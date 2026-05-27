దేశ భవిష్యత్తు కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను- కుల నాయకుడిగా పరిమితం చేస్తే సహించను : పవన్ కల్యాణ్
రాష్ట్రం - దేశ భవిష్యత్తు కోసమే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానన్న పవన్ - ఈ విషయంపై కాపు నాయకులకు స్ఫష్టత -ఎవరు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేసుకోనివ్వండన్న పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 9:16 AM IST
Pawan Kalyan On Political Entry : రాష్ట్రం - దేశ భవిష్యత్తు కోసమే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, తనను కేవలం ఒక కుల నాయకుడి పాత్రకు పరిమితం చేయడానికి జరిగే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా తాను సహించబోనని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. తనను నిరంతరం విమర్శిస్తున్న కాపు నాయకులకు 12 ఏళ్ల తర్వాత తాను ఎట్టకేలకు బదులిస్తున్నానని పేర్కొంటూ, ఆయన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కులపరమైన దూషణలకు దిగడం తగదు : రాజమహేంద్రవరం పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి, జిల్లా స్థాయి జనసేన కార్యకర్తలతో (సాధకులతో) నిర్వహించిన ఒక ఆత్మీయ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు, ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలు మెచ్చుకుంటే తమ మద్దతును అందించాలని, లేదంటే మౌనంగా ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. కులపరమైన దూషణలకు దిగడం తగదని ఆయన హితవు పలికారు. తనను కేవలం ఒక కుల నాయకుడిగా ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఆయన ఒక సవాలు విసిరారు. వారందరూ కలిసి ఒకే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ఏకగ్రీవంగా ఎంచుకుని, తమకు అండగా నిలిచే కుల నాయకుల సహాయంతో, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిరోహించి చూపించాలని ఆయన సవాలు చేశారు. కులం అనేది ఒక సామాజిక వాస్తవమని, పార్టీ దానిని గౌరవిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ విమర్శలను వారు ఇంకెంత కాలం కొనసాగించదలచుకున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇకపై కూడా వారు నిష్ప్రయోజనమైన విశ్లేషణలు, విమర్శలు కొనసాగిస్తే, తాను పూర్తి స్థాయిలో దీటుగా బదులిస్తానని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఎవరు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేసుకోనివ్వండి : గతంలో పార్టీలో ఉండి, ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్లిపోయిన నాయకులకు కూడా పవన్ కల్యాణ్ బదులిచ్చారు. జె.డి. లక్ష్మీనారాయణ పార్టీలో చేరి, విశాఖపట్నం ఎంపీ స్థానానికి పోటీ చేసి ఓడిపోయారని, ఆ తర్వాత పవన్ సినిమాల్లో కొనసాగడమే కారణమని చెబుతూ పార్టీని వీడి వెళ్లిపోయారని ఆయన గుర్తుచేశారు. అదే విధంగా తోట చంద్రశేఖర్ పార్టీని వీడి BRSలో చేరారని ఆయన జనసేనలోనే కొనసాగి ఉంటే, బహుశా రాజ్యసభ సభ్యుడయ్యేవారేమోనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తన విషయానికి వస్తే, తాను నాదెండ్ల మనోహర్ను ఒక కీలక నాయకుడిగా విశ్వసించి ముందుకు సాగుతానని పవన్ కల్యాణ్ నిస్సందేహంగా స్పష్టం చేశారు. "ఎవరు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేసుకోనివ్వండి," అని ఆయన అన్నారు. ఎవరైనా కులం గురించి మాట్లాడితే, జనసేన సాధకులు (కార్యకర్తలు) సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా వారికి దీటుగా బదులివ్వాలని ఆయన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తమ 20,000 మంది సాధకులు గళం విప్పితే, 5 కోట్ల మంది ప్రజలను పరిపాలిస్తున్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సైతం వణికిపోయేలా చేయాలని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. సామాజిక మార్పును తీసుకురావడమే తన ప్రయత్నాల లక్ష్యమని ఆయన వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి కావడమే ఆయన ఏకైక ఆశయం అయితే, ఆయన వ్యూహం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేది.
పార్టీ తరఫున కేసులు పెట్టవద్దన్న పవన్ : గుర్తింపు పొందే ప్రయత్నంలో కొందరు ప్రముఖులు తరచుగా తప్పులతో కూడిన విశ్లేషణలు చేస్తుంటారని ఈ క్రమంలో ఒక ప్రముఖ విశ్లేషకుడు పొరపాటున తప్పుగా మాట్లాడి ఉండవచ్చని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు. సదరు వ్యక్తిని అరెస్టు చేయాలని ప్రతిపాదనలు వచ్చినప్పుడు, దానిని నివారించడానికి తానే స్వయంగా జోక్యం చేసుకున్నానని, పార్టీ తరఫున కేసులు పెట్టవద్దని, ఆ విషయాన్ని వదిలేయమని తన పార్టీ సభ్యులకు సూచించానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"నన్ను విమర్శిస్తున్న కాపు నాయకులందరికీ నా సమాధానం ఇవ్వదలుచుకున్నాను. గత పన్నెండేళ్లుగా నేను పాటిస్తున్న మౌనాన్ని వీడి, ఇప్పుడు మాట్లాడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నేను కులం కోసం రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. నా దేశం కోసం నా నేల కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. ధైర్యంగా ముందుకు రండి మీరే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులమని ప్రకటించుకోండి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయండి, కుల నాయకుల మద్దతుతో ముఖ్యమంత్రి కూడా అవ్వండి. మీరు పదవి చేపట్టిన తర్వాత నాపై న్యాయపరమైన కేసులు వేయాలనుకున్నా సరే నిరభ్యంతరంగా వేసుకోండి. అయితే మీరు ఇలాంటి అనవసర విశ్లేషణలు, విమర్శలు చేయడం కొనసాగిస్తే,మీలో ప్రతి ఒక్కరికీ నేను గట్టి సమాధానం ఇవ్వక తప్పదు. నన్ను విమర్శించాలనుకునే వారందరి నోళ్లు శాశ్వతంగా మూతపడేంత వరకు నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. నన్ను విమర్శిస్తున్న కాపు నాయకులందరికీ ఈ వేదిక సాక్షిగానేను ఒక్క విషయం స్పష్టం చేస్తున్నాను. మనోహర్ మాత్రమే నా నాయకుడిగా ఉంటారు. మీకు నచ్చింది చేసుకోండి. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను."_పవన్ కల్యాణ్
