ప్రజల ప్రాణ రక్షణకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్
అర్నబ్ తుపాను విపత్తు సమయంలో ప్రజల ప్రాణ రక్షణకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ ను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:22 PM IST
Pawan Kalyan instructs on Cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాను విపత్తు సమయంలో ప్రజల ప్రాణ రక్షణకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. కాకినాడ జిల్లాతో పాటు పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో చేపట్టిన ముందస్తు చర్యలు, పునరావాస కేంద్రాల ఏర్పాట్లు, సహాయక బృందాల సంసిద్ధత, విద్యుత్, తాగునీరు, రహదారులు, వైద్య సేవలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు పటిష్ఠంగా అమలు చేయాలని, ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను సకాలంలో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో ఒక్క ప్రాణం కూడా నష్టపోకుండా చూడటమే లక్ష్యంగా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని నిర్దేశించారు. పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తుపాను ప్రభావం అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్న తాళ్లరేవు, యు.కొత్తపల్లి, కాకినాడ అర్బన్, కాకినాడ రూరల్, కరప, తొండంగి మండలాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. ఆరు తీర ప్రాంత మండలాల పరిధిలో గుర్తించిన 50 గ్రామాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల కలిపి మొత్తం 92 ఆవాసాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే చర్యలు వేగవంతం చేయాలని తెలిపారు. మొత్తం 15 వేల మందికి పైగా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయగా, సాయంత్రంలోపు ప్రజలందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని, అందుకోసం అన్ని శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు : ముఖ్యంగా సముద్ర తీరానికి మూడు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలోని పూరిళ్లు, రేకుల ఇళ్లు, శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాల్లో నివసిస్తున్న వారిని ముందుగా తరలించాలన్నారు. పునరావాస కేంద్రంలో తాగునీరు, పరిశుభ్రమైన ఆహారం, విద్యుత్ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు, దుప్పట్లు, చిన్నారులకు పాలు, అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్లో నాలుగు రోజుల పాటు సిబ్బంది మూడు షిఫ్టుల్లో అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మండలాల వారీగా ప్రత్యేక బాధ్యులను నియమించి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు.
వర్షాలకు రహదారులు దెబ్బతిన్నా, కల్వర్టులు కొట్టుకుపోయినా వెంటనే స్పందించాలని, ప్రమాదకరమైన రహదారులు, లోలెవల్ కాజ్వేల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. తుఫాను సమయంలోనూ ప్రజలకు సురక్షిత తాగునీరు అందేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. గ్రామీణ తాగునీటి పథకాలకు ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ఏర్పాట్లు చేయాలని, పునరావాస కేంద్రాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు సరఫరా చేయాలని కలెక్టర్కు ఆదేశాలిచ్చారు. జిల్లా కలెక్టరేట్లో 24 గంటలూ పనిచేసే అత్యవసర కంట్రోల్ రూమ్తో పాటు ఆర్డీవో, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూముల ద్వారా పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేశారు.
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