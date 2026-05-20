'మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్'ని మరిన్ని గ్రామాల్లో నిర్మించాలి - పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖతో సమీక్షలో పవన్
పంచాయతీ భూములు, పోరంబోకు స్థలాలు, శ్మశాన వాటికలను సర్వే చేయండి - ఉపాధి హామీ పనులను మార్గదర్శకాల ప్రకారం చేపట్టాలి - 'పల్లెపండుగ' రెండో దశలో 3,580 కిలోమీటర్ల రహదారులు నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 9:48 AM IST
Pawan Kalyan On Panchayat raj Review : గ్రామాల్లోని పంచాయతీ భూములు, పోరంబోకు స్థలాలు, పశువుల మేత మైదానాలు, శ్మశాన వాటికలను ప్రత్యేకంగా సర్వే చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. తద్వారా పంచాయతీ భూములకు రక్షణ కల్పించడం సహా ప్రతి గ్రామం స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించవచ్చని చెప్పారు.
రెండో దశలో 3,580 కిలోమీటర్ల రహదారులు నిర్మాణం : పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులతో పవన్ కల్యాణ్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. 'పల్లె పండుగ' కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామాల్లో సాధిస్తున్న పురోగతిపై వారు చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ, 'పల్లె పండుగ' మొదటి దశలో 4,000 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణం పూర్తయిందని, రెండో దశలో 3,580 కిలోమీటర్ల రహదారులు నిర్మించారని తెలిపారు.
'పల్లె పండుగ 2.0'లో పూర్తైన పనులు : సుమారు 37,800 'గోకులాలు' (పశువుల షెడ్లు) నిర్మించారని, పశువుల తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి 15,188 నీటి తొట్టెలు కట్టారని, అలాగే లక్షకు పైగా వ్యవసాయ చెరువుల నిర్మాణం పూర్తయిందని ఆయన వివరించారు. మురుగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో 59 కిలోమీటర్ల మేర వినూత్నమైన 'మ్యాజిక్ డ్రైన్ల'ను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న 'పల్లె పండుగ 2.0' కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో 32.30 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయ్యాయని అధికారులు పవన్కు తెలియజేశారు.
వినూత్న మురుగునీటి వ్యవస్థ అమలుకు ఆదేశాలు : ఈ 'మ్యాజిక్ డ్రైన్ల' విధానాన్ని మరిన్ని గ్రామాల్లో ప్రవేశపెట్టాలని పవన్ సూచించారు. ముఖ్యంగా నల్లరేగడి నేలలు నీటి నిల్వ ఎక్కువగా ఉండే డెల్టా ప్రాంతాల్లో, అక్కడి స్థానిక నేల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ మ్యాజిక్ డ్రైన్లను నిర్మించాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు. పారిశుధ్య స్థాయిలను మెరుగుపరచడానికి, కొండలు, గుట్టల మధ్య ఉన్న మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో కూడా ఈ వినూత్న మురుగునీటి వ్యవస్థను అమలు చేయాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
'జియో-మానిటరింగ్' వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన పవన్ : ఈ పనులు దీర్ఘకాలం పాటు మన్నికగా ఉండేలా చూసుకుంటూనే చేపట్టాలని ఆయన ప్రత్యేకంగా సూచించారు. గ్రామీణ ప్రజలకు అత్యుత్తమ నాణ్యతతో కూడిన, దీర్ఘకాలం మన్నిక వచ్చే రహదారులను అందించాలనే నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో రహదారి నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల కోసం ఒక 'జియో-మానిటరింగ్' వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినట్లు పవన్ తెలిపారు. ఈ డిజిటల్ విధానం రహదారి పనులను పర్యవేక్షించడంలోనూ, పనుల పునరావృతం (duplication) కాకుండా నివారించడంలోనూ సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బడ్జెట్ పరిమితులకు లోబడి మాత్రమే మంజూరు చేయాలి : ఉపగ్రహ చిత్రాలు జియో-ట్యాగింగ్ ద్వారా, ఏదైనా నిర్దిష్ట గ్రామం లేదా ప్రాంతంలో క్షేత్రస్థాయిలో రహదారి పనులు ఎంతమేర పూర్తయ్యాయో కచ్చితంగా నిర్ధారించుకోవడం సాధ్యమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఉపాధి హామీ నిధులను ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన బడ్జెట్ పరిమితులకు లోబడి మాత్రమే మంజూరు చేయాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఈ పరిమితులకు మించి నిధులు మంజూరు చేస్తే, ప్రభుత్వ రికార్డులకు క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన వాస్తవ ఖర్చులకు మధ్య వ్యత్యాసం ఏర్పడుతుందని, తద్వారా నిధుల దుర్వినియోగం జరిగి, ఆడిట్ పరమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
గ్రామీణాభివృద్ధి పనులను సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు కార్యచరణ : ఉపాధి హామీ మార్గదర్శకాల కింద స్పష్టంగా అనుమతించిన పనులను మాత్రమే గ్రామాల్లో చేపట్టాలని ఆయన మరింత స్పష్టం చేశారు. 'స్వర్ణాంధ్ర' కార్యక్రమ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా, VB-GRAM చట్టంలోని నిబంధనలను వినియోగించుకుంటూ గ్రామీణాభివృద్ధి పనులను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి తగిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, పంచాయతీ రాజ్ కమిషనర్ కృష్ణ తేజ పాల్గొన్నారు.
