు. శేషాచలం అడవుల్లో దాదాపు రెండు లక్షల చెట్లు కొట్టేసి ఉంటారన్నారు. ఎర్రచందనం చెట్టు వెనుక ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర దాగి ఉందని హితబోధ చేశారు.

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ ప్రెస్ మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

రెచ్చిపోతున్న పుష్పరాజ్​లు - తరలిపోతున్న ఎర్రచందనం

Last Updated : November 8, 2025 at 8:45 PM IST

TAGGED:

జిల్లాల ఎస్పీలతో పవన్‌ సమీక్ష
PAWAN KALYAN TIRUPATI TOUR
PAWAN KALYAN REVIEW MEETING
PAWAN INSPECTS RED SANDALWOOD
PAWAN KALYAN OVERALL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.