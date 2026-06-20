మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ - గంటల వ్యవధిలోనే నిరంజన్కు ట్యాబ్, కుక్క పిల్ల
కుక్కపిల్లతో పాటు వీడియోలు, సినిమాలు చూసేందుకు ఒక ట్యాబ్ కావాలని అడిగిన నిరంజన్ - అభిమాని అడిగిన కోరికలను తీర్చిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ - ధన్యవాదాలు తెలిపిన బాలుడి కుటుంబసభ్యులు
Published : June 20, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 11:33 AM IST
Pawan Kalyan Gift To Niranjan : అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న తన అభిమాని పొనుగోటి నిరంజన్ను స్వయంగా వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించిన ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, అభిమాని అడిగిన కోరికలను గంటల వ్యవధిలోనే తీర్చి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. హనుమకొండకు చెందిన తన అభిమాని ఇంటికి వచ్చి పరామర్శించిన సమయంలో తనకు కుక్కపిల్లతో పాటు వీడియోలు, సినిమాలు చూసేందుకు ఒక ట్యాబ్ కావాలని నిరంజన్ అడగగా, పవన్ అప్పటికప్పుడు స్పందించారు.
నిరంజన్ కోరినవి వెంటనే అందించాల్సిందిగా పవన్ తన టీం సభ్యులను ఆదేశించారు. దీంతో పవన్ టీమ్, జనసేన కార్యకర్తలు హైదరాబాద్లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లతో పాటు సామ్సంగ్ కంపెనీ ట్యాబ్ను తీసుకువచ్చి నిరంజన్కు అందజేశారు. తల్లిదండ్రులు రాంగోపాల చారి, మానస చేతుల మీదుగా నిరంజన్కు అందించడంతో ఆ బాలుడి కళ్లల్లో చెప్పలేని ఆనందం కనిపించింది. అభిమాన హీరో తాను అడిగిన వెంటనే కానుకలు పంపారని నిరంజన్ సంబురపడ్డాడు. అడిగిన వెంటనే కుక్కపిల్లను, ట్యాబ్ను అందజేసిన పవన్ కల్యాణ్కు నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
రూ.5 లక్షల చెక్కు అందించిన బండ్ల గణేశ్ : అరుదైన వ్యాధులతో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ను బండ్ల గణేశ్ పరామర్శించారు. బాలుడికి ధైర్యం చెప్పిన బండ్ల గణేశ్ నిరంజన్ కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల చెక్కు అందించారు. బాలుడిని పవన్ కల్యాణ్ కలిశాక తన వంతుగా సాయం చేశానని వెల్లడించారు.
పవన్ కల్యాణ్ ఆర్థిక సాయం : ఈ నెల 17 ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్కల్యాణ్ హనుమకొండలో పర్యటించారు. పట్టణంలోని హనుమాన్గర్లో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ అనే అభిమాని ఇంటికి వెళ్లి ఆయమ పరామర్శించారు. కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైన బాలుడిని ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అతడి తల్లిదండ్రులు పొనుగోటి రాంగోపాల్ - మానసతో మాట్లాడి నిరంజన్ ఆరోగ్య పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. ఇది వరకు ఎక్కడ వైద్యం చేయిస్తున్నారనే వివరాలను అడిగారు. నిరంజన్ను కాపాడుకోవడానికి ఏయే అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయంపై ఆరా తీశారు. అనంతరం వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం బాలుడికి రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించారు.
వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులను అందజేసి : తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నుంచి తెప్పించిన వస్త్రాన్ని నిరంజన్కు పవన్ కల్యాణ్ కప్పారు. స్వామివారి అక్షింతలు వేసి అతడిని ఆశీర్వదించారు. తర్వాత నిరంజన్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో పవన్కల్యాణ్ను అనుకరిస్తూ వేసిన డ్యాన్స్ వీడియోలను వీక్షించారు. అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో నిరంజన్ ఆరోగ్యం బాగుపడాలని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
గుర్తుండిపోయేలా పవన్ నోట్ : బాలుడిని పరామర్శించిన పవన్ అతనికి చిరవకాలం గుర్తుండిపోయేలా ఓ నోట్ రాసి ఇచ్చారు. 'ప్రియమైన నిరంజన్కు ప్రేమతో దుర్గామాత ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా' అని డైరీలో పవన్ కల్యాణ్ రాశారు.
జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు : నిరంజన్ తల్లిదండ్రుల జీవనోపాధి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిరంజన్ తండ్రి గతంలో కాకతీయ ఆస్పత్రి క్యాంటిన్లో పని చేసేవారని తెలిపారు. వారి జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపర్చేందుకు క్యాంటిన్ పెట్టించాలని తెలంగాణ జనసేన నాయకులకు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. అలాగే బాలుడిని పరామర్శించే క్రమంలో అతను పవన్కల్యాణ్కు కుక్కపిల్ల బొమ్మను చూపి పెంచుకోవాలిని ఉందని చెప్పడు. దీంతో నేడు ఆయన హైదరాబాద్లోని డాగ్ ఫాంలో ఖరీదైన లాసా అప్సో జాతికి చెందిన కుక్కపిల్లను కొని పంపించారు. దీనితో పాటు సినిమాలు చూసుకునేందుకు వీలుగా సామ్సంగ్ ట్యాబ్ను బహుకరించారు.
హనుమకొండలో అభిమానిని పరామర్శించిన పవన్ కల్యాణ్ - చల్లగా ఉండాలంటూ ప్రేమతో డైరీలో నోట్