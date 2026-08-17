మడ అడవులపై ఎల్నినో ప్రభావం - పెంపకానికి గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్
శాటిలైట్ ద్వారా విస్తీర్ణాన్ని గుర్తించి పెంచేందుకు చర్యలు- ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం మడ అడవులపై పడే అవకాశం - ఎల్నినో ప్రభావంతో విస్తీర్ణం తగ్గొచ్చని అటవీ అధికారుల అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 9:48 AM IST
Impact of El Nino On Mangrove Forests : తీర ప్రాంతాలను కాపాడుతున్న మడ అడవుల విస్తీర్ణం పెంచేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. తీర ప్రాంతంలో గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఎల్నినో ప్రభావం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 వేల హెక్టార్లలో ఉన్న మడ అడవులపైనా పడనుందని చెబుతున్నారు.
50 వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో మడ అడవులు : ఉప్పెన, తుపానుల నుంచి తీర ప్రాంతాలు కోతకు గురికాకుండా రక్షించటంలో మడ అడవులు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. మడ అడవులు తీర ప్రాంతాల రక్షణ కవచాల్లా ఉంటాయి. నదులు సముద్రంలో కలిసే ప్రాంతాల్లో మడ అడవులు పెరుగుతాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50 వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ప్రస్తుతం మ్యాంగ్రూస్ పెరుగుతున్నాయి. కృష్ణా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోనే 40 వేల హెక్టార్లలో మడ అడవులు ఉన్నాయి. ప్రకాశం, విశాఖ, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం ప్రాంతాల్లో మొత్తం 10 వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో మడ అడవులు పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీటి విస్తీర్ణం తగ్గి పోతుంది.
అడవులు పెంచేలా ప్రాజెక్టులు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మడ అడవులను పెంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మడ అడవులను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా శాటిలైట్ ద్వారా మడ అడవుల విస్తీర్ణాన్ని గుర్తించి పెంచేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని అధికారులు అంటున్నారు . ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం మడ అడవులపై పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీంతో విస్తీర్ణం తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
"జాతీయ సుస్థిర తీరప్రాంత నిర్వహణ కేంద్రం ద్వారా ఒక అధ్యయనాన్ని కూడా ప్రారంభించాం. ముఖ్యంగా మడ అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గుతున్న ప్రాంతాలలో లేదా ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నచోట, మనం కాలువలను, ఆటుపోట్ల ప్రవాహాలను పరిరక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల కృష్ణా నదిలోకి నీటి ప్రవాహం తగ్గడం వంటి సవాళ్లను మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, కొన్ని పరిస్థితులు మన అదుపులో లేనప్పటికీ, మనం నిర్వహించగల అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. పూడికను నివారించడం, తీరకోతను నియంత్రించడం, ఎటువంటి ఆక్రమణలు జరగకుండా చూడటం ద్వారా మడ అడవుల సాంద్రతను పెంచడానికి మేము అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తున్నాం"_చలపతిరావు, అటవీశాఖ పీసీసీఎఫ్
ఆక్వా రైతులకు సహాయంగా అడవులు : సాధారణంగా మడ అడవులు సముద్రంలోని ఉప్పునీటిని డెల్లా ప్రాంతాల్లో ఉన్న పంట పొలాల్లోకి పోకుండా కాపాడుతుంది. రైతులకు లాభం కలుగుతుంది. మడ అడవులు పెరిగే ప్రాంతం చేపలు, రొయ్యలు పిల్లలను పెంచేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. ఆక్వా రైతులకు ఆర్థికంగా స్థిరపడే అవకాశం వస్తుంది.
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