ధవళేశ్వరంలో సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ ప్రారంభం - చేతివృత్తి కళాకారులను అభినందించి ప్రోత్సహించిన పవన్
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - ధవళేశ్వరంలో సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ ప్రారంభించిన పవన్ - సతీమణితో కలిసి సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ పరిశీలించిన పవన్ కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 8:03 PM IST
Craft Wood Banks in AP : కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక తదితర పేరొందిన హస్తకళలు, చేతివృత్తి కళాకారుల కష్టాలు తీర్చి అండగా నిలిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో చారిత్రక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. బొమ్మలు, కళాఖండాల తయారీకి వినియోగించే కలప ఖరీదు కావడంతో పాటు కొరతతో సతమతమవుతోన్న దృష్ట్యా వారికి కలపను అతి తక్కువ ధరలో అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ మేరకు సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ సహా క్లస్టర్లను ఇవాళ ప్రారంభించింది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని ధవళేశ్వరంలో ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు ప్రధాన క్లస్టర్ల పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంకులకు ఆయన వర్చువల్గా శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఉడ్ బ్యాంక్ ప్రత్యేకతలను అటవీశాఖ అధికారులు, ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఇక్కడ నిల్వ ఉంచిన కలప దుంగలపై ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసిన పవన్ ఆ దుంగను ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు? ఆ చెట్టు వయస్సు? శాస్త్రీయ నామం? తదితర వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
Pawan on Wood Banks : చేతివృత్తి కళాకారులకు ఈ కేంద్రం నుంచి ఉచితంగా నాణ్యమైన కలపను అందివ్వాలని పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు నిర్దేశించారు. కళాకారులు కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలను భరిస్తే వారికి కలప సరఫరా చేయనున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. అనంతరం పవన్, సతీమణి అన్నా కొణిదెలతో కలిసి ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ప్రాంతాలు, క్లస్టర్లకు చెందిన కళాఖండాలు, ఉత్పత్తులను పరిశీలించారు.
ప్రతి బొమ్మపైనా ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి, కళాకారుడి వివరాలు, తయారీ విధానాన్ని పవన్ కల్యాణ్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రతి స్టాల్ వద్ద కళాకారులతో ముచ్చటించిన ఆయన బొమ్మల తయారీ విధానంతో పాటు వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి కళాకారులు రూపొందించి తెచ్చిన పలు కళాఖండాలను అన్నా కొణిదెల ఆసక్తిగా తిలకించారు. చెక్కతో చేసిన హస్తకళాఖండాలు, దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు, గృహోపకర వస్తువులను పరిశీలించిన ఆమె వాటి వివరాలను తెలుసుకుని కొనుగోలు చేశారు. బొబ్బిలి వీణ తయారీని పవన్ దంపతులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అగ్గిపెట్టేలో పట్టేలా ఓ చేతివృత్తి కళాకారుడు తయారు చేసిన కళారూపాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కళాకారుల నైపుణ్యాన్ని వారు అభినందించారు.
ఈ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,000ల హస్తకళాకారుల కుటుంబాలకు ప్రధాన ముడిసరుకైన కలప కొరత సమస్య నుంచి విముక్తి కలిగించనున్నాయి. రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్లో ప్రస్తుతం 30 క్యూబిక్ మీటర్ల కలపను కళాకారుల కోసం అందుబాటులో ఉంచారు. వచ్చే ఐదేళ్లకు సరిపడా కలపను త్వరలో అందుబాటులో ఉంచుతామని అటవీశాఖ అధికారులు తెలియజేశారు. ఏటికొప్పాక, కొండపల్లి బొమ్మలు, మాధవమాల, శెట్టిగుంట కళాకృతులు, బొబ్బిలి వీణల కళాకారుల కోసం ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉడ్ బ్యాంక్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి దుర్గేశ్, ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి, ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, బత్తుల బలరామకృష్ణ, అటవీశాఖ అధికారులతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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