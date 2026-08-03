గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ పనుల్లో వేగం పెంచండి : పవన్ కల్యాణ్
గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ పనులపై పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష - మడఅడవుల విస్తరణలో దేశంలోనే రెండోస్థానానికి చేరుకున్నామన్న పవన్ - ఈ ఏడాది మరింత బాధ్యతగా మడఅడవుల పెంపకం చేపట్టాలని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 8:03 PM IST
Pawan on Great Green Wall of AP : తీర ప్రాంత రక్షణ చర్యల్లో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ పనుల్లో వేగం పెంచాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. పనుల పురోగతిపై అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు. డివిజన్లవారీగా నిర్దేశించిన లక్ష్యం ఏ మేరకు పూర్తైంది? ఎన్ని మొక్కలు నాటారు? మడ అడవులు విస్తీర్ణంలో పెరుగుదల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వీబీ జీ రాం జీ పథకంలో భాగంగా తీర ప్రాంత జిల్లాలకు అదనంగా మరో 70 లక్షల మొక్కలు కేటాయించారని గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ లక్ష్య సాధనకు ఇది అదనపు బలమని పేర్కొన్నారు.
మడ అడవుల విస్తరణలో దేశంలో రెండో స్థానం సాధించడం ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చినందుకు కృషి చేసిన అధికారులకు పవన్ కల్యాణ్ అభినందనలు తెలియజేశారు. ఎల్నినో వంటి అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తీరాన్ని రక్షించుకోవడంలో గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టు కీలకమన్నారు. 1053 కిలోమీటర్ల తీరం పొడవునా 5 కిలోమీటర్ల వెడల్పున హరితగోడను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఈ ఏడాది 8888 హెక్టార్లలో గ్రీన్ వాల్ విస్తరణ జరగనుందని వివరించారు. తాటి చెట్లు గాలి నిరోధక వ్యవస్థగా నిలుస్తాయని చెప్పారు. అందుకే తాటివనాలు, సామాజికవనాల ఏర్పాటు పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని పవన్ సూచించారు.
727 హెక్టార్లలో : మడ అడవుల స్థాపనకు అక్టోబర్ నుంచి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని, ఈ ఏడాది మరింత వేగంగా కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అధికారులను పవన్ ఆదేశించారు. గ్రీన్ వాల్ కార్యాచరణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా 5000ల హెక్టార్లలో తాటి వనాలు నాటుతున్నామని, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ కింద మరో 1993 హెక్టార్లను దేశీయ మొక్కలతో నింపుతామని వివరించారు. 727 హెక్టార్లలో షెల్టర్ బెల్ట్ ప్లాంటేషన్లు లక్ష్యాలుగా నిర్దేశించినట్లు చెప్పారు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ కింద 5 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో తీరానికి మూడంచెల రక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు.
మొదటి వలయంలో మడ అడవుల పునరుద్ధరణ, షెల్టర్ బెల్ట్ల మొక్కల పెంపకం, రెండు, మూడు వలయాలను కమ్యూనిటీ బఫర్ జోన్లుగా గుర్తించి గ్రామ వనాలు, సామాజిక వనాలు, వ్యవసాయ వనాల పెంపకాన్ని ప్రజలు, వివిధ శాఖల సమన్వయంతో చేపడుతున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టును కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోందనని చెప్పారు. ఏపీ గ్రీనింగ్ అండ్ క్లైమెట్ ఛేంజ్ మిటిగేషన్ సొసైటీ ద్వారా గ్రీన్వాల్ లక్ష్య సాధన దిశగా అన్ని శాఖలను సమన్వయం చేస్తున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
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