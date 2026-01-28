ETV Bharat / state

కేంద్ర మంత్రులతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీ - కీలక అంశాలపై చర్చ

దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ అయిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ - పిఠాపురంలో రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని, రైల్వే స్టేషన్‌ను మోడల్ స్టేషన్‌గా అభివృద్ధి చేయాలని వినతి

PAWAN_KALYAN_DELHI_TOUR
PAWAN_KALYAN_DELHI_TOUR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Meets Central Ministers in Delhi: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ దిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలిశారు. రాష్ట్రంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు నిధుల సాధన కోసం పలువురు కేంద్రమంత్రులను కలిసి వారితో పవన్​ కళ్యాణ్​ చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షాతో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చించారు.

అంతకుముందు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సమావేశమయ్యారు. పిఠాపురంలో రైల్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని కేంద్రమంత్రిని పవన్‌ కల్యాణ్ కోరారు. అలాగే పిఠాపురం రైల్వేస్టేషన్‌ను మోడల్‌ స్టేషన్‌గా అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. కాకినాడ-పిఠాపురం మధ్య రైల్వే అనుసంధానం పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్టవ్‌తో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ చర్చించారు. మంత్రి అమిత్‌షాతో భేటీ అయ్యి పలు పెండింగ్ అంశాలు, రాష్ట్రాభివృద్ధికి సంబంధించి కీలక విషయాలపై చర్చ జరపనున్నారు.

పిఠాపురంలో రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌కు పవన్​ వినతి (ETV)

అజిత్‌ పవార్‌ మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి: మహారాష్ట్రలో చోటుచేకున్న విమాన ప్రమాదంలో ఆ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్‌ పవార్‌ దుర్మరణం చెందడం బాధాకరమని పవన్​ అన్నారు. అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు. నాలుగు రోజుల క్రితమే నాందేడులో వారిద్దరూ కలిసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన పవన్​ కళ్యాణ్​ అజిత్​ పవార్​ మృతిపై ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

'బారామతిలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో అజిత్​ పవార్​ చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. నాలుగు రోజుల క్రితమే మేము ఇద్దరం నాందేడులో ఒకే సభలో పాల్గొన్నాం. ఆయన సహృదయం ఉన్న వ్యక్తి. మహారాష్ట్రలో ఆయన చాలా బలమైన నాయకుడు. వారికి ఈ విధంగా జరగడం కలిచివేస్తుంది. వారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను.' -పవన్​ కళ్యాణ్​, డిప్యూటీ సీఎం

బుధవారం ఉదయం అజిత్​ పవార్​ ప్రయాణిస్తున్న విమానం బారామతిలో కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో పవార్‌ (66)తో పాటు మరో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జిల్లా పరిషత్‌ ఎన్నికల ప్రచారం నిమిత్తం ముంబయి నుంచి బారామతి వెళ్తుండగా ఉదయం 8.45 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్​ వేదికగా ఎమోషనల్​ పోస్టు పెట్టారు.

తేగ్​ బహదూర్‌ స్ఫూర్తితో ధర్మ పరిరక్షణకు పూనుకోవాలి:ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌

కొత్తపాలెం-కోటప్పకొండ రోడ్డును ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్​

TAGGED:

PAWAN KALYAN DELHI TOUR
PAWAN KALYAN MEETS ASHWINI VAISHNAW
PAWAN KALYAN ABOUT AJIT PAWAR
PAWAN KALYAN MEET AMIT SHAH
PAWAN KALYAN DELHI TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.